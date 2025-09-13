Dónde queda la calle de Florida que se llamará “President Donald J. Trump Drive”: polémica por la decisión

Una propuesta para agregar el nombre“President Donald J. Trump Drive” a una calle generó un intenso debate entre los habitantes de Lauderdale by the Sea, una pequeña comunidad ubicada frente al mar de Florida, conocida hasta ahora por su ambiente relajado y apacible. La iniciativa, que dividió a la comunidad, fue aprobada este miércoles por la noche por tres votos contra dos.

La propuesta que enfrentó a los vecinos de Lauderdale by the Sea

Este miércoles 10 de septiembre por la noche, tras varias horas de discusiones acaloradas, la Comisión Municipal de Lauderdale by the Sea aprobó que se agregue Presidente Donald J. Trump Drive al nombre de la calle que hasta ahora era conocida solo como Sea Grape Drive.

Lauderdale by the Sea, un apacible pueblo costero de Florida, está convulsionado por la posibilidad de nombrar a una de sus calles como "President Donald Trump"

Según informó el South Florida Sun Sentinel, la votación cerró por tres votos a favor del cambio de nombre, contra dos en contra. Durante el debate, que duró unas tres horas, se escucharon comentarios encendidos, burlas, aplausos y gritos entre los grupos de residentes que apoyaban la decisión y los que la rechazaban.

Para muchos vecinos de esta -hasta ahora pacífica y unida comunidad costera-, la medida representó un cambio drástico en una ciudad donde la política rara vez ocupaba un lugar protagónico. “Me quedé impactada. De hecho, mortificada”, expresó Cristie Furth, vecina y propietaria de un negocio de la zona al Tampa Bay Times, quien consideró que el cambio de nombre de la calle “es una idea pésima”.

Furth explicó que la iniciativa alteró la esencia de la comunidad. “Lauderdale by the Sea es especial. Nunca nos ha interesado la política. Siempre se ha tratado de la calidad de vida”, afirmó. La noticia, según ella, dejó a los habitantes “conmocionados y atónitos”

En contraste, Dominick Casale, exresidente y dueño de un comercio en la ciudad, celebró el cambio: “Definitivamente, somos una ciudad ‘roja’. Llamarla Donald Trump Drive es un honor para nuestro presidente".

Lauderdale by The Sea ahora tendrá una calle bautizada en honor a Donald Trump Facebook: Town of Lauderdale By The Sea

Qué dijeron los representantes que votaron a favor

El alcalde Edmund Malkoon reconoció que el proyecto se transformó en el más polémico desde que asumió su cargo en 2024. Explicó que recibió tantos llamados, a favor y en contra de la medida, que llegó “al punto de no poder responder a todos” los mensajes.

El funcionario, quien votó a favor de añadir el nombre de Trump, se mostró sorprendido por el intenso debate que se generó por la medida. “No sé por qué tiene que ser tan divisivo. Honrar a un presidente es una tradición estadounidense”, dijo.

El comisionado Theo Poulopoulos, quien apoyó la decisión, también se mostró extrañado por la polémica. “Necesitamos acabar con la división en este país”, señaló. Y agregó que con el cambio de nombre “lo que realmente estamos haciendo es reconocer el patriotismo de Donald Trump”.

Al igual que el comisionado Richard DeNapoli, quien patrocinó la resolución, Makkoon y Poulopoulos son republicanos, aunque los comisionados se postulan para los puestos municipales sin etiquetas partidistas.

El alcalde, centro, y los cuatro comisionados de Lauderdale by the sea Facebook: Town of Lauderdale By The Sea

La posición de los comisionados que rechazaron la propuesta

El comisionado John Graziano, también republicano, emitió uno de los dos votos negativos de la noche. Si bien se definió como “más republicano que cualquiera en la sala” donde se daba el debate, resaltó que no encontraba “ninguna razón” para el cambio de nombre de la calle. “Tenemos serios problemas que resolver”, dijo.

“Estoy aquí para representar a todos los residentes de este pueblo y por eso voto en contra”, afirmó.

Por su parte, el comisionado Randy Strauss, el único demócrata en la comisión, también votó en contra. “Esta propuesta fue recibida, al menos en esta sala esta noche, como un desastre. Si intentaste crear división, acertaste”, resaltó.

Y señaló que “aunque algunos lo vean como un honor, creo que perjudicaría más que beneficiaría a la comunidad”. Por ello, consideró que “los nombres de nuestras calles deberían unirnos, no arriesgarse a dividir a los vecinos”.