Es latina y revela cuánto cuesta hacer la despensa en Florida para dos semanas

Hacer la despensa en un país nuevo puede ser un desafío para cualquier inmigrante, especialmente cuando se busca mantener el sabor del hogar sin gastar una fortuna. Una latina que vive en Florida compartió su estrategia para ir al mercado y optimizar cada dólar en las cajas de los supermercados estadounidenses, para conseguir desde productos básicos hasta ingredientes típicos.

Cuánto cuesta hacer la despensa en Florida para dos semanas

A través de su canal de YouTube, la peruana Diana Milla compartió con sus seguidores las compras que realiza en Florida, lugar donde reside actualmente. La mujer visitó dos supermercados, primero fue a Aldi para lo general, y luego, a Sedano’s para comprar embutidos y productos peruanos.

Compras en Aldi

Para las compras en Aldi es necesario llevar bolsas propias y usar una moneda de US$0,25 para el carrito. Lo primero que compró Diana en este supermercado fueron ingredientes para el desayuno, entre ellos, incluyó frutos secos a US$4,89, croissants minis a US$2,99 (los grandes están a US$3,69), tortillas sin gluten a US$2,89, y pan integral a US$1,95.

En la sección de frutas y verduras, Diana compró mandarinas a US$3,69 la bolsa, bananas a US$0,53 la libra, wiki a US$3,99, dos paquetes de cilantro a US$0,79 cada uno y cebolla china a US$0,95.

La mujer también compró fresas a US$1,99 la libra, espinacas a US$1,55 el paquete y zanahorias a US$1,39 el paquete (US$0,69 la libra), manzanas a US$2,99, dos paquetes de tomates a US$1,49 cada uno, palta a US$2,99, cebolla a US$2,69, papa a US$3,79 (US$0,73 la libra), camote a US$2,59, lechuga a US$1,79 la unidad, y pimientos a US$2,39.

Para darse un gusto, Diana agregó al carro unas galletas dulces con chips de chocolate a U$5,98. En cuanto a las proteínas y lácteos, la mujer compró salmón fresco a US$16,39 el filete grande (US$8,49 la libra), carne molida a US$15,52, pechuga de pollo a US$10,24 y dos bandejas de encuentros de pollo a US$7,70, además de tocino a US$4,29.

La cadena de supermercados Aldi es una de las más baratas, según una residente peruana en Florida (Archivo) Foto Google Maps

Finalmente, añadió un galón de leche a US$2,81, dos docenas de huevos a US$2,72 cada una, dos paquetes de verduras congeladas a US$1,15, dos latas de leche evaporada a US$1,29 cada una.

Compras en Sedano’s

En la tienda Sedano’s, Diana compró productos que no encontró en Aldi como embutidos y otros artículos. La mujer compró un paquete de verduras congeladas a US$4,69 y choclo peruano desgranado a US$,99.

En los embutidos, adquirió una libra de queso Muenster (US$5,14) y una libra de pavo bajo en sodio (US$7,99). Para finalizar, compró un paquete de tostadas a US$0,99.

Gastos totales

Al final del video, Diana mostró los recibos y aclaró que estas compras rinden entre 12 y 15 días. Además, destacó que no compró arroz, azúcar y aceite porque tenía aún de esos alimentos en su casa.

Tampoco se incluyó en estas compras productos como detergente, papel higiénico, champú y suavizante de tela, entre otros.

Las compras arrojaron un total de US$133,88 en Aldi y US$23,20 en Sedano’s. La suma final fue de US$157,08 para las compras de aproximadamente dos semanas.

La cadena Sedano’s mantiene buenos precios en embutidos (Archivo) Foto Google Maps

Consejos para comprar adecuadamente sin gastar de más

Mantener una planificación ayuda a saber que productos se necesita para no gastar dinero de más. Estos son algunos consejos que pueden ayudar a una mejor organización, según ABC.