Últimas actualizaciones y cambios en la ley de inmigración este noviembre 2025 en Estados Unidos
La administración de Donald Trump implementó medidas para ejercer un mayor control migratorio en EE.UU.
- 3 minutos de lectura'
El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha implementado ciertas políticas relativas a la inmigración desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Las modificaciones incluyeron la exigencia de nuevos requisitos, tarifas adicionales y endurecimiento de las sanciones sobre el reingreso a ese país.
Los principales cambios de la ley de inmigración por Trump
Con la aprobación de la One Big Beautiful Bill Act de Donald Trump el 4 de julio de 2025, se destinó un incremento en la financiación para la aplicación de la ley de inmigración, enfocado en la seguridad fronteriza y la detención de extranjeros sin estatus legal en Estados Unidos.
Bajo el segundo mandato de Trump, este año se implementaron diversas modificaciones con respecto a ciertos procesos migratorios. Entre ellas, se encuentran:
- Registro migratorio: desde el 11 de abril pasado, los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en EE.UU. por más de 30 días deben otorgar sus datos y realizar una toma de huellas dactilares ante las autoridades.
- Finalización del TPS para venezolanos: que afecta a los titulares del Estatus de Protección Temporal con fecha de vencimiento hasta el 2 de octubre de 2026 en sus permisos emitidos hasta el 5 de febrero de 2025.
- DACA: el gobierno de EE.UU. bloqueó la admisión de nuevos solicitantes.
- EAD: la administración federal paralizó la extensión automática de a renovación de este permiso de trabajo el 30 de septiembre pasado.
- Lotería de Visas de Diversidad: el programa se retrasó para las asignaciones del año fiscal 2027, que normalmente se realizan en el mes de octubre a cargo del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). En esta caso, se añadirá una tarifa de solicitud de un dólar.
- Libertad condicional: los solicitantes que realicen su petición después del 16 de octubre de 2025 deben abonar una tarifa de US$1000 en la presentación.
Cuáles son los cambios que afectan a las deportaciones de migrantes en 2025
Trump ordenó redadas de migrantes en EE.UU. a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y eliminó los designados “lugares sensibles”.
Además de un ejercicio más severo del control migratorio, el mandatario republicano implementó una serie de medidas este año:
- Autodeportación: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ofreció un estipendio de US$1000 a los migrantes que decidan abandonar voluntariamente EE.UU.
- Detenciones migratorias: los agentes del ICE emplearon la estrategia de presentarse en los tribunales de inmigración y cualquier extranjero que cuente con una solicitud pendiente se encuentra en riesgo de deportación.
- Prohibición de ingreso a EE.UU.: Trump bloqueó el acceso de ciudadanos de 12 territorios, entre los que se encuentran Afganistán, Irán y Libia.
- Deportaciones exprés: en ciertos casos, los migrantes pueden ser deportados sin atravesar una audiencia con un juez.
- Expulsión a un tercer país: si la posibilidad de deportar a un extranjero a su país de origen no es accesible, las autoridades pueden determinar realizar la operación a otro territorio.
Otras noticias de Agenda EEUU
Golpe a migrantes Corte federal avala ley de Florida que limita la compra de propiedades para estos grupos
Historia de vida. Se mudó a Nueva York después de más de una década en Florida y revela las principales sorpresas
Dos vías posibles. Cómo solicitar la green card si un migrante queda viudo en EE.UU.
- 1
Furor en Netflix: tiene ocho capítulos, está llena de suspenso y ya es un fenómeno mundial
- 2
Un grito de desahogo que ni el diluvio pudo acallar: justicia por Cecilia
- 3
Nuevo mapa de Nueva York: la atípica coalición de votantes que llevaron al triunfo a Mamdani
- 4
Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens