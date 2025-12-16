Avanza el ICE en Florida: es dueño de una empresa de jardinería y lloró cuando los agentes se llevaron a sus empleados
El propietario de la compañía denunció un aumento de los operativos migratorios en el estado y detalló cómo fue el arresto
- 3 minutos de lectura'
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a dos migrantes que estaban a bordo de una camioneta y trabajaban como jardineros en Florida. El empleador de los detenidos, que presenció todo, no pudo evitar el llanto, en un caso que grafica una tendencia en el Estado del Sol durante 2025.
El ICE detuvo a dos empleados de jardinería en Florida y su jefe se quebró
Quien contó la historia fue Fulton Montoya, dueño de una empresa de jardinería, que se encontraba junto a los detenidos en una camioneta. Según su testimonio, se trata de un accionar de las autoridades de inmigración que él nunca había visto en persona.
“Es una persecución como delincuentes”, definió el empresario en diálogo con Telemundo. De acuerdo con lo que contó, en 35 años que tiene su negocio nunca había visto que el ICE realizara operaciones de esta manera.
El hecho ocurrió en noviembre, pero tomó notoriedad recientemente tras conocerse el caso. El hombre también grabó un video por su cuenta en el momento en que se llevaron detenidos a sus empleados. “Se llevaron a mis muchachos”, se lo oye decir entre sollozos.
Además, uno de los arrestados tenía un caso de asilo en trámite, pero eso no impidió que el ICE se lo llevara. Hasta el momento, los familiares de los migrantes solo saben que fueron trasladados a centros de detención en Florida.
La táctica del ICE para detener a jardineros migrantes en Florida
Según detalló Montoya en su testimonio, los tres iban a bordo de su camioneta cuando la agencia federal cruzó tres autos en el camino para frenar su marcha. Originalmente, le indicaron que lo detuvieron porque no llevaba el cinturón de seguridad puesto.
Sin embargo, inmediatamente los oficiales retiraron a los trabajadores del auto y se los llevaron. Por su parte, a Montoya lo dejaron sin ningún tipo de infracción o control de su identidad.
El aumento de las detenciones del ICE en Florida durante 2025
El caso de la detención de los empleados de jardinería que viajaban junto al empresario en una camioneta no se trata de un caso aislado. Durante 2025, el ICE aumentó de forma considerable las cifras de detenciones en el Estado del Sol.
Según análisis que llevó a cabo The New York Times, durante la primera mitad del año el promedio de arrestos diarios fue más del triple en comparación con 2024. Los datos revelan algunas conclusiones:
- De enero a junio de 2025, Florida tuvo un promedio de 64 detenciones diarias del ICE, cuando en 2024 era de 20.
- En ese período, el Estado del Sol tuvo el segundo promedio más alto de arrestos, solo por detrás de Texas.
- Muchos se concentraron en la Operación Tidal Wave, que se realizó entre el 21 y 26 de abril y terminó con una cifra superior a los 1100 detenidos.
Además del enfoque migratorio que aplica el ICE por directivas de la administración Trump, el análisis considera que la colaboración del gobernador Ron DeSantis también es clave para alcanzar estas cifras.
Otras noticias de Agenda EEUU
De Guatemala a Venezuela. La lista de los países latinos con más migrantes deportados de EE.UU. en 2025
La cotización. De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 16 de diciembre
Minuto a minuto. Noticias de Florida hoy: el hallazgo de una mujer desaparecida hace 40 años y otras novedades de este 16 de diciembre
- 1
En fotos: del paseo en jet ski de Gisele Bündchen a los sensuales looks de Sydney Sweeney y Lily Collins
- 2
De la opacidad a zar de los impuestos: cómo Vázquez derrotó a cuatro jefes de la AFIP que quisieron echarlo
- 3
The Best: Santiago Montiel ganó el Premio Puskas al mejor gol del año
- 4
A cuánto cotizó el dólar este martes 16 de diciembre