El anuncio de Ron DeSantis en medio de la temporada de huracanes 2025 en Florida: preparación e incentivos fiscales

Ron DeSantis alertó sobre los peligros del inicio de la temporada de huracanes 2025, que comenzó este fin de semana. En una conferencia de prensa, junto a funcionarios estatales, el gobernador destacó la necesidad de contar con alimentos, agua y suministros básicos para al menos una semana.

Preparación ante la temporada de huracanes 2025 en Florida

El gobernador de Florida subrayó la importancia de prepararse, tras los daños de Debby, Helene y Milton en 2024. “Podés esperar que no haya huracanes, podés rezar por eso, pero no podés prepararte para una temporada sin tormentas”, afirmó DeSantis.

Governor DeSantis Holds Hurricane Preparedness Event https://t.co/453U4jBT0F — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 30, 2025

El mandatario señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que ”Florida marca la pauta en respuesta a desastres y gestión de emergencias“. Y agregó: ”Hemos realizado inversiones históricas en infraestructura de preparación para huracanes y seguimos mejorando la preparación, la respuesta y las iniciativas de recuperación“.

Durante la conferencia, según Fox 13, el gobernador agregó: “No dependemos de Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) para ninguno de los esfuerzos de preparación o respuesta. Obviamente, el gobierno federal tiene programas donde se puede solicitar asistencia individual”.

Kit de emergencia ante huracanes: lo indispensable

Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias, insistió en armar el kit ahora. “Este es el momento para hacerlo”, subrayó en Jupiter, Florida. El paquete de emergencia debe tener:

Agua

Comida

Linterna

Baterías

Medicamentos

Efectivo

También se recomienda radio a pilas o a manivela, mantas térmicas y elementos para mascotas. Guthrie remarcó que cada miembro de la familia debe contar con insumos para siete días. Florida promueve esta logística desde hace años ante la frecuencia de tormentas.

En 2024, los huracanes Debby, Helene y Milton causaron importantes daños materiales y cortes generalizados de energía en Florida Rebecca Blackwell - AP

Inicio de la temporada de huracanes 2025

La temporada de huracanes del Atlántico inició el 1° de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ya publicó su pronóstico para este año, aunque DeSantis evitó referirse a cifras específicas.

La experiencia de 2024 dejó secuelas que explican el llamado a la prevención. Miles de hogares sufrieron cortes de energía y daños materiales. La alerta del gobernador de Florida apunta a evitar improvisaciones y minimizar las pérdidas.

Temporada de huracanes: recomendaciones oficiales en Florida

El gobierno DeSantis difundió una serie de recomendaciones clave para prepararse ante la temporada de huracanes. Estos son los pasos más importantes que los residentes deben seguir:

Revisar la ubicación de la vivienda: determinar si está en una zona de evacuación, en áreas bajas con riesgo de inundación, casas móviles o estructuras inseguras.

determinar si está en una zona de evacuación, en áreas bajas con riesgo de inundación, casas móviles o estructuras inseguras. Evaluar la resistencia del hogar: comprobar que la vivienda sea capaz de soportar lluvias fuertes y vientos intensos.

comprobar que la vivienda sea capaz de soportar lluvias fuertes y vientos intensos. Planificar rutas de evacuación: conocer los caminos asignados y preparar un plan ante eventuales órdenes oficiales para abandonar la zona.

conocer los caminos asignados y preparar un plan ante eventuales órdenes oficiales para abandonar la zona. Reforzar la propiedad: podar árboles y ramas cercanas, asegurar objetos que puedan convertirse en proyectiles durante una tormenta y causar daños.

podar árboles y ramas cercanas, asegurar objetos que puedan convertirse en proyectiles durante una tormenta y causar daños. Registrar la propiedad: documentar y fotografiar la vivienda y artículos valiosos para facilitar trámites posteriores.

documentar y fotografiar la vivienda y artículos valiosos para facilitar trámites posteriores. Revisar seguros vigentes: mantener actualizadas las pólizas y conocer en detalle las coberturas ante posibles daños.

Las autoridades estatales difundieron recomendaciones para evaluar viviendas, trazar rutas de evacuación y revisar pólizas de seguros X (@GovRonDeSantis)

Incentivos fiscales para prepararse de cara a la temporada de huracanes 2025

La exención de impuestos para insumos aún no está confirmada. El gobernador aclaró que la legislatura estatal no aprobó el presupuesto y por eso no rige desde el sábado. “De una forma u otra, vamos a asegurar compras libres de impuestos”, prometió DeSantis.

El alivio fiscal podría significar un ahorro de US$72 millones. La medida funciona como incentivo para que la población se prepare a tiempo. Se implementa desde mediados de los 2000 y es fija desde 2017.