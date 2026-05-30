Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 75 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 42%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 42%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El sábado 30 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
El domingo 31 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
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