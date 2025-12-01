Quién ganó las elecciones en Honduras: los comicios que miles de inmigrantes en EE.UU. miran de cerca

Las elecciones en Honduras marcaron una gran expectación para los migrantes en Estados Unidos, donde se estima que viven más de 935 mil de esa nacionalidad. Los comicios del domingo 30 de noviembre sembraron una decisión clave con respecto al futuro de ese país, en los que los ciudadanos eligen nuevo presidente. Por su parte, Donald Trump respaldó a uno de ellos.

Resultados de las elecciones en Honduras

En la mañana del lunes 1º de diciembre, aún se desconoce al ganador de las elecciones en Honduras, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) compartió los resultados preliminares y parciales, con el 55% de los votos escrutados.

Los tres candidatos principales a la presidencia de Honduras X/@SalvaPresidente-X/@titoasfura-Facebook/Rixi Presidenta

Con las 19.167 juntas receptoras de votos cerradas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, lidera el podio con el 40,54% de los apoyos, mientras que uno de sus principales rivales, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lo sigue de cerca con el 38,99% de los votos.

En la mañana de este lunes, Asfura sumaba 735.703 votos, una ventaja de menos de 5.000 frente a los 731.527 de Nasralla.

Por otra parte, Rixi Moncada, con candidatura libre, registra por el momento el 20% de los apoyos en las urnas.

Según reveló el CNE durante la jornada electoral, en la que los hondureños votaron a presidente, 298 alcaldes y 128 diputados, la participación fue significativamente alta. “Son cifras exitosas, muy superiores a las primarias y también a las elecciones de 2021″, precisó la miembro del organismo, Cossette López, antes de que finalizaran los comicios, con casi tres millones de electores que ya habían ejercido su derecho.

Los migrantes hondureños en EE.UU. también pudieron ejercer su derecho al voto en las elecciones Freepik

Qué dijo Trump sobre los resultados de las elecciones en Honduras

Honduras posee uno de sus principales recursos económicos con origen en Estados Unidos, por las remesas que envían los migrantes del territorio norteamericano a sus familiares y allegados. El mandatario republicano se pronunció sobre los comicios y los vínculos con el país.

En una publicación de Truth Social, Trump expresó el viernes 28 de noviembre: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, EE.UU. le brindará un gran apoyo", precisó.

El presidente estadounidense aseveró que posee una gran confianza en el candidato por el Partido Nacional, así como en sus políticas. Pero advirtió: “Si no gana, EE.UU. no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea”.

El mandatario estadounidense se pronunció sobre los comicios en Honduras y respaldó a un candidato Truth Social/Donald Trump

Asimismo, Trump indicó que otorgaría un indulto “total y completo” al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. El funcionario fue condenado en Estados Unidos en abril de 2022 por delitos de conspiración para traficar drogas, armas y dispositivos ilícitos hacia el territorio norteamericano.

“Según muchas personas, a quienes respeto profundamente”, [Hernández] ha sido tratado con mucha dureza e injusticia", puntualizó Trump en el posteo de la red social. Y concluyó: “¡Hagamos a Honduras grande otra vez!“.

La reacción de los candidatos con los resultados preliminares de las elecciones

Ante los primeros indicios del CNE, los principales candidatos expresaron sus sensaciones en redes sociales. Mientras Asfura no compartió nada durante la jornada del domingo, Nasralla y Moncada publicaron un mensaje a sus votantes.

La noche del 30 de diciembre, Nasralla expresó en su perfil de X: “Sus plegarias acompañaron al país y hoy Honduras vivió una jornada electoral pacífica. La voz del pueblo se expresó sin miedo".

Y siguió: “Juntos, con civismo y valentía, demostramos que Honduras, con el poder del voto, puede cambiar su historia”.

Por su parte, Rixi Moncada indicó que celebraría una conferencia de prensa el lunes para detallar su posición “en relación a los resultados que publica el CNE”.