La ley en Florida que busca regular la velocidad de los conductores de bicicletas eléctricas

El crecimiento sostenido del uso de bicicletas eléctricas en Florida llevó a los legisladores estatales a impulsar cambios en la normativa vigente. Las propuestas HB 243 y SB 382 avanzan de manera paralela en la Cámara y el Senado, con textos similares que buscan unificar criterios sobre clasificación, velocidad, operación y seguridad de estos vehículos.

¿Qué vehículos califican como bicicletas eléctricas en Florida?

Ambos proyectos parten de la premisa de que el marco legal actual no distingue con claridad entre los distintos tipos de e-bikes, ni entre estos y otros medios de transporte motorizados.

Según la HB 243 y la SB 382, la falta de definiciones precisas dificulta la aplicación de reglas de tránsito y el registro adecuado de accidentes.

Las propuestas HB 243 y SB 382 impondrían cambios a las bicicletas eléctricas en Florida Freepick

Los textos propuestos introducen el concepto de “motocicleta eléctrica” para identificar a aquellas que, por su potencia y velocidad, dejarían de ser consideradas bicicletas. Cualquier vehículo con un motor de 750 vatios o más que sea capaz de superar las 28 millas por hora (45 kilómetros por hora) quedaría incluido en esta nueva categoría.

Además, las propuestas exigen un sistema de etiquetado obligatorio. Los fabricantes y distribuidores deberían colocar una información detallada, permanente y visible en cada unidad, donde se indique la clase del vehículo, la velocidad máxima asistida por el motor y el vataje del sistema eléctrico.

Regulación de la velocidad y prohibición de modificaciones en las e-bikes en Florida

La regulación de la velocidad de las bicicletas eléctricas se aborda de forma indirecta a través de la clasificación técnica y la prohibición de alteraciones. Los proyectos establecen que no se podrá modificar una e-bike para cambiar su capacidad de asistencia del motor o su velocidad máxima.

Cualquier intervención destinada a aumentar el rendimiento del motor o a superar los límites definidos por la ley estaría expresamente prohibida. La normativa considera estas modificaciones como infracciones de tránsito no criminales.

Multas previstas para las bicicletas eléctricas en Florida

Las sanciones previstas en los proyectos incluyen:

Multa de US$100 por la primera infracción.

Multa de US$250 en caso de reincidencia dentro de un período de tres años.

La ley contempla una excepción parcial si, tras una modificación, el propietario reemplaza la etiqueta original para reflejar correctamente las nuevas especificaciones técnicas del vehículo.

Aquellas bicicletas eléctricas con un motor de 750 vatios o más que sea capaz de superar las 28 millas por hora pasarían a considerarse motocicletas eléctricas Foto de Denny Müller en Unsplash

Los requisitos de licencias para las bicicletas eléctricas en Florida

Otro aspecto relevante de las propuestas HB 243 y SB 382 es la incorporación de requisitos de licencia y permisos para ciertos tipos de e-bikes:

Bicicletas eléctricas de Clase 3, que asisten el pedaleo hasta las 28 millas por hora (45 kilómetros por hora), deberán contar:

Licencia de conducir válida

Permiso de aprendizaje

El conductor estaría obligado a portar el documento mientras opera el vehículo y a presentarlo ante un agente autorizado si se le solicita. En caso de no cumplir con este requisito, la primera intervención derivaría en una advertencia verbal. Las infracciones posteriores serían tratadas como faltas de tránsito no criminales.

Las propuestas también fijan una restricción etaria. Las personas menores de 16 años no podrían operar bicicletas eléctricas con motores de 750 vatios o más, una medida asociada a los modelos con mayor capacidad de velocidad.

Las leyes exigen licencia para modelos Clase 3, prohíben modificaciones de velocidad en bicicletas eléctricas y buscan integrar conocimientos sobre estos vehículos en los exámenes Canva

Cambios en la educación vial y exámenes para la licencia de conducir

Los proyectos HB 243 y SB 382 proponen modificaciones al sistema de educación vial de Florida. En el caso de la licencia de conducir Clase E, el banco de preguntas del examen teórico debería incorporar al menos 25 preguntas relacionadas con la seguridad de ciclistas y peatones.

De ese total, un mínimo de cinco preguntas estaría dedicado específicamente a la operación segura de las e-bikes y scooters motorizados. El objetivo es que los conductores de vehículos tradicionales tengan mayor conocimiento sobre cómo compartir la vía con estos medios de transporte.

Asimismo, los cursos obligatorios para obtener un permiso de aprendizaje deberían incluir contenidos sobre convivencia vial con bicicletas eléctricas y otros dispositivos de movilidad personal. Estas incorporaciones buscan actualizar la formación de conductores ante el aumento del uso de estos vehículos.

¿Cuándo entraría en vigor la ley de Florida para regular el uso de las bicicletas eléctricas?

Tanto el proyecto HB 243 como el SB 382 continúan su recorrido por los comités legislativos correspondientes. Cada uno debe ser aprobado por su respectiva cámara y luego conciliado en caso de diferencias entre los textos.

Para convertirse en ley, ambas iniciativas deberán recibir la aprobación final de la Cámara de Representantes y del Senado, y posteriormente la firma del gobernador Ron DeSantis. Solo entonces las disposiciones pasarán a integrar el marco legal del estado.

Según lo establecido en los proyectos, la fecha prevista de entrada en vigor general es el 1.° de julio de 2027. No obstante, el debate legislativo podría introducir cambios en los plazos o en el contenido antes de su aprobación definitiva.