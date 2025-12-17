Día de San Lázaro: el santo venerado por los cubanos y dónde encontrar su imagen más popular en Florida

Cientos de fieles cubanos en Florida se movilizan por el Día de San Lázaro. Considerado por la religión católica como uno de los amigos de Jesús, el santo es sumamente venerado en Cuba y por sus expatriados. En su fecha de homenaje, que se conmemora oficialmente el 17 de diciembre, los migrantes pueden acercarse a la iglesia que lleva su nombre, ubicada en la ciudad de Hialeah.

El Rincón de San Lázaro en Hialeah, el punto de reunión para fieles cubanos en Florida

Con el nombre de Rincón de San Lázaro, la iglesia católica apostólica lazarista se ubica en 1190 E 4th Ave, en Hialeah. Según su sitio web, fue fundada en la década de 1970 por cubanos que habían abandonado la isla y buscaban tener un templo para venerar al santo en su nuevo hogar.

El Rincón de San Lázaro, en Hialeah Google Maps

“Somos una iglesia unida en espíritu con la tradición cristiana universal y somos también una organización religiosa lazarista“, presenta la iglesia, que organizó eventos especiales por el día del santo.

En el marco de lo que llamó “Festival de San Lázaro”, las actividades comenzaron el martes 16 de diciembre. Además de llevar a cabo la misa, por la tarde se realizó una bendición de mascotas y por la medianoche hubo una serenata de mariachis por el comienzo del 17 de diciembre.

La iglesia permaneció abierta toda la noche y el cronograma para este miércoles 17, oficialmente el Día de San Lázaro, es el siguiente:

Jornada de oración y unción a los enfermos : a las 14 y 16 hs.

: a las 14 y 16 hs. Misa : a las 18 hs.

: a las 18 hs. Procesión en honor a San Lázaro : a las 20 hs.

: a las 20 hs. Rifa de imágenes religiosas del santo: a las 22 hs.

Sobre este último punto, la rifa consta de tres imágenes y se pueden comprar los tickets por US$5, dinero que servirá para ayudar al mantenimiento del Rincón de San Lázaro. Las puertas estarán abiertas hasta la medianoche en esta ocasión y el jueves retornará a su horario regular.

El festival que organiza el Rincón de San Lázaro en Hialeah, Florida, por el día del santo Rincón de San Lázaro

La historia de San Lázaro y su veneración en Cuba

De acuerdo con la recopilación de Vatican News, Lázaro y sus hermanas, Marta y María, mantenían una amistad con Jesús. Además de la relación fraterna que los unía, el Evangelio de Juan relata el episodio de su resurrección.

La resurrección de Lázaro, con un valor profético relevante, lo convirtió en una figura con mucha veneración dentro de la religión. Particularmente en Cuba, miles de fieles se trasladaron al Santuario del Rincón, ubicado en las afueras de La Habana, para homenajear al santo, según AP.

Al igual que ocurrió con el Rincón de San Lázaro, los cubanos que emigraron llevaron esa fe a sus nuevos hogares.

San Lázaro es una figura muy venerada por cubanos BBC Mundo

Hialeah, la ciudad de Florida con raíces cubanas donde casi todos hablan español

La tradición y el espacio dedicado a San Lázaro en la ciudad no es casual. Según Hispanic Federation, durante la segunda mitad del siglo XX, Hialeah recibió a miles de cubanos. Desde entonces, las tradiciones de los llegados de la isla comenzaron a imponerse.

Así es como nació el Rincón de San Lázaro o, por ejemplo, como el español se impuso como lengua dominante. De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 93,1 por ciento de los hogares lo usa como idioma principal.