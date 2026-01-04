Es cubano y cuenta cómo logró obtener su primer millón de dólares como migrante en EE.UU. con el alquiler de viviendas

Convertirse en millonario en el sector inmobiliario de Estados Unidos no siempre requiere de la compra de grandes complejos. Ese es el caso del cubano Mario Otero, quien contó cómo logró generar su primer millón de dólares con el alquiler de viviendas. Su enfoque se basó en la educación continua y la automatización, lo que le brindó una gran experiencia en el sector turístico para desarrollar su imperio económico.

Migrante cubano cuenta cómo logró su primer millón de dólares al migrar a EE.UU.

Mario Otero migró de Cuba a EE.UU., y logró abrirse paso en el mundo inmobiliario. En una entrevista en el canal de YouTube Conversaciones en las Alturas, relató su inspiradora historia de superación, desde sus humildes comienzos en La Habana hasta convertirse en un referente del negocio de rentas a corto plazo en EE.UU.

En el pódcast, Mario se presenta como una persona que no entiende la palabra “no”, perseverante y autoexigente.

Cómo fue trabajar en Cuba y su llegada a EE.UU.

Otero explicó sus comienzos y aseguró que nacer en un barrio humilde como Centro Habana fue una ventaja, ya que le enseñó a valorar las oportunidades y a aprovecharlas al máximo.

Tras graduarse de una maestría en turismo, se enfrentó a la dura realidad de trabajar para el estado, donde el salario era insuficiente.

En lo que respecta a sus primeras experiencias, Mario trabajó en el restaurante El Paladar San Cristóbal, donde atendió a personalidades como Barack Obama y Beyoncé.

El inicio con el negocio de Airbnb y su llegada a Miami

Para su primer apartamento invirtió todos sus ahorros (US$7 mil) en remodelar un pequeño apartamento en Cuba que pertenecía a su padre. A pesar de que le dijeron que estaba loco, su primera reserva fue de US$1000, lo que le confirmó el potencial del negocio.

Luego de eso, empezó a gestionar propiedades de terceros y se educó con libros y cursos que le enviaban desde Miami, para adaptar las estrategias profesionales en su entorno.

Mario cuenta que se dio cuenta de que el negocio no estaba en Cuba. Por este motivo, vendió algunas de sus propiedades en la isla para mudarse a EE.UU.

Al llegar a EE.UU. tuvo que empezar de cero. Debió trabajar en un almacén y limpiar propiedades de Airbnb, lo cual aceptó con humildad, ya que era parte de su proceso migratorio.

“Yo siempre supe que mi negocio eran los bienes raíces. Con mi esposa, cuando obtuvimos la residencia y el permiso de trabajo, en lugar de buscar otra cosa fuimos a sacar la licencia de broker y otras más”, indicó Otero en la entrevista.

Además, agregó: “Yo ya tenía la experiencia de gestionar propiedades en Cuba y aquí es mucho más fácil, ya que es todo automatizado, tienes sistemas, equipos, internet, y no tienes que estar yendo a las propiedades, sino crear recursos para cada etapa”.

Gracias a sus conocimientos, Mario Otero ofrece ayuda a emprendedores que recién inician en el mundo inmobiliario (Instagram/@mario_otero)

El cubano logró llegar a su primer millón de dólares con Airbnb y señaló: “Era un sueño que nunca imaginé que iba a poder lograr. En Cuba no hubiese sido imposible lograr el 10% de esa meta, pero aquí las personas que realmente se enfocan tienen todas las posibilidades para crecer”.

Otero aseguró que a través de sus redes sociales busca orientar a jóvenes emprendedores, a quienes les aconseja invertir en conocimiento.

Sus consejos para emprendedores en EE.UU.

Mario Otero explicó las tres modalidades de negocio que enseña en su academia. Entre ellas destaca:

Además, enfatizó que invertir en educación es lo único que hace libre al emprendedor y permite acortar la curva de aprendizaje.

Durante la entrevista, reveló el lanzamiento de su primer libro, titulado “Domina Airbnb desde cero”. El libro busca ser una guía accesible para quienes no pueden costear una mentoría personalizada.

El video concluye con un mensaje sobre la importancia de la perseverancia y la necesidad de creer en uno mismo para transformar la realidad personal, independientemente de dónde se comience.