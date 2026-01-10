¿Adiós, Greg Abbott?: cuándo termina su mandato y quiénes buscan quedarse con el cargo de gobernador en Texas
El 3 de marzo se celebrarán las elecciones primarias en el estado y ya quedó completa la lista de candidatos que enfrentarán al mandatario republicano
- 3 minutos de lectura'
Las elecciones primarias a gobernador de Texas están programadas para el 3 de marzo de 2026. Cuando faltan menos de dos meses de la contienda, comienzan a perfilarse los candidatos principales que intentarán vencer a Greg Abbott. El republicano volverá a presentarse, en busca de su cuarto mandato consecutivo al frente del Estado de la Estrella Solitaria.
Cuándo termina el mandato de Greg Abbott en Texas
Actualmente, el gobernador conservador se encuentra en su tercer mandato, que finalizará el 20 de enero de 2027.
Abbott asumió por primera vez el cargo en 2015, luego de su triunfo en las elecciones de 2014. Así, gracias a sus victorias en los comicios de 2018 y 2022, obtuvo el derecho a mantenerse en el cargo durante otros dos períodos.
Por lo tanto, cuando termine su actual gestión en 2027, el republicano habrá cumplido 12 años ininterrumpidos como mandatario. Sin embargo, a diferencia de otros estados, Texas no tiene un límite de reelección.
Por ese motivo, Abbott podrá presentarse a las elecciones estatales siempre que así lo desee. Ese será el caso de los comicios 2026, cuando participará de la interna republicana del 3 de marzo.
Si logra vencer en esa fecha, buscará posteriormente imponerse en la contienda del 3 de noviembre para consagrarse nuevamente como gobernador.
Buscan vencer a Abbott: quiénes son los candidatos principales a gobernador en Texas
De cara a las primarias, las listas de candidatos ya están cerradas. Por el lado republicano, destaca principalmente la miembro de la junta educativa estatal Evelyn Brooks.
Sin embargo, dado el alto perfil de Abbott como figura incluso a nivel nacional, será difícil para cualquiera de los candidatos republicanos enfrentarse al gobernador en las primarias.
Por el lado demócrata, la figura que toma mayor vuelo como opositora a la actual gestión es la representante estatal Gina Hinojosa. Tanto ella como Andrew White, hijo del exgobernador Mark White, parecían destacarse.
Sin embargo, el último lunes White retiró su candidatura para apoyar a Hinojosa, según consignó el Houston Chronicle. De acuerdo con una encuesta de Barbara Jordan Public Policy Research, entre votantes demócratas, la legisladora obtuvo un 41% de apoyo, contra el 6% del hijo del exmandatario.
Aunque White aseguró que encuestas internas le daban un mayor porcentaje, consideró como la mejor opción ceder su lugar y apoyar a Hinojosa como la oposición demócrata a la actual administración del estado.
La lista completa de candidatos a gobernador de Texas
Con la retirada de White, la lista de contendientes para gobernador de Texas quedó conformada por 22 nombres: 11 republicanos, diez demócratas y la candidata independiente Jenn Mack Raphoon, que es la única que se presentará directamente en noviembre sin pasar por las primarias.
Según la recopilación de Ballotpedia, el listado completo está compuesto de la siguiente manera:
Partido Republicano
- Greg Abbott
- R.F. Achgill
- Evelyn Brooks
- Pete Chambers
- Charles Crouch
- Arturo Espinosa
- Mark Goloby
- Kenneth Hyde
- Stephen Samuelson
- Ronnie Tullos
- Nathaniel Welch
Partido Demócrata
- Patricia Abrego
- Chris Bell
- Bobby Cole
- Carlton Hart
- Gina Hinojosa
- José Navarro Balbuena
- Faizan Syed
- Meagan Tehseldar
- Zach Vance
- Angela Villescaz
Independiente
- Jenn Mack Raphoon
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Calendario actualizado de pagos para jubilados y pensionados en enero 2026
- 2
La nacionalidad de Carlos Gardel: aseguran que un documento hallado podría dar fin a la controversia
- 3
“Vení a casa conmigo, mi amor”. La historia del adolescente que chateaba con ‘Daenerys’ antes de suicidarse
- 4
TV y streaming del sábado: Independiente, partidos en Europa, los Pumas 7s en Mar del Plata, United Cup