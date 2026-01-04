EE.UU. activa un escudo antidrones de US$250 millones para blindar el Mundial 2026

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) otorgó de manera histórica US$250 millones a 11 entidades de Estados Unidos para mejorar la seguridad contra drones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. El programa funciona a través de una estrategia para mitigar las aeronaves no tripuladas y hostiles.

FEMA quiere evitar el uso de drones durante el Mundial 2026

La FEMA precisó que invertirá millones de dólares para evitar el uso de drones durante el evento deportivo internacional con el objetivo de proteger a los asistentes y garantizar la seguridad y el éxito de cada encuentro, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Las autoridades estadounidenses implementan una estrategia en contra del vuelo de drones durante el Mundial 2026 (Pexels/Inmortal Producciones)

Las autoridades acusaron que el uso estos dispositivos representan una amenaza para la seguridad pública, ya que pueden ser usados por delincuentes, terroristas o actores extranjeros hostiles para ocasionar daño.

Los drones serán prohibidos durante el Mundial 2026 en las 11 entidades sede en el país norteamericano, ya que pueden ser empleados para:

Espiar o recopilar información sensible de Estados Unidos.

Lanzar ataques con explosivos o sustancias peligrosas en eventos masivos.

Interrumpir la seguridad aérea o el tráfico en territorio norteamericano.

Causar pánico o disturbios entre la multitud durante la Copa del Mundo 2026.

Por otra parte, la DHS explicó que la estrategia para impedir el uso de los vehículos aéreos no tripulados consistirá en cinco pasos:

Detección a través de sistemas de radar y sensores en la zona del evento.

Identificación de drones con tecnología para determinar su legitimidad.

Neutralización de drones no autorizados a través de sistemas de jamming o interceptación.

Colaboración con autoridades locales y federales.

Educación a los asistentes sobre los riesgos y sanciones por el uso de drones no autorizados.

Las ciudades de EE.UU. donde se prohibirá el uso de drones

Durante la Copa del Mundo 2026, el programa en contra de los drones se implementará en las ciudades sede de los partidos, que son:

11 ciudades de EE.UU. recibirán presupuesto para los operativos anti-drones durante el Mundial 2026 (ARCHIVO-X/@RegueiraRelator) (X/@RegueiraRelator)

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Ángeles

Nueva York / Nueva Jersey

Filadelfia

Área de la Bahía de San Francisco

Seattle

El Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, con su inauguración en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y su gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sedes del Mundial se unen con tecnología antidrones

Estados Unidos, México y Canadá implementarán estrategias para mantener la seguridad de los jugadores y los aficionados durante la Copa del Mundo 2026, de acuerdo con el embajador Ronald Johnson.

La seguridad será reforzada durante el Mundial 2026 en las denominadas “áreas sensibles”, que incluyen a los Fans Fest de la FIFA (Pexels/The Lazy Artist Gallery)

Durante el evento deportivo más grande en la historia del fútbol se aplicará tecnología, alianzas sólidas entre los coanfitriones, drones y sistemas antidrones para proteger a los ciudadanos.

En México, el Ejército Nacional activará un grupo especial para combatir a las aeronaves no tripuladas no autorizadas, según informó Milenio.

Esto será a través de equipos de detección de drones aplicados en las inmediaciones de las regiones donde se celebren los partidos, así como en hoteles, aeropuertos y zonas de concentración masiva.

Los sistemas que detectan a los drones también los bloquean y los obligan a descender en espacios seguros, de acuerdo con Vicente Jerónimo Gamboa Escobar, del Grupo de Respuesta a Emergencias.

También se informó que los aficionados deberán tomar precauciones y solicitar permisos antes de volar drones, que podrían autorizarse con fines periodísticos o comerciales, ya que aquellos aparatos no registrados serán bloqueados por las autoridades de forma inmediata.