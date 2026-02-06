Desde el 6 de febrero: así es el manual de estudio clave para tramitar en inglés la licencia de conducir en Florida

A partir de este viernes 6 de febrero, en Florida solo podrán tramitar la licencia de conducir las personas que rindan el examen en inglés. Ninguna prueba se podrá hacer en otro idioma, según anunció el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés). Para estudiar lo más importante, existe un manual disponible en internet que aborda los temas principales en inglés y describe las preguntas que deberán responder los solicitantes.

Así es el manual de estudio clave para tramitar en inglés la licencia de conducir en Florida

El Flhsmv compartió un documento en línea que permite a los peticionarios acceder a un manual de estudio práctico. El texto aborda todas las cuestiones más importantes, desde los tipos de licencia hasta los estatutos sobre el vehículo y las preguntas para el examen de conocimientos.

En Florida, los solicitantes de la licencia de conducir deben responder correctamente 40 de las 50 preguntas Freepick

Para obtener un permiso Clase E (para licencia regular), las personas deben responder 50 preguntas de opción múltiple. Es necesario contestar correctamente 40 de 50 (80%) para aprobar.

Las preguntas que menciona el manual abordan diversos temas:

Conducción segura y actitud al volante : incluye preguntas como ¿qué es necesario ajustar antes de arrancar el auto?; ¿por qué es peligroso conducir somnoliento o distraído?; o ¿qué hacer si otro conductor maneja agresivamente?

: incluye preguntas como ¿qué es necesario ajustar antes de arrancar el auto?; ¿por qué es peligroso conducir somnoliento o distraído?; o ¿qué hacer si otro conductor maneja agresivamente? Señales de tráfico e identificación de controles : el objetivo es reconocer señales y saber qué significan, como señales de alto (STOP) y ceda el paso (YIELD) o de advertencia ante curvas o cruces.

: el objetivo es reconocer señales y saber qué significan, como señales de alto (STOP) y ceda el paso (YIELD) o de advertencia ante curvas o cruces. Reglas de la carretera y prioridades : los solicitantes deben saber cómo comportarse en intersecciones, cruces peatonales, pasos con ciclistas y en giros e incorporaciones.

: los solicitantes deben saber cómo comportarse en intersecciones, cruces peatonales, pasos con ciclistas y en giros e incorporaciones. Vehículo y requisitos técnicos: evalúa que el conductor conozca las condiciones correctas del parabrisas y los espejos, la altura de parachoques según el tipo de automóvil y las señales para cargas que sobresalen.

Todas las preguntas compartidas por la Flhsmv están en inglés, como se presentarán en el examen. Las respuestas correctas aparecen en el sitio web oficial de la agencia.

A partir del 6 de febrero: los cambios para tramitar la licencia de conducir en Florida

A través de un comunicado publicado en su sitio web, el organismo que regula el tránsito en Florida indicó que “todos los exámenes de conocimientos y habilidades para la licencia de conducir se administrarán exclusivamente en inglés" desde el 6 de febrero. Este cambio aplica a todas las clasificaciones de licencias de conducir, lo que incluye los exámenes orales.

Desde este viernes 6 de febrero, ya no se permitirán los servicios de traducción en los exámenes para tramitar la licencia de conducir Freepik

Antes de la nueva norma, las pruebas de conocimientos para muchas de las licencias de conducir no comerciales se ofrecían en varios idiomas. En el caso del Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP, por sus siglas en inglés) y la Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés), solo estaban disponibles en inglés y español.

Como parte de la medida, ya no se permitirán los servicios de traducción para los exámenes de conocimientos o habilidades. Además, se eliminará el uso de cualquier prueba impresa en lenguas distintas del inglés.

Qué documentos debe llevar una persona para tramitar la licencia de conducir en Florida

Las normas actuales en Florida permiten a los migrantes realizar el trámite para obtener un permiso para manejar, pero es necesario que cumplan con ciertos requisitos.

En primer lugar, el peticionario debe ser un residente legal en la jurisdicción y tiene que abonar una tarifa de 48 dólares para obtener una licencia de conducir de clase E por primera vez (aplicación original).

A su vez, tiene que presentar ciertos documentos. Para comprobar su identidad, el migrante puede llevar:

Tarjeta vigente de recibo de registro de extranjero (green card, formulario I-551).

(green card, formulario I-551). Sello I-551 estampado en el pasaporte o en el formulario I-94.

en el pasaporte o en el formulario I-94. Resolución de un juez de inmigración que incluya el número A del solicitante y otorgue asilo, junto con un pasaporte válido.

que incluya el número A del solicitante y otorgue asilo, junto con un pasaporte válido. Aviso I-797 que consigne el número A del solicitante y confirme la concesión de asilo, acompañado de un pasaporte vigente.

que consigne el número A del solicitante y confirme la concesión de asilo, acompañado de un pasaporte vigente. Formulario I-797 u otro documento emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) que incluya el número A del solicitante y certifique la aprobación de la solicitud de estatus de refugiado, con pasaporte válido.

Para obtener la licencia de conducir en Florida, los migrantes deben presentar ciertos documentos Flhsmv - Flhsmv

También es necesario que incluya una prueba de seguro social válida con alguna de las siguientes opciones:

Tarjeta del Seguro Social (con el nombre del solicitante).

(con el nombre del solicitante). Forma W-2 (no escrita a mano).

(no escrita a mano). Comprobante de pago de nómina.

de nómina. Forma SSA-1099.

Cualquier forma 1099 (no escrita a mano).

Por último, la persona que solicite la licencia tiene que entregar una prueba de dirección de residencia, para lo que puede presentar: