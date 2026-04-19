Avanzan deportaciones del ICE para llegados en la infancia: el grupo de migrantes que pierden protección en EE.UU.

En medio de las intensas políticas migratorias de la administración Trump, existe un grupo que se encuentra entre los más afectados: los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con los últimos informes, más de 270 personas con este estatus han sido detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Qué se sabe de los DACA afectados por las deportaciones del ICE

De acuerdo con un informe presentado por The Guardian, la agencia detuvo a 270 beneficiarios del DACA y deportó a 174. Otros estudios indican que la cifra de detenidos ascendió a 343 en los primeros 11 meses del año pasado.

Estudios afirman que el ICE ha detenido a 343 personas que forman parte del DACA Freepik - Freepik

“El DACA no ofrece un estatus legal. El estatus se renueva por tres años y luego expira”, destaca el documento firmado por Kristi Noem, quien era en ese entonces la secretaria del DHS.

El DHS afirma que el 92% de los detenidos tenían antecedentes criminales. Sin embargo, defensores de los derechos de inmigrantes reportan que personas con expedientes limpios también son objeto de estas medidas.

El DHS afirma que el 92% de los detenidos tenían antecedentes criminales ICE

“Necesitamos comparecer ante jueces federales, porque no hay manera de que obtengamos un resultado justo por parte de un juez de inmigración o de la Junta de Apelaciones de Inmigración”, dijo Veronica Cardenas, abogada de inmigración de Nueva Jersey, en diálogo con Times of San Diego.

Casos de personas afectadas por las detenciones del ICE

Un informe del PBS presentó algunos casos de beneficiados del DACA afectados por las detenciones del ICE. Uno de ellos es Juan Chávez Velasco, un profesional de laboratorio en Texas que fue detenido mientras llevaba leche materna a su hija prematura en cuidados intensivos.

El migrante tenía su estatus DACA activo al momento del arresto, pero fue procesado por una orden de remoción de 2005.

“Mientras salía del barrio, vio un coche aparcado al borde de la carretera. Al detenerse, unos agentes del ICE se le acercaron y lo interrogaron”, señaló Stephanie Villarreal, esposa de Velasco.

Y agregó: “Él intentó explicarles que tenía DACA y un permiso de trabajo. Pero fue detenido ese mismo día, 18 de febrero”.

Postura de la administración Trump sobre el DACA

La administración Trump sostiene que DACA es “sustantivamente ilegal” porque el Congreso nunca autorizó su creación, lo que lo pone en conflicto directo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

El DHS afirma que el DACA no ofrece un estatus legal en EE.UU. Jacquelyn Martin - AP

El DHS sigue esa línea al afirmar que el programa no confiere ningún estatus legal en Estados Unidos debido a que los beneficiarios no cuentan con derechos a permanecer en el país de forma indefinida.

“Para que quede claro: DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país”, declaró un portavoz del DHS de acuerdo con The Guardian. “Cualquier inmigrante indocumentado beneficiario puede ser arrestado y deportado por diversos motivos, entre ellos, si ha cometido algún delito”.