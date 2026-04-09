El congresista de Florida que no descarta una acción militar en Cuba: “Eliminar esa dictadura es esencial”

El debate sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba volvió a escalar después de que el congresista republicano Mario Díaz-Balart dejara abierta la posibilidad de una acción militar contra la isla. En un contexto marcado por tensiones diplomáticas, acusaciones de fraude y una creciente presión política desde Washington, sus declaraciones reavivan el debate sobre el futuro del régimen.

Mario Díaz-Balart y su postura frente al régimen cubano

Según Telemundo, Díaz-Balart se mostró categórico al analizar la situación actual de Cuba y el impacto de la política exterior estadounidense.

Durante una entrevista televisiva, el legislador aseguró estar convencido de que el gobierno cubano no logrará sostenerse frente al panorama político vigente en Washington, especialmente ante el regreso de Donald Trump al poder.

Trump, contundente: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba”

El congresista aseguró que las estrategias del régimen no cambiaron en décadas y que continúan en un intento de obtener concesiones internacionales sin éxito. En ese sentido, afirmó que la actual administración Trump no otorgará legitimidad ni beneficios económicos a La Habana, sino que, por el contrario, incrementará la presión política y económica.

En sus palabras, el sistema cubano aún opera con “las mismas tácticas de los últimos casi 70 años”, sin advertir que el contexto internacional ha cambiado significativamente. Para Díaz-Balart, esto refleja una desconexión del liderazgo cubano respecto de la realidad geopolítica actual.

¿Acción militar de EE.UU. contra Cuba? Una posibilidad sobre la mesa

En la entrevista, le preguntaron al político de ascendencia cubana si respaldaría una eventual intervención militar de Estados Unidos. De acuerdo con Telemundo, el congresista evitó una afirmación categórica sobre la decisión final, al recordar que esa facultad corresponde exclusivamente al presidente estadounidense.

El presidente de Cuba abordó la crisis energética profundizada por las medidas de EE.UU.

Sin embargo, expresó: “La eliminación de esa dictadura es esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Díaz-Balart también planteó que cualquier acción debería intentar minimizar víctimas civiles y responsabilizó a los gobiernos autoritarios por la violencia en la región.

Críticas al liderazgo demócrata y el vínculo con Cuba

En el plano político interno, el congresista republicano también apuntó contra el Partido Demócrata, especialmente tras la visita de legisladores de esa fuerza a Cuba, donde se reunieron con el presidente Miguel Díaz-Canel.

Díaz-Balart consideró que el liderazgo actual del Partido Demócrata en Washington se alejó de los principios que lo caracterizaban décadas atrás.

Según su visión, existe un giro ideológico que lo distancia de posiciones tradicionales, algo que, a su juicio, genera preocupación en el escenario político estadounidense.

El legislador también cuestionó el impacto de estas visitas en el debate público, al sugerir que brindan argumentos a los republicanos para reforzar sus críticas hacia los demócratas en temas vinculados al socialismo y al comunismo.

Durante una entrevista con Telemundo, el legislador republicano evitó descartar una intervención armada contra Cuba Ernesto Mastrascusa - POOL EFE

La mirada sobre el poder en Cuba y el rol de Díaz-Canel

Durante la entrevista, Díaz-Balart relativizó el rol de Díaz-Canel, al describirlo como un “burócrata de turno” sin control real del poder. En su visión, la estructura de mando en Cuba sigue concentrada en figuras históricas como Raúl Castro y su entorno.

Asimismo, sostuvo que existen contactos entre funcionarios estadounidenses y personas cercanas al régimen cubano, aunque aclaró que no se trata de negociaciones formales, sino de intercambios preliminares similares a los realizados en otros contextos internacionales.