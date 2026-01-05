El exclusivo club a dos horas de Mar-A-Lago donde se casó la Pelé del futbol femenino

Durante el primer fin de semana de enero, Marta Vieira da Silva, elegida por la FIFA como la Mejor Futbolista del Mundo y considera la Pelé del fútbol femenino, se casó con la exjugadora estadounidense Carrie Lawrence en Florida. El escenario del evento fue el Pelican Bay, un exclusivo club de golf que queda a dos horas de Mar-A-Lago, el complejo turístico del presidente de EE.UU., Donald Trump.

La historia detrás del Pelican Bay Club

El Club Pelican Bay fue inaugurado en 1980. Se encuentra ubicado en Naples, Florida, y ocupa más de 240 acres por sus 27 hoyos de golf de campeonato distribuidos en tres campos.

Durante la construcción del complejo, grupos ambientales criticaron su efecto en el ecosistema Captura de pantalla/Club Pelican Bay

Durante la etapa de diseño y planificación, grupos conservacionistas de todo el país expresaron su preocupación por la contaminación del aire, la destrucción de los cursos de agua naturales y la desaparición de numerosas especies de vida silvestre.

Dentro del complejo, el primer edificio en terminarse fue The Cart Barn, que albergaba una pequeña tienda de golf y un bar. La ampliación de la casa club se realizó en tres fases, desde 1980 hasta 1983. Para 1988, el Club Pelican Bay realizó su edición inaugural del torneo de golf.

La expansión del club y sus comodidades

Desde 1995 hasta el 2000 hubo un período de intensa actividad en el club de Florida. El 31 de diciembre de 2000, los socios brindaron por la llegada del Nuevo Milenio, y el 26 de enero de 2001, inauguraron su recién renovada Casa Club, que incluía un campo de golf de 27 hoyos revitalizado.

Las renovaciones de 2015 incluyeron una zona de estar exterior ampliada con vistas al campo de golf y el primer spa y gimnasio del club Captura de pantalla/ Sitio web oficial de Club Pelican Bay

Para 2015, los socios del Club Pelican Bay demolieron todos los edificios existentes para incluir una nueva Casa Club de dos plantas, una zona de estar exterior ampliada con vistas al campo de golf y el primer spa y gimnasio del club.

Así fue la boda de lujo de Marta Vieira da Silva y Carrie Lawrence en Florida

La ceremonia se llevó a cabo el primer fin de semana de enero. Cada detalle fue coordinado por Janine Closs y lo más destacado fue la aparición de Zeca, la mascota de la pareja, quien ingresó vestida con un atuendo blanco.

Marta y Carrie Lawrence dieron el sí en Florida

La futbolista de 39 años caminó de la mano con su madre hacia el altar al aire libre con flores decorativas a los costados. Estaba vestida con un conjunto de color blanco compuesto por un pantalón de vestir, un saco, una blusa y un sombrero de ala ancha.

“Cada detalle fue diseñado con amor, sensibilidad e intención, convirtiendo este día en una experiencia verdaderamente única e inolvidable. Ser parte de un momento tan íntimo es más que trabajo: es honor, confianza y propósito”, expresó Closs en sus redes sociales.