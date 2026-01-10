¿Adiós, Greg Abbott?: cuándo termina su mandato y quiénes buscan quedarse con el cargo de gobernador en Texas

Las elecciones primarias a gobernador de Texas están programadas para el 3 de marzo de 2026. Cuando faltan menos de dos meses de la contienda, comienzan a perfilarse los candidatos principales que intentarán vencer a Greg Abbott. El republicano volverá a presentarse, en busca de su cuarto mandato consecutivo al frente del Estado de la Estrella Solitaria.

Cuándo termina el mandato de Greg Abbott en Texas

Actualmente, el gobernador conservador se encuentra en su tercer mandato, que finalizará el 20 de enero de 2027.

Greg Abbott se encuentra en la etapa final de su tercer mandato como gobernador de Texas AP Foto/Alex Brandon

Abbott asumió por primera vez el cargo en 2015, luego de su triunfo en las elecciones de 2014. Así, gracias a sus victorias en los comicios de 2018 y 2022, obtuvo el derecho a mantenerse en el cargo durante otros dos períodos.

Por lo tanto, cuando termine su actual gestión en 2027, el republicano habrá cumplido 12 años ininterrumpidos como mandatario. Sin embargo, a diferencia de otros estados, Texas no tiene un límite de reelección.

Por ese motivo, Abbott podrá presentarse a las elecciones estatales siempre que así lo desee. Ese será el caso de los comicios 2026, cuando participará de la interna republicana del 3 de marzo.

Si logra vencer en esa fecha, buscará posteriormente imponerse en la contienda del 3 de noviembre para consagrarse nuevamente como gobernador.

Texas tendrá elecciones primarias a gobernador el próximo 3 de marzo Pexels

Buscan vencer a Abbott: quiénes son los candidatos principales a gobernador en Texas

De cara a las primarias, las listas de candidatos ya están cerradas. Por el lado republicano, destaca principalmente la miembro de la junta educativa estatal Evelyn Brooks.

Sin embargo, dado el alto perfil de Abbott como figura incluso a nivel nacional, será difícil para cualquiera de los candidatos republicanos enfrentarse al gobernador en las primarias.

Por el lado demócrata, la figura que toma mayor vuelo como opositora a la actual gestión es la representante estatal Gina Hinojosa. Tanto ella como Andrew White, hijo del exgobernador Mark White, parecían destacarse.

Gina Hinojosa se presenta como la candidata demócrata con mayores posibilidades en Texas, según una encuesta reciente Web: ginafortexas.com

Sin embargo, el último lunes White retiró su candidatura para apoyar a Hinojosa, según consignó el Houston Chronicle. De acuerdo con una encuesta de Barbara Jordan Public Policy Research, entre votantes demócratas, la legisladora obtuvo un 41% de apoyo, contra el 6% del hijo del exmandatario.

Aunque White aseguró que encuestas internas le daban un mayor porcentaje, consideró como la mejor opción ceder su lugar y apoyar a Hinojosa como la oposición demócrata a la actual administración del estado.

La lista completa de candidatos a gobernador de Texas

Con la retirada de White, la lista de contendientes para gobernador de Texas quedó conformada por 22 nombres: 11 republicanos, diez demócratas y la candidata independiente Jenn Mack Raphoon, que es la única que se presentará directamente en noviembre sin pasar por las primarias.

Según la recopilación de Ballotpedia, el listado completo está compuesto de la siguiente manera:

Partido Republicano

Greg Abbott

R.F. Achgill

Evelyn Brooks

Pete Chambers

Charles Crouch

Arturo Espinosa

Mark Goloby

Kenneth Hyde

Stephen Samuelson

Ronnie Tullos

Nathaniel Welch

Partido Demócrata

Patricia Abrego

Chris Bell

Bobby Cole

Carlton Hart

Gina Hinojosa

José Navarro Balbuena

Faizan Syed

Meagan Tehseldar

Zach Vance

Angela Villescaz

Independiente