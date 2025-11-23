Las 4 reglas no escritas en Florida que usan los migrantes para evitar ser detenidos por el ICE
La Patrulla de Carreteras estatal intensificó los arrestos de extranjeros en los controles de tránsito en el estado
A partir del incremento de arrestos de extranjeros por parte de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) en controles de tráfico, se generaron reglas no escritas a la hora de conducir. Para pasar desapercibidos y evitar ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los migrantes aplican ciertas precauciones, como no colocar ningún cartel en español.
Cientos de extranjeros fueron detenidos en los últimos meses en el Estado del Sol tras la autoridad que otorgó el gobernador Ron DeSantis a los funcionarios de la FHP.
En mayo, más de 100 oficiales de la agencia juraron como Alguaciles Federales Adjuntos Especiales. Esto los habilitó a ejecutar órdenes federales y ordenar la deportación de estas personas.
La medida produjo preocupación en la comunidad inmigrante de Florida. Esto dio origen a nuevas reglas “no escritas” que aplican los extranjeros para evitar ser detenidos, según relataron varias personas en diálogo con NPR. Algunas de ellas son:
- No colocar banderas de otros países ni pegatinas o anuncios en español en el vehículo. Contar con frases en español puede llevarlos a ser un blanco del ICE en los controles.
- Viajar solo con conocidos y personas de confianza. Los acompañantes deben tener también permiso para permanecer en el país de manera legal.
- Nada de música en español. El propósito es que los agentes no se percaten de que hay un vehículo en el que se habla otro idioma.
- No usar el uniforme ni gorra de trabajo en el auto. Es importante que el extranjero no dé a entender que va camino a su trabajo de limpieza, jardinería o construcción.
Las reglas fueron detalladas por Ashley Ambrocio, de 19 años e hija de un pastor de iglesia que fue deportado recientemente a Guatemala, después de residir durante 30 años en Estados Unidos. En sus declaraciones a NPR, dijo que “todos están nerviosos, sin importar su estatus migratorio”.
Aumentan los arrestos de la Patrulla de Carreteras en Florida: cifras y operativos
Luego de otorgar la autoridad a los oficiales de la FHP para realizar arrestos y ordenar deportaciones por estatus migratorio, el gobernador emitió un comunicado en agosto en el que resaltó los resultados de una operación en la Región del Panhandle.
Las tareas estuvieron a cargo de la agencia, en coordinación con sus socios federales del ICE, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza.
En ese sentido, destacó los siguientes aspectos del operativo:
- 45 patrulleros de la FHP y 20 miembros del personal federal realizaron labores de cumplimiento de la ley en los condados de Escambia, Santa Rosa, Walton, Okaloosa, Holmes, Bay, Washington y Jackson.
- Casi 200 inmigrantes indocumentados puestos bajo custodia.
- Arrestaron a 37 extranjeros indocumentados que previamente habían recibido órdenes definitivas de expulsión y no se presentaron ante el tribunal.
- Ocho inmigrantes indocumentados fueron detenidos tras haber sido deportados y reingresado ilegalmente a Estados Unidos; uno de ellos había sido deportado cuatro veces.
Más cerca en el tiempo, un informe de la Junta Estatal de Control de Inmigración de Florida reveló que desde el 1° de agosto 8581 extranjeros fueron arrestados por las fuerzas de aplicación de la ley. La mayoría de las detenciones, según exhibe el panel de control, fueron realizadas en las carreteras.
Los oficiales de la FHP son quienes llevaron a cabo el mayor número de arrestos, con 3888 intervenciones. Estos datos reflejan el papel que cumple actualmente la agencia en la intensificación de las operaciones migratorias impulsada por DeSantis.
Cómo funcionan los acuerdos 287(g) en Florida y por qué aumentan las detenciones
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, el Estado del Sol incrementó drásticamente los acuerdos 287(g). Estos convenios, según explica la agencia en su página web, delegan a los funcionarios del orden público estatales y locales la autoridad para realizar tareas específicas de los oficiales de inmigración bajo su dirección y supervisión.
A finales de septiembre, el ICE anunció premios financieros a los socios del programa 287(g) en Florida. En el comunicado de prensa, reveló que existen 325 acuerdos vigentes en todo el estado, lo que representa un aumento del 577% desde el 20 de enero de 2025.
Las agencias policiales tienen tres modelos para participar en el programa con las autoridades federales:
- Modelo de Control Penitenciario: diseñado para identificar y procesar a los extranjeros deportables -con cargos penales o cargos penales pendientes— que son arrestados por fuerzas policiales estatales o locales.
- Modelo de grupo de trabajo: sirve como multiplicador de fuerza para que las dependencias encargadas de hacer cumplir la ley apliquen una autoridad limitada en materia de inmigración bajo la supervisión del ICE durante sus funciones policiales rutinarias.
- Oficiales de Cumplimiento de Órdenes Judiciales: permite al organismo capacitar, certificar y autorizar a oficiales del orden público estatales y locales para que notifiquen y ejecuten órdenes administrativas contra extranjeros detenidos en las cárceles de sus respectivas agencias.
