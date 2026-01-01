En Florida: qué documentos debe presentar un migrante en enero de 2026 para registrar un vehículo

De acuerdo a lo que establecen las leyes de Florida, tanto los recién llegados a la entidad sureña como quienes compraron un auto, pueden registrar su vehículo. Las reglas del Estado del Sol en este punto son las mismas tanto para migrantes como para estadounidenses. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) indica cuáles son los documentos necesarios para realizar el proceso.

Florida: documentos para registrar un vehículo ante el Flhsmv

Según lo que establece la web oficial de la entidad, los recién llegados al Estado del Sol que quieran realizar el registro de un vehículo deben presentar diversos documentos.

Hay tres documentos obligatorios que todos deben presentar para registrar un auto en Florida freepik

Concretamente, se trata de tres exigencias que todos deben cumplir:

Prueba de identidad de todos los dueños del vehículo.

de todos los dueños del vehículo. Seguro del estado de Florida vigente y su respectivo comprobante.

vigente y su respectivo comprobante. La solicitud de Certificado de Título con o sin registro (formulario 82040).

La normativa del Flhsmv se aplica de la misma manera a todos los interesados. En ese sentido, también abarca a los inmigrantes que, una vez que acreditan una residencia legal en Florida, quedan habilitados para registrar un vehículo.

Sin embargo, además de presentar los tres documentos obligatorios, al inscribir un vehículo por primera vez, se debe pagar la tarifa inicial de 225 dólares para el trámite. Sucede lo mismo en los casos en que el solicitante no cuenta con una matrícula anterior para transferir.

Flhsmv: qué se necesita para renovar licencia de conducir en 2026 en caso de ser migrante

En el caso de los migrantes que residan en Florida y necesiten renovar, reemplazar o tramitar por primera vez su licencia de conducir en 2026, deben prestar atención a los requisitos y la documentación obligatoria para completar el proceso.

Según el Flhsmv, es necesario presentar una serie de comprobantes para que se emita una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que cumpla con los criterios de la Ley Real ID.

El Flhsmv solicita una serie de documentos obligatorios para que los migrantes puedan registrar un auto Archivo

En primer lugar, se debe acreditar la identidad mediante alguna de las siguientes opciones:

Tarjeta válida de registro de extranjero (green card, formulario I-551).

(green card, formulario I-551). Sello I-551 colocado en el pasaporte o en el formulario I-94.

colocado en el pasaporte o en el formulario I-94. Resolución de un juez de inmigración que otorgue asilo e incluya el número A del solicitante, junto con un pasaporte vigente.

que otorgue asilo e incluya el número A del solicitante, junto con un pasaporte vigente. Aviso I-797 que indique el número A del peticionario y confirme la concesión de asilo, acompañado de un pasaporte válido.

que indique el número A del peticionario y confirme la concesión de asilo, acompañado de un pasaporte válido. Formulario I-797 u otro documento emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) que contenga el número A del solicitante y confirme la aprobación del estatus de refugiado, junto con un pasaporte vigente.

En segundo lugar, se exige una prueba del número de Seguro Social, que puede presentarse a través de alguno de estos documentos:

Tarjeta del Seguro Social con el nombre del solicitante.

con el nombre del solicitante. Formulario W-2 (no manuscrito).

(no manuscrito). Talón o comprobante de pago de nómina.

de nómina. Formulario SSA-1099.

Cualquier formulario 1099 que no esté escrito a mano.

En tercer lugar, los solicitantes deben demostrar su dirección de residencia en Florida, para lo cual se aceptan las siguientes alternativas:

Documentación que acredite el domicilio , como escritura, hipoteca, estado mensual del préstamo hipotecario o contrato de alquiler residencial.

, como escritura, hipoteca, estado mensual del préstamo hipotecario o contrato de alquiler residencial. Registro o título de un vehículo emitido en el estado de Florida.

emitido en el estado de Florida. Facturas de servicios públicos (agua, gas, electricidad, teléfono móvil o cable) con una antigüedad no mayor a 60 días.

(agua, gas, electricidad, teléfono móvil o cable) con una antigüedad no mayor a 60 días. Comprobante de pago de un préstamo vehicular emitido dentro de los últimos 60 días.

emitido dentro de los últimos 60 días. Tarjeta del Servicio Selectivo con fecha vigente dentro de los últimos 60 días.

con fecha vigente dentro de los últimos 60 días. Credencial médica o factura de atención de salud emitida en los últimos 60 días.

Póliza o recibo de seguro de vivienda o de automóvil con fecha de emisión dentro de los últimos 60 días.

con fecha de emisión dentro de los últimos 60 días. Documentación laboral , como formularios W-2 o 1099, o recibos de sueldo recientes (últimos 60 días).

, como formularios W-2 o 1099, o recibos de sueldo recientes (últimos 60 días). Carta de un refugio para personas sin hogar , proveedor de servicios de transición o centro de acogida que certifique la residencia del solicitante en esa dirección, emitida dentro de los últimos 60 días.

, proveedor de servicios de transición o centro de acogida que certifique la residencia del solicitante en esa dirección, emitida dentro de los últimos 60 días. Estados financieros bancarios , de tarjetas de crédito o de cuentas de inversión con fecha de los últimos 60 días.

, de tarjetas de crédito o de cuentas de inversión con fecha de los últimos 60 días. Correspondencia o documentación emitida por organismos gubernamentales federales , estatales, del condado o municipales, con una antigüedad no mayor a 60 días.

, estatales, del condado o municipales, con una antigüedad no mayor a 60 días. En el caso de personas registradas como delincuentes sexuales, depredadores sexuales o delincuentes profesionales: certificación de domicilio (sección A) y formulario de registro del FDLE completado por la oficina del sheriff local, emitidos dentro de los últimos 60 días.

El estado de Florida solo ofrece permisos y tarjetas de identificación a migrantes con residencia legal Tax Collector Palm Beach County - Tax Collector Palm Beach County

Qué pasa si no puedo presentar una prueba de dirección de residencia en Florida

El Flhsmv aclaró que, si los migrantes no disponen de documentación propia para acreditar un domicilio, tienen la opción de pedir que la persona con la que residen complete un formulario de Certificación de domicilio, el cual debe ir acompañado por dos comprobantes de residencia incluidos en el listado oficial.

En ese supuesto, quien comparte la vivienda con el solicitante deberá presentarse personalmente en la oficina donde se realiza el trámite o, alternativamente, firmar la certificación de domicilio ante un notario público.