Qué son las Safe Exchange Zones, los sitios seguros que Miami tiene para intercambios de compras virtuales

El crecimiento de las plataformas de compraventa entre particulares cambió la forma de comprar y vender productos usados en el sur de Florida. Para reducir riesgos de robos, estafas y encuentros peligrosos, las autoridades locales impulsaron las llamadas “Safe Exchange Zones” (Zonas de Intercambio Seguro), espacios destinados a realizar transacciones pactadas por internet bajo vigilancia y en lugares públicos.

Cómo funcionan las “Safe Exchange Zones” en Miami-Dade

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade explicó que el objetivo de esta iniciativa es ofrecer espacios seguros para quienes acuerdan compras o ventas mediante plataformas digitales.

Usuarios en redes sociales muestran cómo son las “Safe Exchange Zone”

La entidad señaló: “La Oficina del Sheriff de Miami-Dade se compromete a mantener seguros a los residentes y visitantes al proporcionar un lugar seguro para realizar intercambios derivados de transacciones en línea en cualquier área de estacionamiento público de las estaciones de distrito de Miami-Dade”.

Según las autoridades, estos espacios buscan desalentar delitos y brindar mayor tranquilidad durante las entregas de productos y los pagos presenciales.

Además, destacaron que las estaciones policiales funcionan las 24 horas, cuentan con vigilancia permanente y suelen tener circulación constante de personas, factores que ayudan a reducir situaciones de riesgo.

Los usuarios pueden acordar el encuentro en espacios de estacionamiento señalizados y monitoreados por cámaras de seguridad. De esa manera, logran concretar la operación sin compartir la dirección de su casa con desconocidos.

Dónde están las zonas seguras para compras online en Miami

La red de “Safe Exchange Zones” se distribuye en distintos puntos de Miami-Dade. Las siguientes estaciones policiales permiten realizar intercambios durante las 24 horas, los siete días de la semana:

Distrito Intracoastal : 15665 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33160.

: 15665 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33160. Distrito Northside : 799 NW 81 Street, Miami, FL 33150.

: 799 NW 81 Street, Miami, FL 33150. Distrito Northwest : 5975 Miami Lakes Drive East, Miami Lakes, FL 33014.

: 5975 Miami Lakes Drive East, Miami Lakes, FL 33014. Distrito Midwest : 9101 NW 25 Street, Doral, FL 33172.

: 9101 NW 25 Street, Doral, FL 33172. Distrito Kendall : 7707 SW 117 Avenue, Miami, FL 33173.

: 7707 SW 117 Avenue, Miami, FL 33173. Distrito Hammocks : 10000 SW 142 Avenue, Miami, FL 33186.

: 10000 SW 142 Avenue, Miami, FL 33186. Distrito South : 10800 SW 211 Street, Miami, FL 33189.

: 10800 SW 211 Street, Miami, FL 33189. Centro Stephen P. Clark: 111 NW First Street, Miami, FL 33128.

Además, el condado dispone de otros puntos habilitados con horarios específicos durante los días hábiles:

Centro de Justicia de North Dade : 15555 Biscayne Blvd., North Miami Beach, FL 33160 (de 8.00 hs a 18.00 hs).

: 15555 Biscayne Blvd., North Miami Beach, FL 33160 (de 8.00 hs a 18.00 hs). Centro de Gobierno de South Dade : 10710 SW 211th St., Cutler Bay, FL 33189 (de 8.00 hs a 18.00 hs).

: 10710 SW 211th St., Cutler Bay, FL 33189 (de 8.00 hs a 18.00 hs). Centro de Permisos e Inspección de West Dade: 11805 SW 26th St., Miami, FL 33175 (de 8.00 hs a 20.00 hs).

La red de “Safe Exchange Zones” se distribuye en distintos puntos de Miami-Dade Instagram @miamigardensnow

Las recomendaciones para evitar robos y estafas en compras por internet

Además del uso de estas zonas seguras, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante encuentros presenciales organizados a través de internet. Entre los principales consejos aparecen:

Coordinar encuentros en lugares públicos y concurridos.

Evitar reuniones en zonas aisladas.

Informar a un familiar o amigo sobre el lugar de la cita.

Llevar el teléfono celular cargado.

Considerar asistir acompañado.

Evitar encuentros durante la noche.

Para las compras online, las autoridades también recomiendan no utilizar tarjetas de débito en sitios desconocidos y priorizar métodos de pago seguros o servicios verificados de terceros.

Las autoridades también recomiendan no utilizar tarjetas de débito en sitios desconocidos Freepik

Además, sugieren revisar que las páginas web tengan conexión segura, cerrar sesión después de cada compra y utilizar envíos con seguimiento y firma obligatoria para recibir paquetes en el domicilio.