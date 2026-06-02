Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de junio

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 2 de junio la temperatura rondará entre 74 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Suroeste

: 6 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 69%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersos. Probabilidad de precipitación: 34%.