Detenciones del ICE y CBP en Florida: lo que dejaron las redadas contra inmigrantes latinos este 2025

El estado de Florida fue uno de los lugares donde se registró la oleada de detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Las políticas adoptadas por el gobernador Ron DeSantis se mantuvieron acordes con los requerimientos del gobierno federal.

Cuántas detenciones del ICE se registraron en Florida

De acuerdo con un análisis de The New York Times realizado sobre la primera mitad del año, desde enero hasta junio de 2025, en el Estado del Sol se registró un promedio estimado de 64 detenciones del ICE por día, lo que superó ampliamente el promedio diario de aproximadamente 20 arrestos en 2024.

En ese momento, el territorio gobernado por DeSantis era el segundo estado con más arrestos por día de todo Estados Unidos, solo por detrás de Texas, que registró un promedio de 142 detenciones.

Muchos de ellos se vieron reflejados a través de la Operación Tidal Wave, que tuvo lugar entre el 21 y el 26 de abril, con cientos de migrantes detenidos de diversos países:

437 de Guatemala

280 de México

153 de Honduras

48 de Venezuela

24 de El Salvador

178 de otros lugares

Según los mandatarios locales, este operativo, en el que trabajaron conjuntamente con las fuerzas federales, estuvo enfocado en el arresto de migrantes que sean extranjeros criminales. En total se reportaron 1120 detenciones.

La cooperación de Florida para albergar a detenidos en las cárceles

La cooperación entre las fuerzas federales y locales permitió que crecieran los números de detenidos en centros de procesamiento ubicados dentro del estado.

Un reflejo de esa situación es la cárcel del condado de Sumter, que registró 129 órdenes de detención del ICE entre el 20 de enero y fines de julio de 2025, cuando había marcado solo 10 en ese mismo lapso, pero de 2024.

Según Suncoast Searchlight, los inmigrantes en zonas rurales fueron más vulnerables, porque a menudo carecen de las redes comunitarias organizadas que ayudan a los residentes en ciudades como Miami y Tampa a compartir advertencias y apoyo.

Entre enero y junio, más de 1700 órdenes de detención de ICE fueron designadas al Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami. Se trata de una de las cárceles más grandes del estado y la que más detenidos recibió en ese tiempo.

Discriminación racial en las detenciones

De acuerdo con Suncoast Searchlight, la mayoría de los migrantes detenidos por el ICE en Florida nacieron en América Latina o el Caribe.

Muchas órdenes de detención correspondieron a ciudadanos mexicanos, que representaron aproximadamente una cuarta parte de todas las solicitudes hasta julio.

A nivel nacional, también las órdenes de detención dirigidas a ciudadanos de México fueron significativas, ya que ocuparon casi la mitad del total.

La mayor parte de los detenidos en Florida fueron de América Latina o el Caribe Archivo

Un símbolo de detención del ICE en Florida durante 2025

Creado a mediados de 2025, el centro de detención apodado informalmente Alligator Alcatraz es la primera instalación de detención de inmigrantes que es propiedad y está operada por el estado de Florida.

El lugar se enfrentó a reiteradas oposiciones por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes. Una de las últimas fue por parte de la Amnistía Internacional, que denunció que los detenidos se encuentran allí bajo condiciones “inhumanas”.

La entidad detectó violaciones como: