Dónde entregan alimentos gratis en Florida en la última semana de 2025

En Florida, distintas organizaciones comunitarias y bancos de alimentos realizan cada semana jornadas de entrega de comida gratuita para personas y familias que enfrentan inseguridad alimentaria. Durante la última semana de 2025, también habrá puntos habilitados en varias zonas del estado.

Dónde darán comida gratis en Florida en la última semana de 2025

De acuerdo con 2001 Live, estas son las fechas, lugares y horarios en los que se distribuirán alimentos gratuitos entre el 29 y el 31 de diciembre de 2025.

Feeding Tampa Bay dará alimentos los últimos días de 2025 en Florida (FB FeedingTampaBay)

Feeding Tampa Bay es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida y opera en 10 condados, incluidos Hillsborough, Pinellas y Pasco. Hará sus entregas el:

29 de diciembre:

En The Market at Feeding Pinellas . Dirección: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. Horario: de 13.00 a 15.00 hs. Requisito: registro previo en el sitio web.

En The Market at Feeding Pinellas . Horario: de 9.00 a 11.00 hs. Requisito: registro previo en sitio web Hardee : Cutting Edge Ministries. Dirección: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. Horario: de 9.30 a 12.00 y de 13.00 a 15.00 hs. Requisito: registro previo en sitio web

En Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground (Hillsborough). Dirección: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. Horario: de 8.30 a 10.30 hs Pinellas: The Market at Feeding Pinellas. Horario: de 14.00 a 16.00 hs. Requisito: registro previo en sitio web.

Cuánto cuesta hacer la despensa en Florida

Una residente latina de Florida compartió en redes sociales su experiencia para ahorrar en la compra del supermercado. Según relató, realizó su despensa principalmente en Aldi, donde adquirió frutas, verduras, carne, tortillas y pan, y complementó con productos congelados en Sedano’s.

Se requiere registro previo en algunos sitios para recibir comida gratis en Florida (FB FeedingTampaBay)

Para una despensa con duración aproximada de 15 días, gastó:

US$133,88 en Aldi

en Aldi US$23,20 en Sedano’s

El gasto total fue de US$157,08.

Alimentos que quedan excluidos de SNAP en Florida para 2026

A partir del 1 de enero de 2026, entrarán en vigor nuevas restricciones en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Según el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS), algunos productos ya no podrán adquirirse con cupones alimentarios en Florida y otros estados.

Darán alimentos gratis en el norte y sur de Florida en los úmtimos días de 2025 (FB FeedingTampaBay)

Según el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés), a partir del 1° de enero de 2026 ya no se podrán comprar los siguientes productos: