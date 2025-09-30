Buenas noticias para California: el popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos

Sprouts Farmers Market (también conocida solo como Sprouts) comenzó como un puesto de frutas en San Diego, California y ahora cuenta con más de 150 supermercados en el Estado Dorado. De hecho, la cadena anunció que abrirá otras cinco sucursales en el estado antes de que termine 2025, las cuales ofrecerán cientos de trabajos a los locales.

Sprouts Farmers Market abrirá nuevas sucursales en California

El 19 de septiembre de 2025, Sprouts Farmers Market publicó un comunicado de prensa para anunciar que una nueva tienda será inaugurada el próximo 14 de noviembre en San Leandro, California.

En algunas inauguraciones de Sprouts Farmers Market, la tienda le regala una rosa a cada cliente (Instagram/@sprouts)

El establecimiento se encontrará en 1188 E. 14th St. y la apertura contará con una variedad de actividades que serán reveladas en una fecha más cercana a ese día.

Como indicó su sitio oficial, Sprouts cuenta con 156 supermercados tan solo en California; en EE.UU. tiene 478 locales en total, distribuidos en 25 estados.

Además de la tienda próxima a inaugurarse en San Leandro, la empresa planea abrir otras cuatro en las siguientes ciudades californianas:

19439 Bear Valley Rd., Apple Valley , CA 92308 ( 10 de octubre de 2025 )

, CA 92308 ( ) 2060 S. Hacienda Blvd., Hacienda Heights , CA 91745 ( 7 de noviembre de 2025 )

, CA 91745 ( ) 245 S. Clovis Ave., Fresno , CA 93727 ( 7 de noviembre de 2025 )

, CA 93727 ( ) 1433 Glendale Blvd., Los Ángeles, CA 90026 (14 de noviembre de 2025)

El supermercado ofrecerá casi 100 puestos de trabajo en su nueva locación

En el comunicado de prensa, Sprouts detalló que el nuevo supermercado en San Leandro ofrecerá 95 puestos de trabajo para las personas que vivan en California. Las posiciones incluirán opciones de tiempo completo y de medio tiempo.

En el sitio web del supermercado se pueden filtrar por locación los puestos de trabajo disponibles (Sprouts Farmers Market)

El 30 de septiembre de 2025 se llevará a cabo un evento de contratación en persona, el cual tendrá sede en Crowne Plaza Silicon Valley N – Union City (con dirección en 32083 Alvarado-Niles Rd). El horario de atención será de 08.00 hs a 18.00 hs, con un descanso programado de 12.00 hs a 13.00 hs, tiempo local.

Las personas interesadas en conseguir empleo en la nueva tienda de Sprouts Farmers Market pueden registrar su solicitud en la página web de la empresa, en la sección de Careers.

El supermercado señaló que ese paso es opcional, porque el 30 de septiembre también aceptarán las solicitudes de quienes lleguen al evento sin haberse inscrito con anterioridad. Entre las posiciones que estarán disponibles en San Leandro se encuentran:

Empleados para las áreas de productos agrícolas, carnes, mariscos, charcutería, panadería, vitaminas y cuidado corporal, entre otros.

para las áreas de productos agrícolas, carnes, mariscos, charcutería, panadería, vitaminas y cuidado corporal, entre otros. Gerentes y subgerentes de departamento.

de departamento. Cajeros .

. Anfitriones de autopago .

. Empleados de cortesía .

. Coordinador de esquemas .

. Embajador de ventas .

. Receptor y receptor de respaldo.

y receptor de respaldo. Coordinador de escaneo .

. Escáner de respaldo.

Sprouts Farmers Market fue la mejor tienda minorista de 2024

Progressive Grocer es un medio especializado en la industria alimentaria que cada año publica un listado con los 100 mejores minoristas de alimentos en Estados Unidos. En su ranking de 2024, Sprouts Farmers Market ocupó la primera posición de la lista.

Las tiendas de esta cadena tienen un diseño inspirado en el de los mercados tradicionales (Facebook/Sprouts Farmers Market)

De acuerdo con Progressive Grocer, la cadena de supermercados percibe un rápido crecimiento gracias a su estrategia de negocios enfocada en una experiencia sencilla de compra, con productos curados y frescos.

Una de las características especiales de estas tiendas está en la estructura de sus sucursales: los alimentos frescos se encuentran en el centro y en un espacio abierto, similar al de un mercado tradicional.

Esta elección de diseño es un reflejo de los orígenes de la tienda. Como explica un reporte de Sprouts, la marca inició en 1943 cuando su fundador, Henry Boney, puso un puesto de fruta en la ciudad de San Diego.

El primer local fijo de la empresa acomodó todos los productos frescos en el centro de la tienda y contó con un departamento especializado en productos para el bienestar, lo cual era poco común en ese entonces. Hoy es un gigante de los supermercados.