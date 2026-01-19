Buenas noticias para Gavin Newsom: el tren de alta velocidad entre Los Ángeles y Las Vegas ya tiene fecha

El tren de alta velocidad impulsado por el gobernador de California, Gavin Newsom, que conectará Los Ángeles con Las Vegas, ya tiene fecha para la finalización de las obras. Según los últimos informes, se espera que estén completamente terminadas para fines de 2029. El estado aseguró que llevará a los pasajeros el doble de rápido que el tiempo normal de viaje.

La fecha para la finalización de las obras del tren de alta velocidad entre Los Ángeles y Las Vegas

Durante los últimos años, Newsom impulsó el desarrollo de las obras del tren de alta velocidad en California, que conectará al estado con Nevada .

impulsó el desarrollo de las obras del tren de alta velocidad en California, que . Ahora, el transporte está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Según informó Fox News, la compañía prevé que la línea ferroviaria de Brightline West esté terminada a finales de 2029.

El tren de alta velocidad que conectará Los Ángeles con Las Vegas estaría terminado para fines de 2029 X (@MorningBrew)

La línea de 218 millas (350 kilómetros) correrá en el medio de la Interestatal 15. Las obras ya están en marcha en el sitio de la futura estación de trenes de Las Vegas, junto a la I-15, cerca de la 215. No obstante, Brightline West explicó que aún no hay una fecha definitiva para la colocación de las vías.

A principios de 2026, se encuentra en construcción el estacionamiento de la estación erigida en esta ciudad. Además, la empresa actualmente atraviesa la fase de construcción civil, con la preparación de la I-15 y el terreno circundante.

El costo estimado de la línea Brightline West es de al menos 12.000 millones de dólares. A futuro, el proyecto promete acortar los tiempos de viaje significativamente e impulsar el crecimiento económico y la colaboración entre los dos estados.

Detalles del tren de alta velocidad de California

El sitio web oficial del Departamento de Transporte estatal (Caltrans, por sus siglas en inglés) señala que el tren de alta velocidad será el primer sistema ferroviario de pasajeros de este tipo del país.

Totalmente eléctrico, se extenderá a través de 218 millas (350 kilómetros) e incluirá una estación principal en Las Vegas, así como estaciones adicionales en Victor Valley y Rancho Cucamonga.

La empresa que construirá el tren de alta velocidad para conectar Los Ángeles con Las Vegas ya opera una red en Florida Facebook GoBrightline

A velocidades de hasta 200 millas por hora (322 kilómetros por hora), los trenes llevarán a los pasajeros de Las Vegas a Rancho Cucamonga en aproximadamente dos horas. Según el texto, esto corresponde al doble de rápido que el tiempo normal de viaje.

La empresa Brightline opera actualmente su primer sistema ferroviario de pasajeros en el sur de Florida. Allí, conecta el centro y el sur del estado con estaciones en Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Ratón, West Palm Beach y Orlando.

Según la información más reciente compartida por la página, ya comenzaron los trabajos de perforación de núcleos en preparación para la próxima construcción y los empleados estarán en varios lugares de la Interestatal 15.

San Francisco-Los Ángeles: el otro proyecto para un tren de alta velocidad en California

Mientras se desarrolla el sistema ferroviario que conectará California con Las Vegas, el gobierno de Newsom avanza con otro tren de alta velocidad.

Los diseñadores del proyecto esperan que este transporte conecte San Francisco con Los Ángeles con una extensión de 494 millas (795 kilómetros).

El tren de alta velocidad promete unir los dos estados y potenciar la economía regional TYPSA - TYPSA

Según un comunicado publicado el 23 de diciembre por la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California (Chsra, por sus siglas en inglés), actualmente 170 millas (275 kilómetros) atraviesan las fases de diseño y construcción desde Merced hasta Bakersfield.

A su vez, se completaron casi 80 millas (128 kilómetros) de vías guía, junto con casi 60 estructuras principales completamente terminadas, y más de 30 estructuras más en construcción en los condados de Madera, Fresno, Kings y Tulare.