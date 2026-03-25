La ley introducida por una puertorriqueña en EE.UU. para frenar una futura intervención militar en Cuba

La creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba sumó un nuevo capítulo en el Congreso estadounidense, donde una legisladora demócrata busca frenar cualquier intento de intervención militar sin autorización parlamentaria. En un contexto de escalada retórica, bloqueos y conflictos abiertos en otras regiones, la iniciativa apunta a restablecer límites constitucionales al poder del Ejecutivo.

La resolución que busca limitar el poder presidencial de Trump contra Cuba

Según un comunicado de prensa, la congresista Nydia M. Velázquez presentó el 24 de marzo de 2026 una Resolución de Poderes de Guerra con el objetivo de impedir la participación de Estados Unidos en hostilidades militares en Cuba sin el respaldo del Congreso.

En su exposición de motivos, Velázquez vinculó directamente el actual bloqueo militar ordenado por Donald Trump con el colapso total de la infraestructura eléctrica en la isla ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

La iniciativa surge como respuesta a lo que calificó como acciones agresivas recientes por parte de la administración del presidente Donald Trump, entre lo que incluyó un bloqueo militar en curso que habría provocado el colapso de la red eléctrica cubana.

En ese mismo documento, Velázquez fue contundente al cuestionar la política del mandatario. “La política exterior beligerante de Donald Trump está creando nuevas guerras y conflictos en todo el mundo. Como nuestro país ya está envuelto en una nueva guerra con Irán, el Presidente ha puesto su mirada en un cambio de régimen en Cuba”, expresó.

Además, advirtió que la actual conducción internacional “está totalmente fuera de control” y pone en riesgo tanto vidas estadounidenses como extranjeras, al tiempo que subrayó la necesidad de que el Congreso recupere su autoridad constitucional para evitar “otro desastre bélico antes de que sea demasiado tarde”.

El trasfondo constitucional del conflicto entre Estados Unidos y Cuba

De acuerdo con el diario El País, la resolución impulsada por Velázquez se basa en un principio central de la Constitución de Estados Unidos: únicamente el Congreso tiene la potestad de declarar la guerra, tal como establece el Artículo I.

En ese sentido, el texto legislativo remarca que el presidente puede actuar para defender al país norteamericano solo ante un ataque previo, condición que no se cumple en el caso de Cuba.

Trump, contundente: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba”

El mismo documento señala que el Congreso no declaró la guerra ni aprobó una autorización específica para el uso de la fuerza militar contra la isla o contra organizaciones dentro de su territorio. Por ello, la iniciativa busca bloquear cualquier ofensiva que no cuente con ese aval legislativo, para reforzar así el equilibrio de poderes entre las ramas del gobierno.

El País también detalla que esta propuesta se suma a otros intentos previos de frenar acciones militares impulsadas sin autorización del Congreso, particularmente en Venezuela e Irán. Sin embargo, esas medidas no prosperaron debido a la oposición de la mayoría republicana, que actualmente controla ambas cámaras legislativas.

En este contexto, el futuro de la resolución sobre Cuba aparece incierto. No obstante, su eventual tratamiento en el recinto permitiría dejar en evidencia la postura de los distintos legisladores frente a una posible intervención militar. En especial, se pondrá el foco en figuras clave como los representantes cubano-estadounidenses de Florida, cuyos votos podrían resultar determinantes, explicó El País.

Nydia Velázquez: de Puerto Rico, 72 años y más de tres décadas en el Capitolio WIN MCNAMEE - POOL

El perfil de Nydia Velázquez: primera mujer hispana en el Capitolio

Nydia Velázquez, nacida en Puerto Rico y de 72 años, es una de las figuras más influyentes del ala progresista del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, según El País. Desde su llegada al Congreso en 1993, marcó un hito al convertirse en la primera mujer hispana de su partido en ocupar un escaño en el Capitolio.

A lo largo de su trayectoria, mantuvo un enfoque en los asuntos vinculados a Puerto Rico y América Latina. En línea con esa agenda, en febrero pasado presentó otra resolución para que el Departamento de Estado abandone la Doctrina Monroe, una política de más de dos siglos que históricamente colocó a Latinoamérica dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos.