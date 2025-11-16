Últimas actualizaciones y cambios en la ley de inmigración este noviembre 2025 en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha implementado ciertas políticas relativas a la inmigración desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Las modificaciones incluyeron la exigencia de nuevos requisitos, tarifas adicionales y endurecimiento de las sanciones sobre el reingreso a ese país.

Los principales cambios de la ley de inmigración por Trump

Con la aprobación de la One Big Beautiful Bill Act de Donald Trump el 4 de julio de 2025, se destinó un incremento en la financiación para la aplicación de la ley de inmigración, enfocado en la seguridad fronteriza y la detención de extranjeros sin estatus legal en Estados Unidos.

Trump ordenó redadas masivas de migrantes en EE.UU. a cargo del ICE Luis M. Alvarez� - FR596 AP�

Bajo el segundo mandato de Trump, este año se implementaron diversas modificaciones con respecto a ciertos procesos migratorios. Entre ellas, se encuentran:

Registro migratorio : desde el 11 de abril pasado, los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en EE.UU. por más de 30 días deben otorgar sus datos y realizar una toma de huellas dactilares ante las autoridades.

: desde el 11 de abril pasado, los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en EE.UU. por más de 30 días deben otorgar sus datos y realizar una toma de huellas dactilares ante las autoridades. Finalización del TPS para venezolanos : que afecta a los titulares del Estatus de Protección Temporal con fecha de vencimiento hasta el 2 de octubre de 2026 en sus permisos emitidos hasta el 5 de febrero de 2025.

: que afecta a los titulares del Estatus de Protección Temporal con fecha de vencimiento hasta el 2 de octubre de 2026 en sus permisos emitidos hasta el 5 de febrero de 2025. DACA : el gobierno de EE.UU. bloqueó la admisión de nuevos solicitantes.

: el gobierno de EE.UU. bloqueó la admisión de nuevos solicitantes. EAD : la administración federal paralizó la extensión automática de a renovación de este permiso de trabajo el 30 de septiembre pasado.

: la administración federal paralizó la extensión automática de a renovación de este permiso de trabajo el 30 de septiembre pasado. Lotería de Visas de Diversidad : el programa se retrasó para las asignaciones del año fiscal 2027, que normalmente se realizan en el mes de octubre a cargo del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). En esta caso, se añadirá una tarifa de solicitud de un dólar.

: el programa se retrasó para las asignaciones del año fiscal 2027, que normalmente se realizan en el mes de octubre a cargo del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). En esta caso, se añadirá una tarifa de solicitud de un dólar. Libertad condicional: los solicitantes que realicen su petición después del 16 de octubre de 2025 deben abonar una tarifa de US$1000 en la presentación.

(Archivo) El gobierno de EE.UU. determinó que Venezuela no cumple con los estándares para adquirir el TPS Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

Cuáles son los cambios que afectan a las deportaciones de migrantes en 2025

Trump ordenó redadas de migrantes en EE.UU. a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y eliminó los designados “lugares sensibles”.

El ICE realiza redadas de migrantes en todo EE.UU. Archivo

Además de un ejercicio más severo del control migratorio, el mandatario republicano implementó una serie de medidas este año: