Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de mayo

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 30 de mayo la temperatura rondará entre 75 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Oestesuroeste

: 2 a 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 42%

: 42% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.