Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 76 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 54%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 54%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El martes 26 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
El miércoles 27 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
El jueves 28 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El viernes 29 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 56%.
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 56%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Revolución de Mayo: qué pasó el 25 de mayo de 1810
- 2
Un empresario arregló por su cuenta un tramo de la colectora que lleva a su hotel y Vialidad Nacional le pidió que vuelva a romperlo
- 3
Belgrano campeón: el penal que cambió la historia de la final por la mano de Rivero que terminó con Coudet expulsado
- 4
Caso Andis: nuevas pruebas apuntan a que los intermediarios se llevaban hasta el 20% de las compras en coimas