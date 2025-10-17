Cuánto cobran por sacar una muela en Florida en 2025: los estados más baratos
Aunque el precio puede cambiar según el tipo de procedimiento y anestesia, en el Estado del Sol el costo medio se mantiene apenas por debajo del nivel nacional
- 3 minutos de lectura'
En Florida, el precio de una extracción de muela suele ser superior a 170 dólares, apenas inferior al costo promedio a escala nacional. Los especialistas destacan que, según cada caso, algunos procedimientos demandan técnicas más avanzadas y cuidados adicionales, lo que influye directamente en el valor final.
Cuánto cuesta sacarse una muela en Florida
La extracción dental es un procedimiento destinado a remover un diente. El costo promedio a nivel nacional de una extracción simple se sitúa en US$177, aunque puede oscilar entre los US$137 y US$835, según el Estudio de Costos 2024 de la compañía de créditos CareCredit.
En Florida, el valor medio se aproxima a los US$175, según detalló Care Credit. No obstante, la complejidad del procedimiento y el tipo de anestesia empleada pueden afectar el precio final.
Según el problema de salud bucal específico, la extracción puede ser sencilla o requerir un procedimiento más complejo. Entre los principales tratamientos se encuentran:
- Extracción simple: se aplica a dientes visibles que pueden retirarse sin necesidad de cirugía.
- Extracción quirúrgica: es requerida cuando las unidades dentales no son fácilmente accesibles, como las muelas del juicio o piezas fracturadas en la encía. El costo promedio es de US$363, mientras que los precios pueden variar entre US$281 y US$702.
- Impactación de tejido blando: procedimiento para extraer un molar parcialmente cubierto. Su tarifa estándar se sitúa en US$423, con un rango que va de US$325 a US$829.
- Impactación ósea completa: se realiza cuando la pieza está completamente rodeado por hueso de la mandíbula. El valor medio asciende a US$532, aunque puede fluctuar entre US$413 y US$1041.
- Impactación dental complicada: aplicable cuando un diente está totalmente incrustado en el hueso o parcialmente bajo la encía. El precio promedio es de US$835, con variaciones que van entre US$639 a US$1620.
La mayoría de los seguros dentales ofrecen cobertura para extracciones, particularmente cuando se consideran médicamente necesarias. Normalmente cubren entre el 50% y 70% del costo total. En caso contrario, existen otras alternativas como planes de descuento dental, financiamiento externo o clínicas que aplican tarifas ajustadas según los ingresos del paciente.
Cuáles son los precios promedio de anestesia para sacar una muela
Los costos indicados para las extracciones incluyen anestesia local. No obstante, cuando se emplea sedación o anestesia general, el valor del procedimiento puede incrementarse.
- Sedación: mantiene al paciente relajado, pero consciente y capaz de responder durante la intervención. El costo promedio es de US$349, sin embargo, el rango puede ir desde US$273 a US$675.
- Anestesia general: el individuo permanece inconsciente mientras se monitorean sus signos vitales; este tipo de anestesia se utiliza generalmente en extracciones más largas o complejas. El valor ronda los US$639, mientras que los precios oscilan de US$494 a US$1253.
Cuáles son los estados más caros y más baratos para realizar una extracción dental
Los estados con el costo promedio más alto en Estados Unidos para realizar una extracción de muela son los siguientes:
- Hawái: US$294
- Distrito de Columbia: US$243
- Massachusetts: US$240
- California: US$221
- Nueva Jersey: US$200
- Washington: US$199
- Maryland: US$193
Los estados más baratos para realizarse este procedimiento son:
- Iowa: US$151
- Alabama: US$152
- Oklahoma: US$152
- Mississippi: US$153
- Arkansas: US$155
- Kansas: US$155
- Tennessee: US$156
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
“La banda de los grafitis”: creaban empresas fantasmas, recibían contratos millonarios de la Ciudad, y compraron bonos
- 2
A cuánto cotizó el dólar este jueves 16 de octubre
- 3
Revelan que dos altas figuras del chavismo ofrecieron a EE.UU. planes para sacar a Maduro del poder
- 4
Un nuevo SUV llegó a la Argentina con tracción total y foco offroad