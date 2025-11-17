DeSantis puso en duda la llegada de una cadena de restaurantes de California a Florida y criticó a Newsom: “Lo arruinó”

Ron DeSantis sumó un nuevo capítulo al tenso clima político entre Florida y California tras responderle a un seguidor que le pidió traer la cadena de restaurantes In-N-Out al Estado Soleado. El gobernador reveló que, pese a sus intentos, la reconocida marca del Estado Dorado no tiene planes de expandirse hacia el este y acompañó su comentario con una crítica directa a las regulaciones impulsadas en territorio gobernado por Gavin Newsom.

Ron DeSantis y un intercambio en redes sociales que reavivó la polémica con California

El ida y vuelta comenzó cuando DeSantis celebró en X la apertura de Cook Out en Tallahassee. Un usuario aprovechó la ocasión para insistir con un viejo deseo de muchos residentes: “¡Que lindo! Pero necesitamos un In-N-Out burgers en Florida”. La respuesta del gobernador llegó rápido: “A pesar de mis mayores esfuerzos, no veo que In-N-Out llegue a Florida”.

DeSantis celebró la llegada de Cook Out a Florida User

Acto seguido, sumó un comentario sugerente sobre las regulaciones californianas. En ese sentido, relató que durante un viaje reciente con sus hijos a un local de In-N-Out en el Estado Dorado, los batidos se servían con sorbetes de papel.

“Estoy seguro de que fue un requisito del gobierno de California, pero arruinó completamente el sabor”, afirmó. Además, añadió que sus hijos “lo rechazaron después de un sorbo”.

Según consignó Benzinga, DeSantis ya había intentado atraer a In-N-Out a Florida, pero la empresa reiteró que no piensa expandirse hacia la Costa Este. Según reportó la compañía en 2021, la estrategia corporativa prioriza la calidad y la cercanía con sus centros de distribución, por lo que no evalúa abrir locales en territorios demasiado alejados de sus plantas principales ni alterar su identidad para competir a gran escala.

DeSantis aseguró que la cadena californiana In-N-Out no llegará a Florida User

Cook Out y Smalls Sliders: las cadenas que sí desembarcaron en Florida

Mientras In-N-Out permanece fuera del mapa floridano, otras cadenas sí encontraron su oportunidad. En este contexto, Tallahassee vivió una semana inusualmente agitada para los amantes de la comida rápida. Según detalló el Tallahassee Democrat, dos franquicias de estilo fast casual abrieron sus puertas casi en simultáneo: Cook Out y Smalls Sliders.

Cook Out, originaria de Carolina del Norte, irrumpió con fuerza en la escena local. El local, ubicado en North Monroe Street, reemplazó a un antiguo Hardee’s y recibió a comensales que aguardaban su llegada desde hacía años, según explicó el medio citado. La inauguración mostró filas que rodearon el edificio.

DeSantis criticó directamente las regulaciones de California al afirmar que los sorbetes de papel arruinaron la experiencia en un local de In-N-Out achivo

Los primeros clientes celebraron tanto los precios accesibles como los menús abundantes, en especial los batidos artesanales que identifican a la marca. En el grupo Tallahassee Foodies, un usuario resumió la experiencia: “Mi milkshake fue increíblemente espeso, el costo sorprendentemente bajo y las papas fritas tan crocantes que cada bocado fue una experiencia”.

En paralelo, Smalls Sliders abrió en West Pensacola Street, dentro del centro comercial WestEnd Square. La franquicia, enfocada en hamburguesas pequeñas con “Smauce” realizó una ceremonia de apertura que incluyó un corte de cinta con representantes del Boys and Girls Club local.

La compañía, cuyo origen está en Louisiana, se presentó con un mensaje de bienvenida distribuido por DPC Smalls Investments, socio operador en Florida. Allí aseguraron que el concepto se basa en “energía divertida, sabores audaces y compromiso con la comunidad”.