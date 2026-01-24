En Miami: así es por dentro la mansión de US$175 millones de un empresario cubanoamericano

El empresario cubanoamericano John H. Ruiz, fundador de una firma especializada en litigios y reembolsos del sistema de salud estadounidense, mostró su residencia en Miami, cuya valuación estimada alcanza los 175 millones de dólares. La propiedad se extiende sobre dos acres y medio (1,01 hectáreas), cuenta con salida directa al mar y se ubica en uno de los enclaves residenciales más exclusivos del sur de Florida.

Los detalles de la lujosa propiedad en Miami

Durante el recorrido en un video publicado en TikTok por Robert Sielmann, Ruiz explicó que la casa está en Gables Estates, un barrio cerrado exclusivo dentro de Coral Gables, al que describió como “el vecindario más caro de los Estados Unidos”.

A su vez, indicó que el terreno tiene acceso directo al agua y una extensión que permite albergar grandes embarcaciones. En la entrevista, atribuyó la tasación de US$175 millones a la ubicación y la dimensión de la propiedad.

La casa cuenta con fuentes exteriores, techos de más de 11 metros y un elevador de uso comercial

¿Cómo es la mansión del cubanoamericano?

El empresario mostró las fuentes exteriores, los techos de aproximadamente 37 pies de altura (unos 11,3 metros) y un elevador comercial que se encuentra dentro de la residencia.

En el interior de la mansión, Ruiz recorrió el cuarto principal y un vestidor repleto de calzados. Al mostrar el dormitorio, afirmó que duerme “tres o cuatro horas por día”.

El lugar cuenta con más de 100 cámaras de seguridad y una red interna de 110 millas de fibra óptica (unos 177 kilómetros), según relató Ruiz en el recorrido.

A su vez, el dueño explicó que solo la inversión en tecnología ronda los US$5 millones y permite monitorear cada acceso, embarcación y movimiento dentro y fuera de la casa.

En el recorrido, el empresario mostró el dormitorio principal y un vestidor repleto de calzados Captura del video de Robert Sielmann,

El empresario señaló que la vivienda dispone de cuatro piscinas y que debajo de una de ellas funciona una discoteca completa. En ese sentido, comentó que también se desempeña como DJ.

La fortuna del cubanoamericano John H. Ruiz

De acuerdo con información difundida por SuperYachtFan, Ruiz nació el 7 de enero de 1967 en Estados Unidos, dentro de una familia cubana radicada en el sur de Florida. Es abogado y fundador de MSP Recovery, una firma dedicada a la recuperación de pagos del sistema de salud estadounidense.

La empresa actúa bajo la Ley de Pagador Secundario de Medicare (MSP, por sus siglas en inglés) y reclama montos que correspondían a aseguradoras privadas u otros responsables. El patrimonio neto de Ruiz se estima en alrededor de US$1500 millones.

Ruiz es abogado y fundador de MSP Recovery, una firma dedicada a recuperar pagos del sistema de salud estadounidense Captura del video de Robert Sielmann,

Según esa fuente, el multimillonario tuvo presencia en programas de televisión en español en el sur de Florida, donde ofreció asesoramiento legal. Además, desarrolla actividades filantrópicas y trabajo pro bono, con foco en salud, educación y asistencia legal.

Ruiz está casado con Mayra Ruiz y es padre de tres hijos. Aparte de su mansión en Gables Estates, es dueño de: