Licencias de conducir en Florida: el cambio que pone en riesgo miles de empleos latinos desde este viernes

A partir del 6 de febrero, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) modificará una regla crucial que afectará a los migrantes. Desde esa fecha, el examen de licencias de conducir solo se podrá realizar en inglés.

La regla en Florida que cambia el examen de licencias de conducir desde el 6 de febrero

A través de un comunicado de prensa, la agencia encargada de regular las disposiciones de tránsito en Florida anunció la nueva medida. En síntesis, ya no se ofrecerán los exámenes en varios idiomas, sino que solo se hará en inglés, la lengua establecida como la oficial del país norteamericano bajo la administración del presidente Donald Trump.

Desde el 6 de febrero, en Florida solo se podrá realizar el examen para la licencia de conducir en inglés

Anteriormente, los exámenes de conocimientos para la mayoría de las licencias de conducir no comerciales se ofrecían en varios idiomas. Por su lado, las pruebas de conocimientos para el Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP, por sus siglas en inglés) y la Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés) estaban disponibles en inglés y español.

En Florida, que cuenta con una población aproximada de 23.462.518 personas, según las últimas estimaciones del Censo, el 28,7% se identifica como hispano o latino. Esto corresponde a 6,7 millones de habitantes, muchos de los cuales tienen como lengua principal el español.

A su vez, un gran porcentaje de este grupo trabaja con licencias CLP o CDL, por lo que ahora tendrá limitado su acceso. Al hacerse efectiva, la medida impactará en miles de migrantes que residen en el estado.

Cómo cambiará el examen de licencias de conducir en Florida desde el 6 de febrero

El próximo viernes comenzará a regir la nueva regla mediante la cual todos los exámenes de conocimientos y habilidades para la licencia de conducir se administrarán exclusivamente en inglés. Esto aplica a todas las clasificaciones del permiso, incluidas las pruebas orales.

Con el objetivo de implementar la modificación, la agencia actualizó su sistema de evaluación a nivel estatal. De este modo, ya no se permitirán los servicios de traducción para los exámenes de conocimientos o habilidades.

Además, se eliminará el uso de cualquier prueba impresa en idiomas distintos del inglés.

El objetivo, según el FLHSMV, responde al compromiso de “garantizar carreteras seguras para todos los floridanos y visitantes promoviendo una comunicación clara”. La medida busca asegurar que todos los conductores comprendan las reglas de tránsito.

En Florida, ya no se permitirán los servicios de traducción para los exámenes de conocimientos o habilidades de la licencia de conducir freepik

La acción sigue una línea de políticas republicanas impulsada en todo el país. En una medida similar, el gobernador de Texas, Greg Abbott, instruyó el año pasado al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) a hacer cumplir estrictamente los requisitos de dominio del inglés para CDL en todo el estado.

A partir de esta medida, el DPS no emitirá licencias comerciales si el solicitante no puede comunicarse correctamente en inglés.

Asimismo, en Tennessee se presentó un proyecto de ley (SB1373/HB0556) que apunta a que los exámenes escritos de licencia se ofrezcan solo en inglés. Esto prohibiría el uso de diccionarios, dispositivos electrónicos o intérpretes durante la prueba.

Cómo solicitar la licencia de conducir en Florida como inmigrante

En el Estado del Sol, los migrantes pueden solicitar un permiso para manejar, pero para ello deben cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, el peticionario debe ser un residente legal en la jurisdicción y tiene que abonar una tarifa de 48 dólares para obtener una licencia de conducir de clase E por primera vez (aplicación original).

De acuerdo al sitio web oficial del FLHSMV, se deben llevar diversos documentos. Para demostrar su identidad, el migrante puede presentar:

Tarjeta vigente de recibo de registro de extranjero (green card, formulario I-551).

(green card, formulario I-551). Sello I-551 estampado en el pasaporte o en el formulario I-94.

en el pasaporte o en el formulario I-94. Resolución de un juez de inmigración que incluya el número A del solicitante y otorgue asilo, junto con un pasaporte válido.

que incluya el número A del solicitante y otorgue asilo, junto con un pasaporte válido. Aviso I-797 que consigne el número A del solicitante y confirme la concesión de asilo, acompañado de un pasaporte vigente.

que consigne el número A del solicitante y confirme la concesión de asilo, acompañado de un pasaporte vigente. Formulario I-797 u otro documento emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) que incluya el número A del solicitante y certifique la aprobación de la solicitud de estatus de refugiado, con pasaporte válido.

Los migrantes pueden solicitar la licencia de conducir en Florida, pero deben presentar ciertos documentos Freepik

Luego, es necesario que el solicitante incluya una prueba de seguro social válida, con alguna de las siguientes opciones:

Tarjeta del Seguro Social (con el nombre del solicitante).

(con el nombre del solicitante). Forma W-2 (no escrita a mano).

(no escrita a mano). Comprobante de pago de nómina.

de nómina. Forma SSA-1099.

Cualquier forma 1099 (no escrita a mano).

Para finalizar, la persona que solicite la licencia tiene que entregar una prueba de dirección de residencia, para lo que sirve: