Dormir en el aeropuerto de Miami: qué es Wait n’ Rest, el nuevo servicio con vista a la pista

Dormir en un aeropuerto suele ser, para muchos viajeros, una experiencia incómoda, improvisada y poco placentera. Sin embargo, esa realidad ahora cambió en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde un nuevo servicio promete transformar esa realidad. Se trata de Wait n’ Rest, una propuesta que introduce suites privadas dentro de la terminal.

El desembarco en Florida de la empresa de suites privadas en aeropuertos

Según expresó la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a través de su cuenta oficial en X, el aeropuerto incorporó por primera vez en América del Norte este tipo de espacios pensados exclusivamente para el descanso dentro de una terminal aérea.

Wait ‘n Rest el servicio de suites privadas que llegó a Miami

En su publicación, la funcionaria destacó: “Hoy le dimos la bienvenida a Wait ‘n Rest en el MIA al traer las primeras suites de descanso en aeropuertos de América del Norte. Este nuevo servicio brinda a los viajeros un lugar cómodo para relajarse, recargar energías y resetearse entre vuelos”.

La incorporación de estas unidades no solo amplía la oferta de servicios del aeropuerto, sino que también responde a una demanda creciente de los pasajeros que buscan mayor confort durante sus viajes, especialmente en escalas largas o vuelos demorados.

Qué es Wait ‘n Rest y cuál es su propuesta: dormir entre vuelos

De acuerdo con la información institucional de la empresa, Wait ‘n Rest fue fundada en 2015 con una misión concreta: cambiar la experiencia de los viajeros en los aeropuertos.

Su propuesta consiste en ofrecer espacios privados, tecnológicamente avanzados, donde los usuarios puedan descansar antes de continuar su itinerario.

El objetivo de Wait ‘n Rest es brindar un descanso entre vuelos

La compañía plantea un modelo basado en habitaciones inteligentes, adaptables y de fácil acceso, con un sistema de auto check-in que elimina procesos burocráticos. Algunas, incluso, tienen vista a la pista.

La idea central es que cada pasajero pueda gestionar su descanso de manera autónoma, sin depender de intermediarios.

Entre los aspectos más destacados de su funcionamiento, se incluyen:

Habitaciones individuales diseñadas para una sola persona

Sistema de ingreso mediante contraseña personalizada

Posibilidad de salir y reingresar durante la estadía

Check-out flexible según la necesidad del usuario

Asignación de habitaciones mediante tecnología basada en inteligencia artificial

Además, la empresa asegura que su expansión es global, con presencia en ciudades como Miami, Toronto y Bogotá, y con planes de alcanzar más de 130 camas en todo el mundo.

Cómo funcionan las suites privadas dentro de un aeropuerto como el de Miami

El sistema de uso de las suites está pensado para ser rápido y sencillo. Desde el momento en que el viajero llega al área de Wait ‘n Rest, puede registrarse en pantallas táctiles ubicadas en el lugar y acceder a su habitación en pocos minutos.

Cómo es Wait ‘n Rest por dentro

Las reglas básicas del servicio son claras y buscan garantizar una experiencia ordenada para todos los usuarios:

La estadía máxima es de 10 horas consecutivas por registro

Si se necesita más tiempo, se debe realizar un nuevo check-in

Cada habitación está destinada a una sola persona

Se permite entrar y salir del espacio cuantas veces se desee

El acceso se realiza mediante una contraseña única

Existe una penalidad de 40 dólares en caso de dejar residuos en la habitación

Este modelo apunta a ofrecer flexibilidad sin perder el control sobre el uso de los espacios, algo clave en entornos de alta circulación como los aeropuertos.