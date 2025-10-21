TPS para venezolanos: a quiénes se aplica la actualización del permiso de trabajo hasta el 2 de abril de 2026

Venezuela fue designada por primera vez al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en 2021. Sin embargo, bajo la Administración de Donald Trump se tomaron decisiones importantes sobre la vigencia del estatus y sus beneficios, como el permiso de trabajo, mismo que solo para algunos aplica la actualización hasta el 2 de abril de 2026.

Venezolanos: ¿A quiénes aplica la actualización del permiso de trabajo por TPS?

La página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), con respecto a la validez del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) explica que de conformidad con una orden del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California, algunos beneficiarios recibieron una extensión.

Venezuela fue designada inicialmente al TPS el 9 de marzo de 2021 Facebook Illinois Venezuelan Alliance

Según la orden, se extiende automáticamente por hasta 540 días la validez de los EAD emitidos bajo la designación de Venezuela al TPS con fecha de vencimiento original del 10 de septiembre de 2025, siempre que el solicitante:

Se haya reinscrito en la extensión de la designación de 2023, del 17 de enero de 2025 y tenga un Formulario I-94 válido emitido antes del 5 de febrero de 2025.

válido emitido antes del 5 de febrero de 2025. Haya presentado una solicitud de renovación del EAD antes del 6 de febrero de 2025.

Extensiones automáticas de los EAD para beneficiarios del TPS de Venezuela

E-Verify, el sistema basado en la web a través del cual los empleadores confirman electrónicamente la elegibilidad de empleo de sus empleados, señala que las extensiones automáticas de los EAD para beneficiarios del TPS de Venezuela, quedan de esta forma:

EAD emitidos bajo el TPS 2023 (categorías A12 o C19, vencimiento 2 de abril de 2025):

Se extienden automáticamente hasta el 2 de abril de 2026.

Los empleadores deben volver a verificar los documentos antes del 3 de abril de 2026.

Si se presenta una renovación a tiempo, la extensión puede ser de hasta 540 días adicionales, es decir, hasta el 24 de septiembre de 2026.

El Documento de Autorización de Empleo (EAD), es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal Uscis

EAD emitidos bajo el TPS 2021 (categorías A12 o C19, vencimiento 10 de septiembre de 2025, 10 de marzo de 2024 o 9 de septiembre de 2022):

Si el beneficiario se reinscribió bajo el aviso del 17 de enero de 2025, su EAD se extiende automáticamente hasta el 2 de abril de 2026 .

. El empleado debe presentar el recibo del Formulario I-821, que demuestre que se reinscribió antes del 14 de septiembre de 2025.

Los empleadores deben volver a verificar estos documentos antes del 3 de abril de 2026.

Si se presentó una renovación del EAD a tiempo, puede extenderse hasta 540 días más, es decir, hasta el 2 de octubre de 2026.

EAD del TPS 2021 (mismas fechas de vencimiento) de quienes no se reinscribieron bajo el aviso del 17 de enero de 2025:

Se extienden automáticamente hasta el 7 de noviembre de 2025 .

. Los empleadores deben volver a verificar los documentos antes del 8 de noviembre de 2025.

El DHS canceló la designación de Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2021 Illinois Venezuelan Alliance

TPS para Venezuela: quiénes tienen el beneficio

El 5 de septiembre de 2025, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitió una orden final que anuló la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y permitió que la designación de Venezuela al TPS de 2023 continuara.

Por lo tanto, los beneficiarios del TPS de Venezuela 2023 tienen el beneficio extendido hasta el 2 de octubre de 2026, si embargo, el Uscis advierte que el caso está sujeto a actualizaciones del litigio.

Por otra parte, Noem publicó su decisión de terminar la designación de Venezuela para 2021, la cual entra en vigor el próximo 7 de noviembre de 2025 a las 23.59 hs.