Documentos válidos en Florida y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en enero 2026

En enero de 2026, las acciones políticas en Florida aún apuntan contra la inmigración ilegal bajo el gobierno de Ron DeSantis, con múltiples operaciones para detener a extranjeros. Frente a una redada, los migrantes pueden presentar determinados documentos para acreditar su estatus. Además, si los detienen en una parada de auto, es importante mantener la calma y seguir ciertos pasos.

Documentos válidos en Florida al ser detenido por el ICE en enero 2026

El National Immigration Law Center aconseja a los inmigrantes llevar determinados documentos según su estatus en el país norteamericano. Si la persona está habilitada para residir en Florida, puede mostrar:

Su tarjeta verde (green card).

(green card). Prueba de asilo o estatus de refugiado.

Una visa válida de estudiante o de otro tipo .

. Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no vencido.

Si el migrante tiene estatus legal, puede mostrar al agente del ICE en Florida su green card, TPS, visa, prueba de asilo o estatus de refugiado Flickr/ICE - Flickr/ICE

Durante una parada de auto, la organización aconseja presentar una licencia de conducir o una identificación emitida por el gobierno federal de EE.UU. En caso de que el extranjero no cuente con un estatus legal, pero lo solicitó o tiene un caso abierto, puede entregar:

Una solicitud de asilo pendiente .

. Un caso abierto en la corte de inmigración .

. Una apelación inmigratoria.

Si la persona no tiene estatus legal vigente, pero está en el país norteamericano desde hace más de dos años, los documentos que pueden ayudar a demostrar presencia continua y solicitar revisión del caso son:

Contrato de alquiler .

. Registros escolares o de la iglesia con su dirección .

. Correspondencia que enviaron al domicilio , con un matasellos que muestre cuándo se envió.

, con un matasellos que muestre cuándo se envió. Otros documentos que tengan su nombre, un domicilio en EE. UU. y una fecha.

Además, la organización recomienda a los migrantes hacer copias de todos los documentos indicados y guardar los originales en un lugar seguro. Pueden confiarle la ubicación a un pariente o amigo en caso de que sea necesario.

Qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Florida en enero 2026

Si un agente del ICE detiene a un extranjero durante una parada de auto en el Estado del Sol, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) indica que es importante:

Detener el vehículo en un lugar seguro lo antes posible .

. Apagar el auto , encender la luz interior , abrir un poco la ventanilla y colocar las manos en el volante .

, , . Si se lo solicitan, el migrante debe mostrar a la policía la licencia de conducir, matrícula y comprobante de seguro. Si no posee los documentos requeridos, tiene derecho a guardar silencio.

Durante una parada de auto del ICE en Florida, el migrante debe apagar el coche, prender la luz interior, abrir un poco la ventanilla y poner las manos sobre el volante Flickr/ICE

En ese sentido, si un agente pide registrar el interior de su vehículo, el migrante puede denegar la solicitud. Sin embargo, si el oficial cree que el auto contiene pruebas de un delito, puede realizarla si tiene una causa probable.

Tanto el conductor como los acompañantes tienen derecho a guardar silencio. El pasajero puede preguntar si puede irse, y si el agente dice que sí, es importante salir con calma.

Qué hacer si es arrestado por el ICE en Florida en enero 2026

La organización señala que el extranjero nunca debe resistirse al arresto, aun cuando piensa que es injustificado. En ese caso, es mejor guardar silencio y pedir hablar con un abogado, sin dar ninguna explicación ni pretexto.

Si el migrante fue arrestado por un proceso de inmigración o deportación, no se le asignará un abogado público en procesos migratorios, pero tiene derecho a contratar uno.

Las organizaciones recomiendan a los migrantes nunca resistirse a un arresto del ICE en Florida, aún si creen que es injustificado ICE - ICE

Para estar preparado, memorizar los números de teléfono de la familia y del abogado es una buena acción a seguir según las organizaciones. Además, siempre es aconsejable evitar hablar sobre el estatus migratorio con cualquier persona que no sea el defensor.