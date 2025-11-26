En Florida: la organización que entrega pavos casa por casa a migrantes que temen salir por las redadas de ICE

El Día de Acción de Gracias en 2025 está marcado por el miedo de los migrantes en EE.UU., quienes temen salir de sus casas para comprar alimentos y ser detenidos en el camino por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Para demostrarles que no están solos, una organización en Florida entregó pavos a domicilio a los hogares migrantes.

Organización entrega pavos a migrantes que temen salir por las redadas del ICE

La Fundación Infantil Nora Sándigo (Nora Sandigo Children Foundation) cada año organiza un evento de Acción de Gracias para las familias migrantes en Florida.

(Nora Sandigo Children Foundation) cada año organiza un en Florida. El año pasado, este grupo regaló pavos, juguetes e incluso computadoras a las personas que asistieron a su festejo, como se observó en sus fotos en redes sociales.

En 2025, la fundación no realizó su tradicional fiesta de Acción de Gracias por miedo a que sus invitados se vieran afectados por los operativos del ICE que no han cedido en el estado.

“No podemos salir. Estamos con el pendiente de que nos agarren. Salimos a la tienda a comprar nuestras cosas y estamos cuidándonos en todos lados como si fuéramos criminales, cosa que no somos”, declaró una mujer a Telemundo.

“La comunidad inmigrante está asediada todo el tiempo”, expresó Nora Sándigo, fundadora de la organización que lleva su nombre. Sándigo explicó que si las personas no pueden visitarlos este año, entonces ella y sus voluntarios acudirán a sus hogares.

Así fue como días antes del 27 de noviembre, la fundación llegó a una comunidad al sur de Florida para regalarle un pavo a cada familia, además de otros comestibles.

Familias migrantes comparten sus sentimientos antes de Acción de Gracias

Telemundo entrevistó a varias personas que viven en el vecindario que visitó la Fundación Infantil Nora Sándigo, quienes pidieron mantener el anonimato. Los padres y madres de familia contaron que están preocupados por la situación actual del país, sobre todo por sus hijos.

En Florida, los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales han aumentado un 457%, según Deportation Data Project (Wikimedia Commons/U.S. Immigration and Customs Enforcement)

“Yo les he dicho: ‘mira, si llega a pasar algo, no te asustes, no llores’”, compartió una mujer. “Ellos me dicen: ‘¿cómo? ¿Pero, por qué? ¿Qué hiciste?’. Les digo que no hice nada, que tienen que entender que este país a nosotros no nos quiere”.

Los adultos tienen miedo de ser detenidos cuando salen de sus hogares para trabajar o hacer las compras. El mayor temor de sus hijos, quienes nacieron en EE.UU., es el bienestar de sus padres.

“Tengo miedo de que me llamen”, le dijo una joven a Telemundo antes de romper en llanto. Ella ha pensado que podría quedarse sola y a cargo de sus hermanos menores. “Me da miedo que se lleven a mi mamá y a mi papá”.

Quién es Nora Sándigo, “la gran madre” de los niños migrantes

Nora Sándigo es una mujer, originaria de Nicaragua, que desde hace 15 años se dedica a representar legalmente y a cuidar de los niños que se quedan en Estados Unidos cuando sus padres son detenidos por los agentes de inmigración.

Nora Sándigo es conocida como "la gran madre" por el trabajo que realiza para cuidar a los hijos de los migrantes detenidos por el ICE (Facebook/Nora Sandigo Children Foundation)

De acuerdo con El País, Sándigo ha sido la guardiana legal de más de 1900 menores para evitar que su custodia quede manos del Estado. Por eso en su comunidad recibió el apodo de “la gran madre”.

Nora Sándigo llegó a EE.UU. en 1988 después de pedir asilo. Ella tenía 15 años cuando sus padres decidieron que era mejor que se fuera de Nicaragua para no vivir en medio de una guerra civil y la mandaron a Venezuela. Tres años después, Sándigo se estableció en el país norteamericano.

A sus 20 años, Nora Sándigo fundó su primera organización en EE.UU.: American Fraternity Community Services, la cual proporciona asistencia legal a los migrantes, reportó El País.

Después, creó Norita Adult Family Care (un centro para adultos mayores) y Nora Sandigo Children Foundation (para los niños cuyos padres se enfrentan a la deportación).