Buenas noticias para los mexicanos en Texas: el Consulado de Houston anuncia jornadas de salud gratuitas en enero de 2026

Con el objetivo de priorizar el bienestar de la comunidad migrante al inicio del año, el Consulado General de México en Houston confirmó una serie de jornadas de salud gratuitas para este mes de enero de 2026. Esta iniciativa busca acercar servicios médicos esenciales, exámenes preventivos y orientación especializada a los connacionales que residen en Texas, para eliminar barreras de acceso y fomentar una cultura de prevención en una de las épocas más críticas para el cuidado personal.

Consulado mexicano tendrá jornadas de salud en Texas

El Consulado General de México en Houston busca llevar diferentes tipos de servicios a mexicanos que se encuentran en Texas. Desde sus redes sociales publicaron que realizarán una feria de recursos el jueves 15 de enero de 2026, de 9.00 a 12.00 hs, en 3200 Rogerdale Rd., Houston, Texas, 77042.

Servicios disponibles en la feria de salud en Texas

Entre los principales servicios que se brindarán ese día estarán disponibles los siguientes:

Pruebas de glucosa

Pruebas de presión arterial

Pruebas de vista

Asesoría financiera

Información sobre servicios de salud y clínicas comunitarias

Información sobre oportunidades educativas

Asesoría sobre ciudadanía estadounidense

Recursos comunitarios

Desde su cuenta de Instagram, el Consulado recordó que todos estos servicios son gratuitos para los mexicanos que residen en Texas.

Los servicios que ofrece el consulado mexicano en Houston

Los servicios están detallados en la página web del Consulado de México en Houston. Allí se puede acceder a información, horarios y teléfonos para comunicarse con las sedes correspondientes. Entre los principales servicios se encuentran:

Salud

A través de exámenes de vista y controles de glucosa y presión arterial, se busca derribar las barreras de salud para los mexicanos en Houston, con especial énfasis en quienes carecen de cobertura médica.

Para aquellos que no puedan acudir presencialmente, la Ventanilla de Salud del Consulado permanece disponible como un recurso digital de orientación y prevención.

Este servicio atiende consultas de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 13.00 hs, ya sea de forma virtual o vía telefónica al 713-271-6800 (Ext. 310).

Finanzas

El compromiso del Consulado va más allá de la salud; también busca empoderar a la comunidad mexicana con herramientas para proteger su patrimonio, sin importar si su plan de vida es permanecer en EE. UU. o volver a México.

Desde 2017, la Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF) ofrece acompañamiento gratuito para optimizar el manejo del dinero, desde la creación de presupuestos y mejora del crédito, hasta la apertura de negocios y adquisición de seguros.

Asimismo, brindan orientación estratégica para quienes desean bancarizarse o adquirir una vivienda en México, y también incluye el manejo de cuentas Afore. La VAF recibe al público de lunes a miércoles, de 8.30 a 12 hs, o vía telefónica por medio del (713) 271-6800 ext. 3104.

Educación

Bajo la coordinación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y en alianza con la SEP, la Ventanilla de Orientación Educativa actúa como el enlace principal para que los mexicanos en Houston accedan a oportunidades de formación.

Este espacio centraliza programas clave como las Plazas Comunitarias, que permiten a mayores de 15 años concluir la educación básica con apoyo de asesores y equipo técnico. Además, facilita el acceso a bachillerato y carreras profesionales en modalidades virtuales, ideales para quienes trabajan.

Un pilar fundamental es el programa IME Becas, que destina recursos a instituciones que apoyan el desarrollo académico de inmigrantes, junto con el Documento de Transferencia, una herramienta esencial para asegurar que los niños migrantes de nivel básico se integren sin rezagos al sistema escolar al regresar a México.

Cultura

El Departamento de Asuntos Culturales se dedica a proyectar la riqueza de México a lo largo de los 37 condados bajo la jurisdicción de este Consulado. Un objetivo prioritario es fortalecer la identidad de los mexicanos de segunda y tercera generación, reconectándolos con sus raíces a través del idioma, la historia y las tradiciones de sus antepasados.

Para conocer más sobre estos espacios de encuentro, el Departamento de Comunidades y Cultura atiende de lunes a viernes, de 8 a 17 hs, o a través del teléfono 713-271-6800 ext. 3103.