El raro y controversial regalo que Ron DeSantis recibió en Florida: una excéntrica pelota de béisbol

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, recibió un extraño y polémico regalo: una pelota de béisbol confeccionada con piel de pitón. El republicano compartió la imagen del obsequio días después de anunciar la asociación estatal con una empresa que fabrica artículos de lujo con restos de la serpiente constrictora. Esta especie se convirtió en plaga en la región y motiva la realización de concursos de caza anuales organizados por el estado.

DeSantis muestra en sus redes un polémico regalo: una pelota de béisbol de piel de pitón

La pelota que le entregaron al mandatario cobró una particular relevancia debido a que está completamente fabricada con la piel de ejemplares de pitones. Al recibir el regalo, el gobernador compartió una imagen en su cuenta de X (antes Twitter) y escribió junto a ella: “No estoy seguro de cómo se sentiría Mason (su hijo pequeño) si le lanzara una pelota de béisbol de piel de pitón mientras practica bateo...”

El gobernador recibió una pelota de béisbol hecha con piel de una peligrosa serpiente constrictora Ron DeSantis - Ron DeSantis

Antes de incursionar en la política, el líder republicano participó en distintas ligas de béisbol, deporte al que se aferró desde niño. En 1991, alcanzó los cuartos de final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, lo que lo cubrió de fama en el estado. Más adelante, en su etapa de estudios en Yale, jugó como jardinero entre 1998 y 2001, e incluso fue capitán durante el último año.

Por qué le regalaron a Ron DeSantis una pelota con piel de pitón en Florida

Al margen de su estrecho lazo con el béisbol, el obsequio también tiene una importancia especial a causa de su material. Se trata de una especie invasora en Florida que amenaza al ecosistema de los Everglades al eliminar las poblaciones de mamíferos nativos.

Las pitones compiten con la fauna local por los alimentos, y ya causaron una disminución notable en la población de mapaches, zarigüeyas, linces y otros especímenes. Aunque no se registraron ataques considerables contra humanos, el gobierno estatal autoriza a los residentes a cazar esta especie constrictora en propiedades privadas con el permiso del dueño del terreno.

Las pitones son una especie invasora que compite por los alimentos en los Everglades con las especies locales Parlmitos Park

Además, cada año la Comisión de Pesca y Conservación de la Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) organiza concursos para la caza de los animales. Este año, el programa Equipo de Acción para la Eliminación de Pitones Constrictoras Invasoras (PATRIC, por sus siglas en inglés) logró cifras récord de eliminación de estos reptiles, según informó la oficina estatal.

En concreto, durante la competencia de diez días de 2025, 934 participantes de 30 estados y Canadá cazaron a 294 ejemplares birmanas invasoras. De acuerdo al gobernador, el concurso busca concientizar sobre las especies invasoras y las amenazas que representan para la ecología local. Los participantes tienen la oportunidad de ganar decenas de miles de dólares en premios, según el tamaño y la cantidad de serpientes capturadas y eliminadas.

El controversial plan de DeSantis: cinturones, carteras y botas de lujo de pitón

En el comunicado de prensa, el gobierno estatal anunció el éxito de la colaboración de la FWC con Inversa, la empresa que fabrica cinturones, carteras y botas de lujo con piel de pitones.

El gobierno estatal se unió con una empresa que ayudó a triplicar el número de pitones eliminadas de los Everglades (AP Photo/Rebecca Blackwell, File)

Por medio de un mensaje en redes, DeSantis explicó que la empresa tiene un incentivo económico para ayudar a la agencia. Los contratistas ganan más dinero por cazarlas, y según sus palabras, esta unión ayudó a triplicar el número de serpientes eliminadas de los Everglades.