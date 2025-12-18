DMV en Florida: qué se necesita para renovar licencia de conducir en 2026 si eres migrante

Los migrantes de Florida que requieran renovar o reemplazar su licencia de conducir, así como también solicitarla por primera vez en 2026, deben tener en cuenta los documentos y exigencias obligatorios para realizar el trámite.

Documentos clave del Flhsmv en Florida para que los migrantes renueven su licencia de conducir

Tal como detalla el sitio web del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés), se debe presentar una serie de documentos para que una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con los estándares de la Ley de Real ID pueda ser emitida.

La primera exigencia del Flhsmv de Florida es una prueba de identidad Facebook Illinois Secretary of State - Facebook Illinois Secretary of State

En primer lugar, los migrantes tienen que demostrar la identidad con alguna de estas opciones:

Tarjeta vigente de recibo de registro de extranjero (green card, formulario I-551).

(green card, formulario I-551). Sello I-551 estampado en el pasaporte o en el formulario I-94.

en el pasaporte o en el formulario I-94. Resolución de un juez de inmigración que incluya el número A del solicitante y otorgue asilo, junto con un pasaporte válido.

que incluya el número A del solicitante y otorgue asilo, junto con un pasaporte válido. Aviso I-797 que consigne el número A del solicitante y confirme la concesión de asilo, acompañado de un pasaporte vigente.

que consigne el número A del solicitante y confirme la concesión de asilo, acompañado de un pasaporte vigente. Formulario I-797 u otro documento emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) que incluya el número A del solicitante y certifique la aprobación de la solicitud de estatus de refugiado, con pasaporte válido.

En segundo lugar, deben presentar una prueba de seguridad social con alguna de estas alternativas válidas:

Tarjeta del Seguro Social (con el nombre del solicitante).

(con el nombre del solicitante). Forma W-2 (no escrita a mano).

(no escrita a mano). Comprobante de pago de nómina.

de nómina. Forma SSA-1099.

Cualquier forma 1099 (no escrita a mano).

Los migrantes de Florida deben presentar una identificación, una prueba de seguridad social y una prueba de domicilio para tener sus licencias de conducir Archivo

En tercer lugar, los migrantes de Florida tienen que entregar una prueba de dirección de residencia. Para ello, cuentan con estas posibilidades:

Documentación que acredite el domicilio del hogar , como escritura, hipoteca, resumen mensual del préstamo hipotecario o contrato de alquiler residencial.

, como escritura, hipoteca, resumen mensual del préstamo hipotecario o contrato de alquiler residencial. Registro o título de un vehículo emitido en el estado de Florida.

emitido en el estado de Florida. Facturas de servicios públicos (agua, gas, electricidad, telefonía móvil o cable) con fecha dentro de los últimos 60 días.

(agua, gas, electricidad, telefonía móvil o cable) con fecha dentro de los últimos 60 días. Comprobante de pago de un préstamo automotor , emitido en los últimos 60 días.

, emitido en los últimos 60 días. Tarjeta del Servicio Selectivo con fecha vigente de los últimos 60 días.

con fecha vigente de los últimos 60 días. Credencial médica o de salud y/o factura de atención médica con fecha de los últimos 60 días.

y/o factura de atención médica con fecha de los últimos 60 días. Póliza o recibo de seguro de vivienda y/o de automóvil , con emisión dentro de los últimos 60 días.

, con emisión dentro de los últimos 60 días. Documentación laboral , como formularios W-2 o 1099, o recibos de sueldo con fecha de los últimos 60 días.

, como formularios W-2 o 1099, o recibos de sueldo con fecha de los últimos 60 días. Carta emitida por un refugio para personas sin hogar , un proveedor de servicios de transición o un centro de acogida que certifique la residencia del solicitante en esa dirección, con fecha de los últimos 60 días.

, un proveedor de servicios de transición o un centro de acogida que certifique la residencia del solicitante en esa dirección, con fecha de los últimos 60 días. Estados financieros (bancarios, de tarjetas de crédito o de cuentas de inversión) emitidos en los últimos 60 días.

(bancarios, de tarjetas de crédito o de cuentas de inversión) emitidos en los últimos 60 días. Correspondencia o documentación de organismos gubernamentales federales , estatales, del condado o municipales, con fecha dentro de los últimos 60 días.

, estatales, del condado o municipales, con fecha dentro de los últimos 60 días. Para personas registradas como delincuentes sexuales, depredadores sexuales o delincuentes profesionales: certificación de domicilio (sección A) y formulario de registro del FDLE completado por la oficina del sheriff local, con fecha de los últimos 60 días.

Qué sucede si no puedo presentar una prueba de dirección de residencia en Florida

El Flhsmv destacó que los migrantes que no cuenten con ninguno de los documentos mencionados para probar una vivienda a su nombre pueden solicitar que la persona con la que conviven complete un formulario de Certificación de domicilio, acompañado por dos comprobantes de residencia de los detallados en la lista anterior.

El Flhsmv establece exigencias para que los migrantes puedan sacar su licencia en regla en Florida Freepik

En ese caso, la persona con la que vive el solicitante deberá presentarse en la oficina emisora o firmar la certificación de domicilio ante un notario.

Flhsmv en Florida: cómo registrar un vehículo y qué documentos piden a los inmigrantes

En cuanto al registro automotor en Florida, el Flhsmv detalla que, al inscribir un vehículo por primera vez, se aplica un cargo inicial de 225 dólares.

Ese mismo arancel se cobra cuando el solicitante no cuenta con una matrícula anterior para realizar la transferencia.

Los solicitantes deben presentar tres documentos indispensables para registrar un vehículo Captura X @darielfernandez

El trámite debe realizarse de manera presencial y exige tres documentos básicos:

Un comprobante de identidad de todos los titulares del vehículo

de todos los titulares del vehículo Un seguro vigente emitido en el estado de Florida, junto con su constancia

emitido en el estado de Florida, junto con su constancia La Solicitud de Certificado de Título, con o sin registro (formulario 82040)

No obstante, el organismo aclara en su sitio web oficial que, según el caso particular del solicitante, pueden requerirse documentos adicionales.

La normativa del Flhsmv para registrar un auto es la misma para todas las personas. Esto incluye a los inmigrantes que, una vez establecida su residencia legal, quedan habilitados para realizar este trámite.

Según los criterios del organismo, los extranjeros deben cumplir con los requisitos generales: acreditar identidad, presentar prueba de seguro de Florida y completar el formulario 82040.