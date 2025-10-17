Cuánto cobran por sacar una muela en Florida en 2025: los estados más baratos

En Florida, el precio de una extracción de muela suele ser superior a 170 dólares, apenas inferior al costo promedio a escala nacional. Los especialistas destacan que, según cada caso, algunos procedimientos demandan técnicas más avanzadas y cuidados adicionales, lo que influye directamente en el valor final.

Cuánto cuesta sacarse una muela en Florida

La extracción dental es un procedimiento destinado a remover un diente. El costo promedio a nivel nacional de una extracción simple se sitúa en US$177, aunque puede oscilar entre los US$137 y US$835, según el Estudio de Costos 2024 de la compañía de créditos CareCredit.

A nivel nacional, una extracción simple tiene un precio promedio de US$177, con un rango que va de US$137 a US$835 Freepik

En Florida, el valor medio se aproxima a los US$175, según detalló Care Credit. No obstante, la complejidad del procedimiento y el tipo de anestesia empleada pueden afectar el precio final.

Según el problema de salud bucal específico, la extracción puede ser sencilla o requerir un procedimiento más complejo. Entre los principales tratamientos se encuentran:

Extracción simple: se aplica a dientes visibles que pueden retirarse sin necesidad de cirugía.

se aplica a dientes visibles que pueden retirarse sin necesidad de cirugía. Extracción quirúrgica: es requerida cuando las unidades dentales no son fácilmente accesibles, como las muelas del juicio o piezas fracturadas en la encía. El costo promedio es de US$363, mientras que los precios pueden variar entre US$281 y US$702.

es requerida cuando las unidades dentales no son fácilmente accesibles, como las muelas del juicio o piezas fracturadas en la encía. El costo promedio es de US$363, mientras que los precios pueden variar entre US$281 y US$702. Impactación de tejido blando: procedimiento para extraer un molar parcialmente cubierto. Su tarifa estándar se sitúa en US$423, con un rango que va de US$325 a US$829.

procedimiento para extraer un molar parcialmente cubierto. Su tarifa estándar se sitúa en US$423, con un rango que va de US$325 a US$829. Impactación ósea completa: se realiza cuando la pieza está completamente rodeado por hueso de la mandíbula. El valor medio asciende a US$532, aunque puede fluctuar entre US$413 y US$1041.

se realiza cuando la pieza está completamente rodeado por hueso de la mandíbula. El valor medio asciende a US$532, aunque puede fluctuar entre US$413 y US$1041. Impactación dental complicada: aplicable cuando un diente está totalmente incrustado en el hueso o parcialmente bajo la encía. El precio promedio es de US$835, con variaciones que van entre US$639 a US$1620.

La mayoría de los seguros dentales ofrecen cobertura para extracciones, particularmente cuando se consideran médicamente necesarias. Normalmente cubren entre el 50% y 70% del costo total. En caso contrario, existen otras alternativas como planes de descuento dental, financiamiento externo o clínicas que aplican tarifas ajustadas según los ingresos del paciente.

Cuáles son los precios promedio de anestesia para sacar una muela

Los costos indicados para las extracciones incluyen anestesia local. No obstante, cuando se emplea sedación o anestesia general, el valor del procedimiento puede incrementarse.

En Florida, el costo medio ronda los US$175; sin embargo, la complejidad de la intervención y el tipo de anestesia pueden influir en el precio final Freepik

Sedación: mantiene al paciente relajado, pero consciente y capaz de responder durante la intervención. El costo promedio es de US$349, sin embargo, el rango puede ir desde US$273 a US$675.

mantiene al paciente relajado, pero consciente y capaz de responder durante la intervención. El costo promedio es de US$349, sin embargo, el rango puede ir desde US$273 a US$675. Anestesia general: el individuo permanece inconsciente mientras se monitorean sus signos vitales; este tipo de anestesia se utiliza generalmente en extracciones más largas o complejas. El valor ronda los US$639, mientras que los precios oscilan de US$494 a US$1253.

Cuáles son los estados más caros y más baratos para realizar una extracción dental

Los estados con el costo promedio más alto en Estados Unidos para realizar una extracción de muela son los siguientes:

Hawái: US$294

US$294 Distrito de Columbia: US$243

US$243 Massachusetts: US$240

US$240 California: US$221

US$221 Nueva Jersey: US$200

US$200 Washington: US$199

US$199 Maryland: US$193

El costo promedio más alto de una extracción de muelas se registra en Hawái, con un valor de US$294 Freepik

Los estados más baratos para realizarse este procedimiento son:

Iowa: US$151

US$151 Alabama: US$152

US$152 Oklahoma: US$152

US$152 Mississippi: US$153

US$153 Arkansas: US$155

US$155 Kansas : US$155

: US$155 Tennessee: US$156