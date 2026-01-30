Licencias de conducir en Florida: el drástico cambio en los exámenes que afecta a los migrantes que hablan español
En los próximos días, comenzará a regir una regla que determina que solo se pueden tomar exámenes en inglés a los aspirantes a obtener el registro
- 5 minutos de lectura'
Solo en inglés. Desde el viernes 6 de febrero próximo, ningún examen para otorgar la licencia de conducir en Florida se podrá hacer en un idioma extranjero, una medida que perjudica a los migrantes latinos en un estado con una población estimada de unas seis millones de personas con este origen.
Florida solo tomará exámenes de conducir en inglés
La medida fue anunciada este viernes por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) en un comunicado publicado en su sitio web.
Según la entidad, “todos los exámenes de conocimientos y habilidades para la licencia de conducir se administrarán exclusivamente en inglés. Este cambio aplica a todas las clasificaciones de licencias de conducir, incluyendo los exámenes orales”.
Antes, los exámenes de conocimientos para muchas de las licencias de conducir no comerciales se ofrecían en varios idiomas. Los exámenes de conocimientos para el Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP) y la Licencia de Conducir Comercial (CDL) solo estaban disponibles en inglés y español. Pero ahora la situación cambia.
Solo en inglés y sin traducción autorizada
“Según la política actualizada, todas las pruebas de conocimientos y habilidades para la licencia de conducir se realizarán en inglés”, señaló el comunicado del FLHSMV, firmado por el director ejecutivo Dave Kerner.
“Para implementar este cambio, el FLHSMV ha actualizado su sistema de pruebas para la licencia de conducir en todo el estado”, dice el comunicado. “Ya no se permitirán los servicios de traducción para los exámenes de conocimientos o habilidades, y se eliminará el uso de cualquier examen impreso en idiomas distintos del inglés”.
De acuerdo con el sitio oficial del FLHSMV, el solicitante extranjero, que debe ser un residente legal en el Estado del Sol, tiene que abonar una tarifa para obtener una licencia de conducir de clase E por primera vez (aplicación original) de US$48.
Documentos clave del Flhsmv en Florida para que los migrantes renueven su licencia de conducir
Tal como detalla el sitio web del FLHSMV, se debe presentar una serie de documentos para que una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con los estándares de la Ley de Real ID pueda ser emitida.
En primer lugar, los migrantes tienen que demostrar la identidad con alguna de estas opciones:
- Tarjeta vigente de recibo de registro de extranjero (green card, formulario I-551).
- Sello I-551 estampado en el pasaporte o en el formulario I-94.
- Resolución de un juez de inmigración que incluya el número A del solicitante y otorgue asilo, junto con un pasaporte válido.
- Aviso I-797 que consigne el número A del solicitante y confirme la concesión de asilo, acompañado de un pasaporte vigente.
- Formulario I-797u otro documento emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que incluya el número A del solicitante y certifique la aprobación de la solicitud de estatus de refugiado, con pasaporte válido.
En segundo lugar, deben presentar una prueba de seguridad social con alguna de estas alternativas válidas:
- Tarjeta del Seguro Social (con el nombre del solicitante).
- Forma W-2 (no escrita a mano).
- Comprobante de pago de nómina.
- Forma SSA-1099.
- Cualquier forma 1099 (no escrita a mano).
En tercer lugar, los migrantes de Florida tienen que entregar una prueba de dirección de residencia. Para ello, cuentan con estas posibilidades:
- Documentación que acredite el domicilio del hogar, como escritura, hipoteca, resumen mensual del préstamo hipotecario o contrato de alquiler residencial.
- Registro o título de un vehículo emitido en el estado de Florida.
- Facturas de servicios públicos (agua, gas, electricidad, telefonía móvil o cable) con fecha dentro de los últimos 60 días.
- Comprobante de pago de un préstamo automotor, emitido en los últimos 60 días.
- Tarjeta del Servicio Selectivo con fecha vigente de los últimos 60 días.
- Credencial médica o de salud y/o factura de atención médica con fecha de los últimos 60 días.
- Póliza o recibo de seguro de vivienda y/o de automóvil, con emisión dentro de los últimos 60 días.
- Documentación laboral, como formularios W-2 o 1099, o recibos de sueldo con fecha de los últimos 60 días.
- Carta emitida por un refugio para personas sin hogar, un proveedor de servicios de transición o un centro de acogida que certifique la residencia del solicitante en esa dirección, con fecha de los últimos 60 días.
- Estados financieros (bancarios, de tarjetas de crédito o de cuentas de inversión) emitidos en los últimos 60 días.
- Correspondencia o documentación de organismos gubernamentales federales, estatales, del condado o municipales, con fecha dentro de los últimos 60 días.
- Para personas registradas como delincuentes sexuales, depredadores sexuales o delincuentes profesionales: certificación de domicilio (sección A) y formulario de registro del FDLE completado por la oficina del sheriff local, con fecha de los últimos 60 días.
