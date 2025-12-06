El parque a un Road Trip de Miami que llaman las “Montañas de Florida” y tiene uno de los árboles más raros del mundo

En el Estado del Sol, a más de diez horas por ruta desde Miami, aparece un paisaje que desconcierta a quienes asocian al estado con playas planas y palmeras. El Parque Estatal Torreya, un territorio elevado y cubierto de bosques, reúne laderas empinadas, caídas de agua y cambios de coloración que le valen el apodo de “las Montañas de Florida”.

El paisaje que rompe con la idea tradicional que se tiene de Florida

En estas barrancas sobre el río Apalachicola sobrevive además uno de los árboles más escasos del planeta: la torreya, una especie única del lugar.

El Parque Estatal Torreya está ubicado al noroeste del estado de Florida, cerca de la ciudad de Bristol hipcamp.com

“Cuando vienes al Parque Estatal Torreya, el mundo se apaga y la naturaleza es lo único que importa”, dijo el guardaparque Brian Brown en diálogo con Travel and Leisure.

Abierto en 1935 y creado por el Civilian Conservation Corps, abarca 13.000 acres (5621 hectáreas) que recuerdan más al paisaje del norte estadounidense que al Panhandle.

Huellas históricas, senderos desafiantes y la presencia de expertos

Los 16 kilómetros de senderos atraviesan barrancos, arroyos, puentes y pendientes pronunciadas. Entre los tramos más visitados figura el Weeping Ridge Trail, que conduce a una cascada de siete metros, mientras que los circuitos Rock Creek Loop y Torreya Challenge Loop permiten observar la regeneración del bosque tras el huracán Michael y apreciar magnolias, robles, hickories, laurel de montaña y tuliperos.

En este parque se pueden ver los árboles de Torreya floridadep.gov - FL-DEP

Sumado a ello, en los acantilados que se encuentran sobre el Apalachicola se instalaron 200 soldados confederados durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Allí, aún se distinguen las plataformas donde estaban los cañones.

La Gregory House, una casona de 3000 pies cuadrados (278 metros cuadrados) trasladada ladrillo por ladrillo en los años treinta, ofrece recorridos guiados: de lunes a viernes a las 10 hs (hora local), y los fines de semana y feriados a las 10 hs y a las 14 hs.

Cada primavera, el parque organiza además la Candlelight Tour, donde artesanos, botánicos e historiadores muestran oficios y especies locales bajo una iluminación tenue de velas.

La torreya: la especie única de árboles que se puede encontrar en Florida

El principal atractivo para muchos visitantes es la torreya, descubierta en 1835 por el botánico Hardy Bryan Croom. Actualmente, sobreviven unos 200 ejemplares y, según Brown, el huracán Michael dañó el 80% de los árboles originales.

El Parque Estatal Torreya cuenta con 16 kilómetros de senderos caminables https://www.visitflorida.com/

Por eso, avanza un proyecto conjunto del Servicio de Parques de Florida y el Jardín Botánico de Atlanta para cultivar nuevas plantas a partir de semillas y reintroducirlas en el hábitat.

La fauna también atrae a observadores de todo el país. El parque integra la Gran Ruta de Observación de Aves y Vida Silvestre de Florida y reúne más de cien especies de aves, entre ellas trepadores de cabeza parda, víreos de garganta amarilla y águilas calvas, así como la mariposa manto de luto.

Servicios, acceso y recomendaciones prácticas para el parque

El Parque Estatal Torreya abre todos los días desde las 8 hs hasta la puesta del sol. La entrada cuesta US$3 por vehículo (US$2 para ciclistas y peatones), con acceso gratuito para quienes tienen pase anual.

El parque es ideal para realizar paseos en familia o en soledad floridastateparks.org

Se ubica a una hora de Tallahassee y a una hora y media en auto de Panama City Beach, con ingreso por el camino “NW Torreya Park Road”, que termina en la Gregory House.

Para quienes buscan quedarse, el parque ofrece un camping con electricidad, agua, baños y duchas, además de campamentos primitivos, una yurt para cinco personas y una cabaña cracker para seis. Las mascotas con correa están permitidas, excepto dentro de los edificios. A su vez, los visitantes deben llevar su propia ropa de cama.

No hay comercios ni restaurantes en la zona inmediata. Brown recomienda comprar provisiones en Bristol, a 20 minutos del ingreso. En los sectores de campamento y pícnic hay mesas y parrillas disponibles.