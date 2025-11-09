En Florida: confirman cómo será la preparación de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol

En marzo de 2026 se llevará a cabo la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol: uno de los torneos internacionales más importantes de este deporte y que reunirá a 20 equipos nacionales. La Selección de béisbol de Venezuela participará en este campeonato y, antes de que inicie, se enfrentará a algunos de los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

Confirman los juegos de preparación de Venezuela antes del Clásico Mundial de Béisbol

La MLB dio a conocer el calendario para el Spring Training 2026 , es decir, para el periodo de entrenamiento que antecede al Clásico Mundial de Béisbol.

El calendario de Spring Training de Houston Astros indicó que jugarán contra Venezuela el 3 de marzo de 2026 (MLB)

Durante la fase de preparación, Venezuela se enfrentará a dos equipos de la MLB. El primer juego será contra Houston Astros en West Palm Beach, Florida el martes 3 de marzo de 2026. La hora del evento aún está por confirmarse.

El segundo juego de entrenamiento será el miércoles 4 de marzo de 2026 contra Washington Nationals, también en West Palm Beach.

Como recordó el medio especializado Swing Completo, Venezuela fue parte del Spring Training de 2023. En ese año, la selección venezolana jugó contra Houston Astros en West Palm Beach. En aquella ocasión Venezuela se llevó la victoria con un marcador 9x8, de acuerdo con el registro de la MLB.

En el segundo juego en el entrenamiento de 2023, su oponente fue New York Mets, a quienes también vencieron, pero con un resultado de 6x4 en el Clover Park de Port St. Lucie, Florida.

Quiénes participarán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol comenzará el 5 de marzo de 2026 y el nuevo campeón del mundo se dará a conocer el 17 de marzo .

La MLB explicó en su página oficial que los participantes del torneo estarán divididos en cuatro grupos. Los juegos de la primera ronda para avanzar a cuartos de final sucederán del 5 al 11 de marzo.

Las selecciones nacionales que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol estarán divididas en cuatro grupos (MLB)

Las selecciones nacionales que competirán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 estarán organizadas de la siguiente manera:

Grupo A

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

Colombia

Grupo B

Estados Unidos

México

Italia

Gran Bretaña

Brasil

Grupo C

Japón

Australia

Corea del Sur

Chequia

China Taipéi

Grupo D

Venezuela

República Dominicana

Países Bajos

Israel

Nicaragua

Cuándo jugará Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Todos los juegos de Venezuela durante la primera ronda del torneo se llevarán a cabo en Miami, Florida, que será la sede del Grupo D. La selección venezolana comenzará su participación en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 el viernes 6 de marzo. Ese día se enfrentará al equipo de Países Bajos a las 12.00 hs Tiempo del Este (ET), de acuerdo con el calendario de la MLB.

Venezuela estará en el Grupo D junto con República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua (MLB)

Después, Venezuela jugará contra Israel el sábado 7 de marzo a las 19.00 hs ET. El tercer encuentro del equipo nacional será el lunes 9 de marzo, cuando competirán contra Nicaragua. El último juego será contra República Dominicana el miércoles 11 de marzo a las 20.00 hs ET.

La selección de Venezuela ha participado en todas las ediciones del Clásico Mundial de Béisbol desde que el torneo fue inaugurado en 2006. La MLB señaló que el mejor resultado que ha obtenido este equipo nacional fue en el torneo de 2009, cuando obtuvo el tercer lugar.

En ese entonces, Venezuela jugó contra Corea del Sur en la semifinal y perdió con un marcador 10x2. El equipo surcoreano avanzó a la final, en donde fue derrotado por la selección de Japón con un resultado final 5x3, de acuerdo con la MLB.