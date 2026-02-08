Dónde entregan comida gratis y fresca en Florida durante la semana del 9 al 14 de febrero de 2026
Despensas y bancos de alimentos repartirán ayuda durante la segunda semana: días y horarios
Durante la segunda semana de febrero de 2026, distintas organizaciones y bancos de alimentos repartirán comida gratuita en varias ciudades de Florida, para ayudar a las personas que más lo necesitan. Las entregas se realizarán del 9 al 14 de febrero, y en algunos casos será necesario registrarse.
Dónde darán comida gratis en el norte y sur de Florida en la segunda semana de febrero
La organización Farm Share será la encargada de distribuir alimentos sin costo en diversas regiones del estado, como parte de su calendario mensual.
De acuerdo con su calendario de distribución, estos son los sitios donde darán comida gratis del 9 al 14 de febrero:
Región norte
- 13 de febrero:
- Bushnell – You Thrive Sumter: 10.30 hs (hora local)
- 14 de febrero:
- Panama City – Calvary Baptist: 8.00 hs
- Lake Butler: 11.00 hs
Región central
- 13 de febrero:
- Bushnell – You Thrive Sumter: 10.30 a 13.30 hs
- 14 de febrero:
- Lake Butler: 11.00 a 14.00 hs
Región sur
- 10 de febrero:
- West Palm Beach – West Gate CRA: 9.00 hs
- 11 de febrero:
- Miami – City of Miami (Mayor Eileen Higgins): 9.00 hs
- Miami Gardens – State Representative Felicia Robinson: 10.00 hs
- 13 de febrero:
- Miami – Jessie Trice Community Health System: 9.00 hs
Dónde darán comida gratis en Tampa Bay en febrero de 2026
En la región de Tampa Bay, el banco de alimentos Feeding Tampa Bay realizará varias jornadas de entrega de comida gratuita en distintos condados.
9 de febrero
- HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct., Wauchula – 9.00 a 11.00 hs
10 de febrero
- HARDEE | Ministerios de Vanguardia: 3059 Elm St., Zolfo Springs – 9.30 a 12.00 hs
- POLK | Bendiciones y Esperanza Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland – 11.00 a 13.00 h. Registro previo en 4730 Lakeland Highlands Rd., Lakeland
11 de febrero
- HILLSBOROUGH | Metro de Tampa – Mujeres Restauradas por Dios: 798 E Chelsea St. – 8.30 a 9.30 hs
- POLK | Iglesia Bautista Primitiva de Santa María: 2855 Orchid Dr., Haines City – 14.00 a 15.30 hs
- PINELLAS | Ejército de Salvación Clearwater: 1521 E Druid Rd., Clearwater – 15.30 a 17.00 hs
- HILLSBOROUGH | Lockhart Magnet Elementary School: 3719 N 17th St. – 16.30 a 18.00 hs
- POLK | Mora RCMA: 4440 Academy Dr., Mulberry – 17.30 a 19.00 hs
12 de febrero
- HIGHLANDS | First Baptist Church of South Oak: 125 South Oak Ave., Lake Placid – 9.00 a 10.30 hs
- POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St., Bartow – 13.00 a 14.30 hs
- PASCO | Rey de Reyes: 10337 US-19, Port Richey – 15.00 a 16.30 hs
13 de febrero
- PASCO | Iglesia Grace of Gulfview: 6639 Hammock Rd., Port Richey – 8.00 a 10.30 hs
- POLK | FMBC Administration Building: 1899 2nd St. NW, Winter Haven – 10.00 a 11.30 hs
- PINELLAS | Progressive Missionary Baptist Church Mount Zion: 955 20th St. S, St. Petersburg – 12.00 a 13.30 hs
14 de febrero
- MANATEE | Iglesia de Cristo: 204 Martin Luther King Ave. E, Bradenton – 7.30 a 9.00 hs
- PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St. S, St. Petersburg – 9.30 a 11.00 hs
- HILLSBOROUGH | Lithia Housing: 6627 Lithia Pinecrest Rd., Lithia – 9.30 a 11.30 hs
Dónde repartirán comida gratis en Sarasota la segunda semana de febrero
El banco de alimentos Ending Hunger entregará comida sin costo en Sarasota durante la semana del 9 al 14 de febrero. La organización recomienda registrarse, ya sea en línea o en persona.
Los lugares donde darán comida sin costo son los siguientes:
10 de febrero
- Church of the Palms - VETERANS PANTRY: 3224 Bee Ridge Rd, con horario de 9.00 a 10.00 hs
- Friendship Baptist Church: 5700 Palmer Blvd, con horario de 10.30 a 11.30 hs
- Truvine Baptist Church: 1947 31st St, con horario de 16.00 a 18.00 hs
- 7th Day Adventist Church North Port: 4330 S Biscayne Dr., con horario de 11.00 a 13.00 hs
- South Florida State College: 2251 NE Turner Ave, con horario de 16.30 a 18.00 hs
11 de febrero
- Lamarque Elementary School: 3415 Lamarque Ave, con horario de 17.00 a 18.30 hs
- Roy McBean Boys and Girls Club: 1790 21st St, con horario de 10.30 a 11.30 hs
14 de febrero
- New Covenant Family Church: 5005 Beneva Rd., con horario de 14.00 a 16.00 hs
- Fly Away Unto the Lord International Ministries: 12450 Tamiami Trl., Unit F, con horario de 14.00 a 15.00 hs
