No solo en Miami-Dade: qué condados de Florida serán los más beneficiados por la baja en el precio de los seguros

La política de seguros en Florida entra en una nueva etapa. Durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Davie, el gobernador Ron DeSantis confirmó que los titulares de pólizas de Citizens Property Insurance comenzarán a ver rebajas significativas en sus primas al momento de renovar, a partir de la primavera boreal.

El anuncio de Ron DeSantis sobre la baja en el precio de los seguros

“Florida promulgó reformas radicales para reducir el abuso legal, estabilizar los mercados de seguros y brindar alivio a los consumidores”, escribió DeSantis en su cuenta de X. “Me enorgullece anunciar un alivio histórico para la gran mayoría de los clientes de Citizens Insurance”, agregó.

DeSantis anuncia una rebaja en las pólizas de seguro de viviendas Captura de pantalla X @GovRonDeSantis

Citizens Property Insurance, la aseguradora estatal creada como último recurso, concentró durante años una cantidad creciente de pólizas debido a la salida de compañías privadas. Con las nuevas tarifas aprobadas, la mayoría de sus clientes verá una reducción efectiva en el monto que paga por cobertura de vivienda.

Según el esquema aprobado por el gobernador, el alivio alcanzará a más de 330 mil asegurados distribuidos en los 67 condados de Florida, lo que representa un impacto de alcance estatal. En promedio, la baja será del 8,7% en todo el territorio.

Por otro lado, el gobernador DeSantis explicó que en el sur del estado la reducción será aún mayor, con un promedio del 13,4%. A través de sus redes sociales, señaló que este ajuste se suma a recortes ya aplicados por aseguradoras privadas tanto en pólizas de vivienda como de vehículos.

El gobernador aseguró que la reducción de tarifas no se limitará a áreas específicas como Miami-Dade, el alivio alcanzará a los 67 condados, con un mayor beneficio para el sur de Florida Facebook Governor Ron DeSantis

Condados en Florida con mayores reducciones en la póliza de seguros

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida tiene un impacto mayor en el sur de Florida. Entre los condados más beneficiados por las nuevas tarifas se encuentran aquellos que históricamente concentraron los costos más altos:

Condado de Broward : figura entre los principales, con alrededor de 27.000 viviendas que recibirán una reducción promedio del 14,1% en sus primas .

: figura entre los principales, con alrededor de 27.000 viviendas que recibirán una . Miami-Dade : en el condado más poblado del estado, unas 42.000 viviendas experimentarán una baja promedio del 14% . Este ajuste representa un cambio significativo para una zona donde los precios de los seguros estuvieron entre los más elevados de Florida.

: en el condado más poblado del estado, unas 42.000 viviendas experimentarán una . Este ajuste representa un cambio significativo para una zona donde los precios de los seguros estuvieron entre los más elevados de Florida. Palm Beach : cerca de 26.000 propietarios verán una reducción promedio del 11,9% en el costo de sus pólizas.

: cerca de 26.000 propietarios verán una en el costo de sus pólizas. Condado de Monroe: tendrá más de 1000 viviendas con una baja promedio del 11,3%, además de más de 8000 pólizas exclusivamente contra viento que no registrarán aumentos o tendrán recortes.

“Las primas están bajando porque hemos implementado reformas reales y hemos resistido la presión para revertir el rumbo. Mantendremos firme nuestro compromiso de no volver al mercado de seguros en crisis del pasado”, aseguró DeSantis.

El alivio alcanzará a más de 330 mil asegurados rawpixel.com - Freepik

Reformas legales y cambios en el mercado asegurador

El trasfondo de esta baja de tarifas se encuentra en un conjunto de reformas impulsadas en los últimos años. Entre los cambios más relevantes se destacan la eliminación de los honorarios de abogados unidireccionales y la limitación de prácticas abusivas vinculadas a la cesión de beneficios.

Estas modificaciones redujeron de forma considerable la cantidad de demandas, lo que a su vez impactó en los costos operativos de las aseguradoras. Según el comunicado oficial, las pérdidas reales del sector comenzaron a ubicarse por debajo de las proyecciones previas, lo que permitió ajustar tarifas a la baja.

Otro elemento clave fue la reducción en los costos de reaseguro, un componente central en la estructura de precios de las pólizas en Florida. Al mismo tiempo, la exposición total de Citizens disminuyó. A comienzos de 2025, la aseguradora estatal registraba poco más de 395 mil pólizas vigentes, una caída cercana al 50% en comparación con el año anterior y el nivel más bajo en más de una década.

Las condiciones de suscripción también mostraron mejoras en los ramos de seguros personales, lo que facilitó la entrada de nuevos actores y fortaleció la competencia.

“Hace cuatro años, nuestro mercado de seguros estaba al borde del colapso”, dijo el director financiero de Florida, Blaise Ingoglia.“Esas reformas están funcionando, y los propietarios de viviendas de Florida están viendo los beneficios”, agregó.