DeSantis firma cuatro nuevas leyes en Florida: los cambios que entran en vigor el 1° de julio

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de cuatro leyes que introducen cambios en áreas administrativas y civiles. Según lo establecido, tres de estas disposiciones comenzarán a aplicarse el 1° de julio, mientras que una ya se encuentra vigente desde su aprobación.

Cambios en sucesiones: qué establece la ley HB 1337

La norma HB 1337 introducirá modificaciones en el tratamiento de patrimonios tras el fallecimiento de una persona, con el objetivo de reducir la intervención judicial y simplificar los trámites de distribución de bienes.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó recientemente cuatro nuevas leyes, de las cuales tres entrarán en vigor el 1 de julio @GovRonDeSantis

Uno de los ajustes centrales es el aumento de los límites económicos para considerar una sucesión como de menor cuantía. El valor máximo para acceder a una administración simplificada pasa de US$75 mil a US$150 mil, lo que permitirá resolver más casos sin procesos formales extensos.

También se amplían los montos que pueden ser entregados directamente por entidades financieras a familiares del fallecido sin orden judicial; el tope pasa de US$1000 a US$2000. En paralelo, se incrementará el límite de reembolsos de impuestos federales que pueden transferirse a herederos, que pasa de US$2500 a US$5000.

La legislación otorgará mayores atribuciones a los representantes encargados de administrar los bienes. Entre ellas, se incluye:

El acceso a cajas de seguridad del fallecido mediante la presentación de la documentación correspondiente.

La posibilidad de cancelar contratos asociados a estos espacios.

Además, se habilita a estos administradores a iniciar acciones legales para hacer valer su rol dentro del proceso sucesorio.

En estos casos, los tribunales deberán asignar costos y honorarios a favor del representante si resulta beneficiado en el litigio.

Regulación de “chickees”: alcance de la ley HB 929

La ley HB 929 establece criterios para la construcción de “chickees”, que son estructuras tradicionales utilizadas por las tribus Miccosukee y Seminole.

Entre los puntos incluidos, se prohíbe a municipios y condados impedir su instalación en patios laterales, siempre que se respete una distancia mínima de tres metros respecto de los límites de propiedad u otras construcciones.

A su vez, la ley define las características de estas construcciones, que deben ser abiertas, con techo de materiales naturales y sin instalaciones eléctricas o sanitarias, salvo autorización específica.

La nueva legislación de Florida protege el derecho de los miembros de las tribus Miccosukee y Seminola a construir "chickees" The Florida Center for Instructional Technology, University of South Florida

Las estructuras contempladas quedan exceptuadas de ciertos códigos estatales, como el de edificación, siempre que sean realizadas por integrantes de las tribus mencionadas. También pueden quedar fuera del código de prevención de incendios si cumplen condiciones de distancia o cuentan con tratamientos ignífugos certificados.

La normativa incorporará sanciones para quienes no pertenezcan a estas comunidades y construyan este tipo de edificaciones con el objetivo de evitar regulaciones. En esos casos, se configura un delito menor.

Nuevos requisitos para firmas electrónicas en Florida

La ley HB 961 introducirá condiciones más estrictas para el uso de firmas electrónicas en documentos relacionados con vehículos declarados pérdida total. Esto incluye certificados de destrucción y títulos de salvamento.

Las compañías de seguros deberán aplicar procedimientos que garanticen la verificación de identidad de las personas que firman estos documentos. Estos sistemas tendrán que cumplir con estándares técnicos definidos por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, con niveles de seguridad equivalentes al Nivel 2.

Estos controles de seguridad son obligatorios para la tramitación de certificados de destrucción y certificados de título de salvamento Freepik

Procedimiento extrajudicial para fideicomisos

La ley HB 895 establece un mecanismo que permite a los administradores de fideicomisos cerrar su gestión sin recurrir a instancias judiciales, siempre que no exista controversia entre las partes involucradas. Para acceder a este procedimiento, el responsable debe:

Cumplir con obligaciones de información y rendición de cuentas.

Presentar un documento que incluya detalles sobre la distribución de activos, deudas, impuestos y un resumen contable del fideicomiso.

Los beneficiarios cuentan con un plazo de 60 días para presentar objeciones. En caso de no haberlas, el administrador queda liberado de responsabilidades una vez completadas las transferencias previstas.

A diferencia de las demás normas, esta disposición entró en vigor de manera inmediata tras su aprobación, el 29 de abril.