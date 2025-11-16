LA NACION

Últimas actualizaciones y cambios en la ley de inmigración este noviembre 2025 en Estados Unidos

La administración de Donald Trump implementó medidas para ejercer un mayor control migratorio en EE.UU.

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Donald Trump lideró una estrategia política para un mayor control migratorio en EE.UU.
Donald Trump lideró una estrategia política para un mayor control migratorio en EE.UU.Archivo

El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha implementado ciertas políticas relativas a la inmigración desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Las modificaciones incluyeron la exigencia de nuevos requisitos, tarifas adicionales y endurecimiento de las sanciones sobre el reingreso a ese país.

Los principales cambios de la ley de inmigración por Trump

Con la aprobación de la One Big Beautiful Bill Act de Donald Trump el 4 de julio de 2025, se destinó un incremento en la financiación para la aplicación de la ley de inmigración, enfocado en la seguridad fronteriza y la detención de extranjeros sin estatus legal en Estados Unidos.

Trump ordenó redadas masivas de migrantes en EE.UU. a cargo del ICE
Trump ordenó redadas masivas de migrantes en EE.UU. a cargo del ICELuis M. Alvarez - FR596 AP

Bajo el segundo mandato de Trump, este año se implementaron diversas modificaciones con respecto a ciertos procesos migratorios. Entre ellas, se encuentran:

  • Registro migratorio: desde el 11 de abril pasado, los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en EE.UU. por más de 30 días deben otorgar sus datos y realizar una toma de huellas dactilares ante las autoridades.
  • Finalización del TPS para venezolanos: que afecta a los titulares del Estatus de Protección Temporal con fecha de vencimiento hasta el 2 de octubre de 2026 en sus permisos emitidos hasta el 5 de febrero de 2025.
  • DACA: el gobierno de EE.UU. bloqueó la admisión de nuevos solicitantes.
  • EAD: la administración federal paralizó la extensión automática de a renovación de este permiso de trabajo el 30 de septiembre pasado.
  • Lotería de Visas de Diversidad: el programa se retrasó para las asignaciones del año fiscal 2027, que normalmente se realizan en el mes de octubre a cargo del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). En esta caso, se añadirá una tarifa de solicitud de un dólar.
  • Libertad condicional: los solicitantes que realicen su petición después del 16 de octubre de 2025 deben abonar una tarifa de US$1000 en la presentación.
(Archivo) El gobierno de EE.UU. determinó que Venezuela no cumple con los estándares para adquirir el TPS
(Archivo) El gobierno de EE.UU. determinó que Venezuela no cumple con los estándares para adquirir el TPSFacebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

Cuáles son los cambios que afectan a las deportaciones de migrantes en 2025

Trump ordenó redadas de migrantes en EE.UU. a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y eliminó los designados “lugares sensibles”.

El ICE realiza redadas de migrantes en todo EE.UU.
El ICE realiza redadas de migrantes en todo EE.UU.Archivo

Además de un ejercicio más severo del control migratorio, el mandatario republicano implementó una serie de medidas este año:

  • Autodeportación: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ofreció un estipendio de US$1000 a los migrantes que decidan abandonar voluntariamente EE.UU.
  • Detenciones migratorias: los agentes del ICE emplearon la estrategia de presentarse en los tribunales de inmigración y cualquier extranjero que cuente con una solicitud pendiente se encuentra en riesgo de deportación.
  • Prohibición de ingreso a EE.UU.: Trump bloqueó el acceso de ciudadanos de 12 territorios, entre los que se encuentran Afganistán, Irán y Libia.
  • Deportaciones exprés: en ciertos casos, los migrantes pueden ser deportados sin atravesar una audiencia con un juez.
  • Expulsión a un tercer país: si la posibilidad de deportar a un extranjero a su país de origen no es accesible, las autoridades pueden determinar realizar la operación a otro territorio.
LA NACION
Más leídas
  1. El thriller que arrasa en Netflix con ocho episodios de pura adrenalina y misterio
    1

    Furor en Netflix: tiene ocho capítulos, está llena de suspenso y ya es un fenómeno mundial

  2. Un grito de desahogo que ni el diluvio pudo acallar: justicia por Cecilia
    2

    Un grito de desahogo que ni el diluvio pudo acallar: justicia por Cecilia

  3. Las razones de los votantes que empujaron a Mamdani al poder y las zonas en las que arrasó
    3

    Nuevo mapa de Nueva York: la atípica coalición de votantes que llevaron al triunfo a Mamdani

  4. Retoman las negociaciones para completar la Corte y prevén nuevas designaciones en marzo
    4

    Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens

Cargando banners ...