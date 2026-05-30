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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 75 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 42%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El jueves 4 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 5 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
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