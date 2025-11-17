Así es la casa de Juanes en Miami: un lujoso y cómodo espacio de trabajo para el artista colombiano

No es sorpresa que varios cantantes latinos cuenten con mansiones y departamentos de lujo en Estados Unidos, especialmente en Miami, donde la privacidad, el clima y la cercanía al mar la convierten en una de las zonas favoritas de las estrellas. Entre ellos, destacan Juanes, Shakira y Maluma, tres íconos colombianos que han hecho de esta ciudad su segundo hogar.

Cómo es y cuánto cuesta la casa que tiene Juanes en Miami

A través de un video en redes sociales, el periodista de RCN, Carlos Claro, conversó con la agente inmobiliaria Andrea Arango sobre la lujosa propiedad que el cantante Juanes posee en Key Biscayne, una de las zonas más exclusivas de Miami.

Juanes en el Movistar Arena. Pilar Camacho - LA NACION

La residencia tiene un valor aproximado de 5,7 millones de dólares y destaca por incluir su propio estudio de grabación profesional, donde el artista produce gran parte de su música.

Según Arango, Juanes grabó ahí varios de sus discos recientes, y el espacio está diseñado para inspirar creatividad y comodidad.

Por su parte, el intérprete de La camisa negra compartió en redes sociales que creó ese estudio para acercarse más a sus seguidores, mostrando versiones íntimas y experimentales de sus éxitos.

Shakira pone a la venta su casa en Miami

Según la agente de bienes raíces, Shakira acaba de poner a la venta una de sus casas en Estados Unidos, ubicada también en Miami, que tiene un precio de 11,6 millones de dólares.

Casa de Shakira en Miami (Douglas Elliman Real Estate)

La mansión, que no especificó en dónde está ubicada exactamente, cuenta con siete habitaciones, seis baños, piscina, y está frente al mar con una vista espectacular; además de que tiene una sala especial de baile, donde la colombiana puede practicar sus coreografías para sus shows.

No obstante, de acuerdo con Robb Report, la propiedad se ubica en el 3140 de North Bay Road Drive de Miami Beach y tiene una extensión de 850 metros cuadrados. Shakira compró la mansión en 2001, y desde entonces ha realizado varias remodelaciones como suelos de madera importados de España, obras de arte con incrustaciones de hueso, espejos decorativos hechos a mano, una cocina gourmet, un rincón para el desayuno, muebles hechos a medida, un gimnasio equipado y hasta un salón de shisha.