Elecciones Paxton vs. Cornyn: cuándo termina el voto anticipado en Texas 2026

El periodo de votación anticipada para la segunda vuelta de las elecciones primarias en Texas termina este viernes 22 de mayo. Este proceso define las candidaturas republicanas y demócratas para la Fiscalía General, la vicegobernación y los escaños del Congreso que competirán en las generales del 3 de noviembre. La principal disputa se concentra en la interna republicana para el Senado federal, donde John Cornyn busca vencer a Ken Paxton.

Voto anticipado y el desafío de la segunda vuelta en Texas

De acuerdo con un reporte de Houston Chronicle, esta ventana de votación temprana dura una semana laboral, de lunes a viernes, para que los ciudadanos registrados acudan a las urnas de sus respectivos condados.

Una de las definiciones principales en la segunda vuelta de Texas será definir la candidatura republicana al senado entre Cornyn y Paxton Instagram/@johncornyn

En este proceso, los niveles de asistencia suelen ser más bajos que en las convocatorias principales. En ese sentido, el análisis del medio indicó que las elecciones de segunda vuelta “suelen decidirse por un pequeño porcentaje del electorado“.

Paxton vs Cornyn: qué define el Partido Republicano en la segunda vuelta de Texas

De acuerdo con Houston Chronicle, el foco del debate dentro del sector republicano texano se concentra en la postulación al Senado estadounidense. En esa disputa, analistas del medio sostienen que Cornyn gastó “millones en anuncios que atacan la conducta personal del fiscal general”.

En contraposición, la campaña de Paxton centró sus esfuerzos en golpear la postura ideológica de su rival, tras haber criticado duramente al senador por estar desconectado de la base MAGA del partido.

Ken Paxton lanza su candidatura

La boleta del oficialismo estatal también debe dirimir quién competirá para suceder a Paxton en la Fiscalía General del estado. Esta carrera se encuentra dividida entre el senador estatal Mayes Middleton, quien cuenta con el respaldo de las máximas figuras del Ejecutivo local, el gobernador Greg Abbott y el vicegobernador Dan Patrick, y el representante Chip Roy, alineado con los sectores vinculados al senador Ted Cruz.

Por otro lado, la conducción de la Comisión de Ferrocarriles, encargada de regular la industria energética del petróleo y el gas, se debate entre el actual presidente del organismo, Jim Wright, y el dirigente Bo French.

Las definiciones en el bloque demócrata en Texas

Una de las contiendas principales define la candidatura a la vicegobernación, un espacio disputado entre la legisladora Vikki Goodwin y el dirigente de extracción sindical Marcos Vélez, quienes buscan posicionarse para competir por el puesto de Dan Patrick.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, busca ser el candidato republicano al Senado de Estados Unidos Julio Cortez - AP

Para la Fiscalía General, la representación demócrata se definirá entre el senador estatal Nathan Johnson y el exalcalde de Galveston, Joe Jaworski. Con respecto a los escaños federales, el norte del territorio texano resolverá una plaza competitiva para la Cámara de Representantes entre Julie Johnson y el excongresista Colin Allred.

Este mecanismo de segunda vuelta se activa de manera obligatoria en todas aquellas jurisdicciones donde ninguno de los candidatos logró superar el umbral del 50% de los votos durante las elecciones primarias.

Los aspirantes que triunfen en esta etapa asegurarán de manera oficial su lugar en las boletas definitivas para la contienda general del 3 de noviembre en el Estado de la Estrella Solitaria.