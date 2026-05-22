La CBP confirma demoras en la frontera este Memorial Day: la advertencia oficial para evitar problemas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) prevé posibles retrasos en los cruces terrestres de Detroit, Port Huron y Sault Ste. Marie durante el feriado del Memorial Day. En ese marco, el organismo solicita a los viajeros que se preparen anticipadamente para minimizar el tiempo de espera en estos puertos de entrada.





Para evitar contratiempos durante el feriado del Memorial Day el próximo 25 de mayo, los viajeros deben tener a mano sus documentos de viaje correspondientes al momento de la inspección, tal como indica la CBP en un comunicado.

Los tiempos de espera pueden variar de acuerdo con la demanda en cada terminal Facebook Port Laredo

Además, las autoridades recuerdan que se deben declarar todas las mercancías, las bebidas alcohólicas y los productos agrícolas. También es obligatorio declarar el dinero en efectivo o los instrumentos monetarios si la suma supera los 10.000 dólares.

En esa línea, el organismo aclara que la marihuana es ilegal según la ley federal de Estados Unidos, aunque algunos estados o jurisdicciones locales la permitan.

I-94, CBP Link y ESTA: trámites clave para entrar a Estados Unidos durante el Memorial Day

Los viajeros que no tengan la ciudadanía estadounidense pueden solicitar el formulario I-94 en línea. El trámite también está disponible en la aplicación móvil CBP Link a través de Apple Store y Google Play.

Esta función digital permite gestionar un formulario provisional antes de la llegada al cruce fronterizo terrestre. Quienes completen este paso previo podrán acceder a tiempos de procesamiento más rápidos.

Por su parte, los beneficiarios del Programa de Exención de Visa deben obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) aprobada. De acuerdo con la CBP, las siguientes personas deben solicitarla:

Ciudadanos o nacionales elegibles de un país incluido en el Programa de Exención de Visa.

Personas que no tengan una visa de visitante.

Quienes viajen por 90 días o menos.

Personas que viajen a EE.UU. por turismo o negocios.

Quienes quieran solicitar una nueva autorización para una persona o un grupo de solicitudes para dos o más personas.

Se espera la llegada de muchos turistas para la jornada de Memorial Day Imagen ilustrada con IA

Cómo consultar los tiempos de espera en aeropuertos de EE.UU. antes de viajar por Memorial Day

La CBP también se encarga de supervisar los tiempos de procesamiento de los vuelos internacionales en las terminales más concurridas de todo EE.UU. En esa línea, cuenta con una herramienta en línea con un sistema que registra la cantidad de pasajeros procesados cada hora según el control de pasaportes.

Esta plataforma publica datos históricos y los promedios de demora en cada terminal aeroportuaria para ayudar a los viajeros a planificar su próximo viaje. Los patrones de llegada pueden variar según la época del año, el día y la hora.

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Sin embargo, la entidad federal aclara que la base de datos no cuenta con información disponible sobre los registros anteriores a julio de 2008 y solo guarda información de los últimos tres años. El reporte excluye el tiempo para el retiro del equipaje o el desplazamiento por la terminal.

Para utilizarla este Memorial Day, los interesados solo deben ingresar la fecha de su viaje y al aeropuerto al que llegarán para acceder directamente al informe detallado sobre los tiempos de espera estimados para su terminal en específico.