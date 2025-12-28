“Ni se arriesgue”: el polémico video de la Embajada de EE.UU. en México sobre los riesgos de escalar el muro fronterizo

La embajada de Estados Unidos en México alertó a los migrantes sobre las consecuencias de cruzar de manera irregular la frontera entre los dos países. A través de un video muestran la cantidad de extranjeros que cayeron mientras intentaban escalar el muro.

El video publicado por la embajada de EE.UU. en México: “Cerrada para todos”

En las imágenes se ve a una persona caer de un muro y un texto que refleja la cantidad de personas afectadas por intentar cruzarlo.

Embajada De EE.UU. En México On X Más De 400 Personas Cayeron Intentando Escalar El Muro Fronterizo En 2025. #NiLoIntentes Https T.co 9ZdJ0Yr1gQ X

“Más de 400 personas cayeron intentando escalar el muro fronterizo en 2025 y sufrieron graves lesiones“, dice el texto del video publicado en su cuenta de X.

Al presentar la cantidad de personas afectadas por el cruce, la administración Trump advirtió que la frontera “estaba cerrada para todos”. “Ni se arriesgue”, señala el video.

La reacción que generó el video publicado por EE.UU.

Las imágenes generaron rechazo entre los migrantes. Uno de ellos, en diálogo con Telemundo, sostuvo que el video era “denigrante” para aquellas personas que buscaban un mejor futuro para su familia.

Causa Polémica Un Anuncio Que Busca Persuadir A Posibles Migrantes De No Cruzar El Muro Con EE.UU. Telemundo

“No somos animales. Somos seres humanos que buscamos bienestar para nuestra familia”, aseguró José Gabriel Pérez.

Los datos de la frontera sur de Estados Unidos

En 2023, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU identificó la frontera entre Estados Unidos y México como la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo.

Para el año fiscal 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos reportó un récord de 895 muertes.

Por el momento se desconoce la cantidad de personas fallecidas tras intentar cruzar el muro durante 2025.

Sin embargo, un estudio realizado por la organización No More Deaths reveló que la mayor parte de las muertes por caídas del muro han ocurrido desde que el presidente Trump expandió el muro fronterizo.

La nueva alternativa de los migrantes para evitar cruzar el muro fronterizo

De acuerdo con un informe realizado por El País, los migrantes que se encuentran en Tapachula, Chiapas, una localidad al sur de México, comenzaron a organizar caravanas para viajar hacia la capital mexicana.

Migrantes caminan de Chiapas hasta Ciudad de México para consolidar su sueño americano fuera de Estados Unidos Edgar H. Clemente - AP

Aunque esta zona funcionó como una especie de “embudo” para las personas que quieren emigrar a EE.UU., este nuevo grupo busca trabajar y reconstruir su vida fuera del “sueño americano”.

“Nos vamos de Tapachula porque aquí nos tienen atrapados. Aquí no nos quieren dar papeles para vivir formalmente y para obtenerlos tenemos que pagar hasta 20.000 pesos (más de US$1000). No queremos llegar a Estados Unidos”, sostuvo Diana, una de las portavoces de la caravana.

El nuevo camino hacia Ciudad de México conlleva más de 680 millas (1100 kilómetros) a pie, con temperaturas extremas y escasez de alimentos. Por tanto, México se convirtió en la segunda alternativa para los migrantes que buscan conseguir otro estilo de vida.

"En Estados Unidos no nos quieren. Yo he visto los videos donde los agarran y les pegan a los migrantes como si fueran criminales. Me quiero quedar aquí en México”, insistió Esther López Hernández, una cubana de 37 años que realizaba la caravana en conjunto con sus dos hijos pequeños.