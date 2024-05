El pueblo fantasma a una hora de Orlando vinculado a la familia de Walt Disney que fue abandonado tras un evento climático

Escuchar

A una hora en auto desde Orlando se encuentra uno de los pueblos fantasma más pintorescos del estado de Florida. Se trata de Kismet, en el condado de Lake. El lugar, fundado hace 140 años, fue arrasado por una gran helada y quedó congelado en el tiempo, así como muchas de sus historias, entre las que se incluye una versión que sostiene que los padres del histórico Walt Disney se conocieron y casaron en la iglesia local.

Kismet se ubica en medio del Bosque Nacional de Ocala, cerca del Lago Dorr, y entre los pueblos de Paisley y Pittman. Para ir en auto desde Orlando se debe tomar la ruta I-4, luego la FL-429 S, después tomar la County Rd 46A, la FL-44 W y por último la County Rd 439 hacia el norte. El viaje entero dura poco más de una hora.

Cómo es Kismet, el pueblo fantasma al norte de Orlando

Construido en 1884 por la Compañía de Mejora de Tierras Kismet (Kismet Land and Improvement Company), Kismet se convirtió rápidamente en una animada comunidad dedicada a la producción de cítricos. Sus primeros habitantes provenían principalmente de otros estados como Ohio, Virginia, Kentucky y Missouri.

El lugar experimentó un rápido crecimiento en sus inicios. En tanto que, en su apogeo, contaba con un hotel de 50 habitaciones para los visitantes que llegaban durante el invierno. Además, había una oficina de correos, un aserradero, una taberna, una iglesia, una tienda de comestibles y una escuela. A fines de la década de 1880, se planeaba la construcción de una línea de tren por parte del Ferrocarril St. Johns and Eustis, pero estos planes se vieron frustrados por la Gran Ventisca de 1889 (The Great Blizzard of 1899).

El Grand View Hotel de Kismet fue desplazado hacia Eustis, Florida, tras la helada Flickr/Boston Public Library

Esta misma ventisca también arrasó con los huertos y cultivos de muchas ciudades dedicadas a la producción de cítricos en Florida, incluida Kismet. Ante esta situación, los residentes empacaron sus pertenencias y abandonaron sus casas. El hotel fue trasladado a otro lugar. Un año después, en 1890, el aserradero también quedó destruido por un incendio.

Durante mucho tiempo, el único vestigio que quedó de Kismet fue su descuidado cementerio rodeado de los árboles del Bosque Nacional de Ocala, pero incluso este ha sido restaurado en la actualidad. Los propietarios de la casa que se encuentra sobre el antiguo cementerio erigieron algunos monumentos alrededor de su propiedad en honor a los enterrados en ese lugar.

El cementerio de Kismet es uno de los pocos puntos que quedaron relativamente conservados en la ciudad spookhunters.com

De lo poco que ha quedado del pueblo, gran parte fue invadido por la naturaleza, la fauna y flora autóctona del lugar. Pero también han quedado otras cosas, como historias. Una de ellas, es que los padres del famoso productor de cine y televisión, animador, guionista y empresario, Walt Disney, se conocieron en Kismet y se casaron en la iglesia local.

Tras la helada que sucumbió al centro y norte del estado del sureste de EE.UU. hace casi un siglo y medio, la industria de los cítricos se recuperó fuertemente en Florida y convirtió a la jurisdicción en un punto neurálgico para la producción de este tipo de alimentos, como naranjas y limones. Sin embargo, Kismet nunca volvió a recuperarse y quedó solo como un atractivo turístico para los fanáticos de los pueblos fantasma.

