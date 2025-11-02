Qué pasará con el venezolano José Altuve y su futuro en Grandes Ligas después del Clásico Mundial

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) continúan en actividad con la Serie Mundial, que enfrenta a Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays. Mientras tanto, el resto de equipos afronta su período de descanso. Entre los jugadores sin actividad se encuentra el venezolano José Altuve, que deberá volver a Houston Astros luego de disputar el Clásico Mundial en marzo de 2026.

¿Un mal 2025 alejará a José Altuve de los Houston Astros?

José Altuve tiene un contrato firmado que le garantizan 33 millones de dólares anuales hasta 2027. Es justamente su salario elevado lo que hace difícil que otro equipo se interese en contratarlo, dado que debería absorber costos muy altos por un jugador de 35 años.

El venezolano José Altuve, de los Astros de Houston, tuvo una baja considerable esta temporada Kyusung Gong - FR171561 AP

Según Swing Completo, Altuve sufrió un deterioro defensivo progresivo en los últimos años. Sin ir más lejos, acumuló en 2024 -9 Outs Above Average (OAA) como segunda base. En 2025, Houston Astros intentó reubicarlo en el jardín izquierdo, un cambio que no fue fructífero.

A pesar de la mala temporada, disputará con la selección venezolana el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se llevará a cabo del jueves 5 al martes 17 de marzo de 2026. Integrará el grupo D junto con República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Una buena producción en su país podría devolverle la confianza perdida y que hacer que los Houston reconsideren su posición. En caso de seguir la misma curva descendente, el equipo de Texas podría reducirle la participación e incluso prescindir de sus servicios.

Sin embargo, para saber su futuro habrá que esperar al menos hasta fines de marzo, cuando deba reincorporarse a la franquicia texana.

La carrera de José Altuve en las Grandes Ligas de Béisbol

José Altuve nació el 6 de mayo de 1990 en Maracay, Venezuela. En 2007, comenzó sus andanzas en los Houston Astros, que decidieron sumarlo a la franquicia tras una prueba. Desde sus inicios en las ligas menores, destacó por su disciplina, su velocidad y su capacidad de contacto al bate, cualidades que compensaron su tamaño y lo proyectaron como un talento excepcional, según el sitio oficial de la MLB.

El pelotero venezolano disputará el Clásico Mundial de 2026 Kevin M. Cox - FR158961 AP

Debutó en las Grandes Ligas en 2011 y rápidamente se consolidó como una pieza clave para los Astros. Su estilo de juego agresivo, su habilidad para conectar hits y su energía constante lo convirtieron en el motor ofensivo del equipo. En 2014, lideró la Liga Americana en promedio de bateo (.341) y en hits (225), lo que marcó el comienzo de una etapa de dominio en la segunda base.

En 2017, fue pieza fundamental en la conquista de la Serie Mundial, el primer campeonato en la historia de la franquicia. Ese mismo año, fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la Liga Americana, gracias a su promedio de .346, 24 jonrones y 32 bases robadas.

Fue una figura decisiva en los títulos obtenidos por los Houston en 2019, 2021 y 2022. Además, volvió a ser campeón de la Serie Mundial en 2022, cuando reafirmó su condición de líder dentro y fuera del diamante.

A cuánto asciende la fortuna de Jose Altuve

De acuerdo a Celebrity Net Worth, el patrimonio de Altuve se estima en US$60 millones. Asimismo, el sitio precisa que el venezolano superó los US$160 millones acumulados en ganancias brutas a lo largo de su carrera.

José Altuve es uno de los jugadores más destacados de los Houston Astros, con una carrera que lo perfila como futuro miembro del Salón de la Fama. X (@astros)

Buena parte de esos ingresos proviene de sus contratos como jugador profesional, aunque también suma dinero por: