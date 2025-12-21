“Hito histórico” en Miami-Dade: la última inauguración que acerca el trámite de la licencia de conducir

Los trámites de licencia de conducir, Real ID y otros viven un “hito histórico” en el condado de Miami-Dade con la inauguración de la última instalación del Departamento de Vehículo Autorizados (DMV, por sus siglas en inglés) operada bajo la Oficina del Recaudador de Impuestos.

La nueva oficina que representa un “hito histórico” para el condado

En un comunicado, la oficina de Dariel Fernández calificó la reciente inauguración en Northside como un “hito histórico”, ya que se trata de la última apertura de una instalación que anteriormente era administrada por el estado.

La nueva Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade en Northside se encuentra en el 7900 NW de la 27th Ave, Suite E14.

se encuentra en el 7900 NW de la 27th Ave, Suite E14. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 17 hs y sábado de 8 a 13 hs; el domingo está cerrada.

“Con esta apertura, Miami-Dade se convierte en la primera jurisdicción importante de Florida en completar la transición completa de las 11 oficinas estatales del DMV en tan solo un año”, explican.

Por qué es importante para Miami la nueva oficina del DMV

“La finalización de esta transición representa uno de los logros operativos más significativos en la historia reciente del condado”, señalan. Esto debido a que en menos de 12 meses, la Oficina del Recaudador de Impuestos asumió la responsabilidad de todas las oficinas del DMV que antes eran operadas por el estado.

Esta apertura también significa poner los servicios de licencias de conducir y vehículos motorizados bajo gestión local por primera vez, modernizar la atención, ampliar el acceso, mejorar la rendición de cuentas, y establecer estándares que respondan a las necesidades de los residentes de todas las comunidades.

La oficina de Fernández asumió la plena responsabilidad local de estas operaciones Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade - Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado, comentó: “Este esfuerzo se centró en ampliar el acceso a los servicios esenciales y acercar el gobierno a la gente. Se trató de dignidad, equidad y oportunidades, garantizando que todos los residentes puedan acceder a los servicios públicos de manera eficiente, local y con confianza”.

Cambios en los DMV de Miami Dade

Como resultado de una enmienda constitucional, la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade tomó la responsabilidad de la administración y emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación para los residentes del condado.

Las oficinas de licencias de conducir, anteriormente operadas por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés), ahora son sucursales de la Oficina de Recaudación de Impuestos donde los residentes pueden acceder a:

Pagos de impuestos sobre la propiedad y los negocios.

Registros de vehículos.

Transferencias de títulos.

Matrículas.

Permisos de estacionamiento especiales y más.

La Oficina del Recaudador de Impuestos del condado de Miami-Dade, implementó un horario extendido en todas sus sucursales Miami-Dade County Office of the Tax Collector

Los residentes ahora pueden completar la mayoría de las transacciones de licencias de conducir en la Oficina del Recaudador de Impuestos, con la excepción de los exámenes de manejo y las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés), que se proporcionan en oficinas seleccionadas.

Además, la nueva administración implementó un horario extendido de servicio para los sábados, como un esfuerzo por mejorar el acceso a los servicios gubernamentales esenciales. La mayoría de las instalaciones operarán bajo el servicio ampliado, con la excepción de la Oficina de Justicia de North Dade, ubicada dentro de un juzgado.